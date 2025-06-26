Kitap Pusulası: Sezai Karakoç

Davut Bayraklı yazdı...

Bir yazarın yazı dünyasına girmek, satır aralarına nakkaş edasıyla nakşettiği fikirlerin, duygu ve düşüncelerin izini sürmek çok önemli bir meseledir. Yazarın kitaplarını okuyarak kapatamadığımız açığı, yazar hakkında yazılan eserlerle kapatma düşüncesi de yine bizi yazara yaklaştıran bir başka olgudur. Ancak okumaya ve anlamaya çalıştığımız yazar kadar, yazarı kimin üzerinden okuduğumuz da önemlidir. Zira tüketime açık bir duruma getirilen yazı dünyasında, bizi yazarın yazı dünyasına yaklaştırma vaadiyle öyle kitaplar neşrediliyor ki yazarı doğru düzgün tanıtmak şöyle dursun, bir sürü yalan yanlış bilgilere boğulmamıza sebep oluyorlar.

İşte böylesi bir işgüzarlığa uğrayan isimlerden birisi de şiirimizin yaşayan efsanesi olan Sezai Karakoç'tur. Sezai Karakoç'un hakkında yazılan ve efsanelerle, uydurmalarla dolu olan o kadar çok yazı var ki piyasada! Bu nedenle Karakoç üzerine okuma yapmaya başladığımızda kimi ve hangi eseri okumalıyım sorusu çok önemli bir duruma geliyor.

Karakoç'u okumaya şiirlerinden mi, denemelerinden mi, edebiyat yazılarından mı başlayalım? Hangi eserlerini, hangi sırayla okuyalım gibi sorular sıklıkla soruluyor. Karakoç'u okumak için illa bir sıralama lâzım mı bilmiyorum ama Üstadın anlam dünyasına girmek için belki bir sıra takip etmek faydalı olacaktır. O yüzden Sezai Karakoç okumak isteyen dostlarımıza bir seçki yapacağız. Önce üstadın kendi kitaplarından bir sıralama vereceğiz, ardından da Karakoç üzerine yazılan eserlerden kolaydan zora doğru bir listeleme yapacağız.

Sezai Karakoç Kitap Pusulası

A. Sezai Karakoç'un eserleri:

1. Gün Doğmadan

2. Diriliş Neslinin Amentüsü

3. Ruhun Dirilişi

4. İnsanlığın Dirilişi

5. İslam'ın Dirilişi

6. Yitik Cennet

7. İslam

8. Edebiyat Yazıları I-II-III

9. Yunus Emre

10. Mevlana

11. Mehmet Akif

12. Çağ ve İlham I-II-III-IV

13. Fizik Ötesi Açıdan Ufuklar ve Daha Ötesi I-II-III

14. Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı I-II

15. Günlük Yazılar I-II-III-IV

B. Sezai Karakoç hakkında yazılanlar:

16. Doğunun Yedinci Oğlu: Sezai Karakoç – Turan Karataş

17. Diriliş Taşları-Sezai Karakoç'un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar – Münire Kevser Baş

18. Eleğimsağmalarda Gök Anıtı – Ali Haydar Haksal

19. Yedi İklim Dergisi Özel Sayısı, Kasım-Aralık, 1993

20. Bir Uygarlık Tasarımı Olarak Diriliş – Hece Dergisi Özel Sayısı

21. Sezai Karakoç'un Şiir ve Şair Anlayışı – Davut Bayraklı

22. Sanat ve Düşünce Dünyasında Sezai Karakoç – Şakir Diclehan

23. Leyla ve Mecnun'un İki Şairi, Fuzûlî ve Sezai Karakoç – Prof. Dr. İlhan Genç

24. Sezai Karakoç (Anma Kitabı) – Mehmet Çelik, Yakup Çelik

25. Kahramanmaraş'ta Sezai Karakoç'la Kırk Saat – Sempozyum Bildiriler Kitabı

Bu arada okunmamasını, okuduğu takdirde de dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm kitaplardan da bahsetmek istiyorum. Prof. Dr. Ali İhsan Kolcu'ya ait "Sezai Karakoç Poetikası" adlı eser içerik olarak çalakalem hazırlanmış ve yanlış bilgilerle dolu. Yine Sıddık Akbayır tarafından hazırlanan "Yoktur Türkiye'de Gölgesi" isimli çalışma da öyle basit hatalarla dolu ki anlatamam. Bu iki eser de yazılmamış olmasını temenni edeceğimiz türdendir. Şahsi kanaatime göre, böylesine önemli bir fikir adamı hakkında bu kadar çalakalem yazı yazmaya kimsenin hakkı yoktur.

kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi.html