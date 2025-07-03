Kitap Pusulası: Seyahat

Mücahit Emin Türk yazdı...

Giriş

Önceleri ticaret ve diplomasi ile başlayan seyahatnâme yazarlığı modern devre gelindiğinde salt insan merakının bir tezahürü olarak meydana geldi. İnsan zihnini, bakışını turistleştirmenin ve farklı coğrafyaları temaşa etmeyi eğlenmenin sınırlarına hapseden seyahat tarzı oldukça yenidir. Küreselleşmenin, savaş karşıtlığının, müşterek bir insanlık (!) tasavvuruna dayalı evrenselliğin ürettiği bu yeni tarzdan önce dikkate değer bir modern seyahat edebiyatı vardır. Misyonerlik, müstemlekeleştirme, ideolojik mücadele ve savaş gölgesinde gelişen modern edebiyat, bilhassa İngilizlerin denizcilikleriyle araştırmacılıklarını birleştiren özelliklerini yansıtır. 18. ve 19. asrın seyahat edebiyatının motivasyonunu İngiliz karakteri ortaya koymuştur. Türk edebiyatında seyahatnamelerin ilk döneminde diplomasi ve savaşın belirleyiciliği görür. Daha sonra Batı ile üstünlük rekabetinin doğurduğu, Batı'yı merak etmenin yedeğinde gelişen modern bir seyahat yazarlığı meydana gelmiştir. Yirminci Asır'da ise bazı yazarlarımız, Kemalist diktanın Türk insanının ufkunu Anadolu kıtasına hapsetmesini telafi etmek için müslümanların yaşadığı coğrafyaya açılan bir seyahat yazarlığı daha uç vermiştir ancak henüz bu yazarlığın esas verimleri oluşmadığı için ortada mükellef bir külliyât yoktur.

Seyahat Kitapları Pusulası