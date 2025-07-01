Kitap Pusulası: Osmanlı Tarihi
Ömer Ertürk yazdı...
Giriş
Tarih, iyisi ve kötüsüyle geçmişe dönük vakaları, vesika ve tarihe yardımcı diğer alanların katkılarıyla okuma ve gerçek bir değerlendirmeye tâbi tutularak meydana getirilecek bir ilimdir. Bu tanımdan yola çıkıldığında tarihçiye düşen, geçmişi bugüne taşırken elindeki malzemeyi olduğu gibi taşıması ve bunlardan doğru çıkarımı yapma gayreti göstermesidir. Bu bağlamda, Osmanlı tarihi bazen aşırı yüceltilmiş bazen hiç olmayan olay ve olgularla yerilmiş ve böylece 600 yıllık bir medeniyet iki zıt kutupta anlatıla bilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, sultanları, kurumları, yönetim anlayışı ve tarih sahnesinden çekilişine kadarki 600 yıllık süreci anlatan bir listeyi okuyucularımızın istifadesine sunuyoruz. Okuyucularımızın Osmanlı tarihinde kim kimdir, ne nedir sorularına karşılık bulacakları ve bu alanda iyi bir temele sahip olacaklarını düşündüğümüz bu listeden müstefid olmalarını umuyoruz.
Osmanlı Tarihi Kitap Pusulası
- Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu – Mehmed Fuat Köprülü
- Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak Kuruluş – Halil İnalcık
- Bu Mülkün Sultanları Otuz Altı Osmanlı Padişahı – Necdet Sakaoğlu
- Sorularla Osmanlı Tarihi – Erhan Afyoncu
- Kayı I-X – Ahmed Şimşirgil
- Osmanlı'nın İhtişamlı Yılları – Erhan Afyoncu / Ahmet Önal
- Savaşın Sultanları – Feridun M. Emecen / Erhan Afyoncu
- Bir Cihan Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed – Erhan Afyoncu
- Yavuz Sultan Selim – Feridun M. Emecen
- Kanunî Sultan Süleyman – Yılmaz Öztuna
- Sultan Abdülhamid- François Georgeon (Çev: Ali Berktay)
- Bir Devrin Son Sultanı 2. Abdülhamid – Vahdettin Engin
- Harem-i Hümayun – Leslie P. Peire (Çev: Ayşe Berktay)
- Osmanlı'da Harem – Ahmed Akgündüz
- Valide Sultanlar ve Harem – Ahmed Şimşirgil
- Osmanlı'da Şehzade Katli – Yavuz Bahadıroğlu
- Osmanlı Kültür Tarihi Devlet Düzeni Sosyal Hayat – Necdet Öztürk
- Osmanlı Merkez ve Bahriye Teşkilatı – İsmail Hakkı Uzunçarşılı
- Osmanlı Kaza Teşkilatı – Levent Kuru / Ahmed Önal
- Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme – Ali Akyıldız
- Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri – Necdet Hayta
- Osmanlı'ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması – İlber Ortaylı
- Yıkılış ve Kuruluş – Murat Bardakçı
- Modern Türkiye'nin Doğuşu – Bernard Lewis (Çev: Babür Turna)
- Halifeliğin Kaldırılması – Ali Satan
kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-osmanli-tarihi.html
Fotoğraf: Ricky Esquivel: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitabin-1926988/
Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 01.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 08:53