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Kitap Pusulası: Poetika

30.06.2025 09:00 - Misafir Köşesi
Kitap Pusulası: Poetika

Sulhi Ceylan yazdı...

Giriş

Poetika; yapmak, üretmek, yaratmak gibi anlamları olan poiein fiilinden türemiştir. Şiir sanatı da diyebileceğimiz poetika aslında şiirin felsefesidir. Şiir nedir sorusundan yola çıkarak şiir üzerine üretilen teorileri inceler.

Valery poetikayı "Şiire dair estetik akideler, kurallar toplamı demek olan dar anlamıyla değil, dilin hem töz hem de araç olduğu yapıtların oluşturulması ya da kurulmasıyla ilgili olan her şeye verilen ad olarak" tanımlar.

Necip Fazıl Kısakürek ise Çile kitabında konuya şöyle yaklaşır: "İlk poetika fikircisi (Aristo) ya göre, şiir, eşya ve hâdiseleri taklitten ibarettir. Sonunculara göre ise (Valeri vesaire) kaba bir his âleti olmak yerine, girift bir idrâk cihazı… Baştakilere göre şiir, en basit ve umumî temayül içinde zaptedilmek istenirken, sonunculara göre, hususî kalıplar içinde fikrin tahassüs edasına bürünmesi şeklinde tarif edilmek isteniyor. Bu tariflerin başında ve sonunda, şiiri merkezleştiren haysiyetli bir muhit ile, şiir muhitini kuran ulvî merkezden bir eser yoktur."

Hakikate yaklaşmak, hakikati aramak, hakikatin sesine aracı olmak olarak da tanımlanan şiir, bu yönü sebebiyle her zaman düşünür ve şairlerin konusu olmuş ve ne'liği Aristo'dan beri tartışılagelmiştir. Türk şiirini merkeze alırsak poetika metinleri ilk olarak Tanzimat edebiyatı döneminde Namık Kemal, Ziya Paşa ve Recâizâde Mahmut Ekrem'in makaleleri ile başlamıştır. Günümüzde ise pek çok şair bu alanda kalem oynatmış ve öncelikle kendi yazdığı şiir ve şiir akımları üzerine kalem oynatmıştır. Bunun yanında şiir araştırmacıları da poetika metinleri ortaya koymuş ve adeta bal'ı, arı değil yiyen anlatabilir demek istemişlerdir.

Şiir sanatı, şiir akımları, şiirin yeri ve benzeri meseleleri merak edenler için ve de şiire yaklaşmak isteyenler için "Poetika Kitap Pusulası" hazırladık. İyi okumalar…

Poetika Kitap Pusulası

  1. Poetika – Şiir Sanatı Üzerine – Aritoteles
  2. Poetika – İlhan Berk
  3. Poetika Dersleri – M. Orhan Okay
  4. İkinci Yeni Olayı – Asım Bezirci
  5. Şiir Tahlilleri 1-2 – Mehmet Kaplan
  6. İkinci Yeni Tartışması – Memet Fuat
  7. Korkulu Ustalık – Turgut Uyar
  8. Şapkam Dolu Çiçekle – Cemal Süreya
  9. Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri – Cevat Akkanat
  10. Şiir Sanatı – Yaşar Nabi Nayır, Salih Bolat
  11. İmkânsız Poetika – Ahmet Oktay
  12. Şiir Okuma Kılavuzu, Çenebazlık, Waldo Sen Neden Burada Değilsin? – İsmet Özel
  13. Sözcükler İçin Savaş Neo Klasik Poetika – Celal Fedai
  14. Felsefi Şiir – Yücel Kayıran
  15. İkinci Yeni Poetikası – Alâattin Karaca
  16. Sûfî ve Şiir – Mahmud Erol Kılıç
  17. Divan Şiiri Poetikası – Abdulkadir Erkal
  18. Cumhuriyet Devri Şiir Poetikası – Dr. Âdem Can
  19. Şiir Bilinci – Ali Galip Yener
  20. Barbarlığın Şiiri – Ali K. Metin
  21. Çağının Eleştirisi – Hüseyin Cöntürk
  22. Garip Akımı – Hakan Sazyek
  23. Kekeme Türk Şiiri – Enis Akın
  24. Neo-Epik Şiir – Hakan Arslanbenzer
  25. Hece Dergisi – Türk Şiiri Özel Sayısı

    26. kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-poetika.html

    Fotoğraf: Emre Can Acer: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/pirinc-renkli-avize-2079451/

    Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 30.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 08:50
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