Kitap Pusulası: Osmanlı Tarihi

Ömer Ertürk yazdı...

Giriş

Tarih, iyisi ve kötüsüyle geçmişe dönük vakaları, vesika ve tarihe yardımcı diğer alanların katkılarıyla okuma ve gerçek bir değerlendirmeye tâbi tutularak meydana getirilecek bir ilimdir. Bu tanımdan yola çıkıldığında tarihçiye düşen, geçmişi bugüne taşırken elindeki malzemeyi olduğu gibi taşıması ve bunlardan doğru çıkarımı yapma gayreti göstermesidir. Bu bağlamda, Osmanlı tarihi bazen aşırı yüceltilmiş bazen hiç olmayan olay ve olgularla yerilmiş ve böylece 600 yıllık bir medeniyet iki zıt kutupta anlatıla bilmiştir.

Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, sultanları, kurumları, yönetim anlayışı ve tarih sahnesinden çekilişine kadarki 600 yıllık süreci anlatan bir listeyi okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. Okuyucularımızın Osmanlı tarihinde kim kimdir, ne nedir sorularına karşılık bulacakları ve bu alanda iyi bir temele sahip olacaklarını düşündüğümüz bu listeden müstefid olmalarını umuyoruz.

Osmanlı Tarihi Kitap Pusulası