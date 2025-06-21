Kitap Pusulası: Tasavvuf, Kara Tahta, Misafir Köşesi

Kitap Pusulası: Tasavvuf yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kitap Pusulası: Tasavvuf

21.06.2025 09:00 - Misafir Köşesi
Kitap Pusulası: Tasavvuf

Serdar Kocabaş yazdı...

Tasavvuf, kalp ayağı ile Hakk'a yolculuk yapmaktır. Nefsinin kötü huylarını terbiye etmek, bu kötü huylar yerine güzel ahlakı benimsemek ve Allah'ın her an kişinin kendisi ile olduğunun farkına varmaktır. Gelecek endişesinden kurtulmak, ânın çocuğu olmaktır. Kahır ve lütfu bir eylemek, Hak'tan her haliyle razı olmaktır. Hayvani sıfatlardan melekî sıfatlara yelken açmaktır. Yani tasavvuf bir terbiye yoludur.

Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ise tasavvufu; sulhu olmayan bir cenk olarak tanımlar. Kişi sürekli kalbinin kapısında nöbet beklemeli, kalbine ağyarı bir an bile sokmamalıdır.

Günümüzde tasavvufa olan rağbetin artması sebebiyle modernizim, tasavvufu da meta haline getirmek istemektedir. Bu sebeple Allah dostlarının hayat hikâyeleri romanlaştırılmakta, edebi eserlerin içine sos olarak mistik unsurlar katılmakta ve insanların maneviyat ihtiyacı suni tedbirle giderilmek istenmektedir. Öncelikle hiçbir tasavvufi eser popüler olmak kaygısıyla yazılmaz. Bu durum tasavvuf anlayışıyla birebir zıttır. Ayrıca bu kitapları yazan arkadaşlar tasavvufla sadece kitabi olarak ilgilendikleri için bölük pörçük bilgileri ve nâkıslıklarını bu kitaplarına yansıtmaktadırlar. Bu sebeple biz de tasavvufu kitaptan öğrenmek isteyenlere kılavuz olmak için kitap listesi hazırladık. Listedeki 25 eser sırayla okunmalıdır. Son olarak şunu hatırlatmalıyım: Tasavvuf kal ilmi değil hal ilmidir. Yani kişi, tasavvufî kitapları okuyarak Allah'a varamaz. Sadece teorik olarak biraz bilgi edinir. Tasavvuf bir mürşidin dizi dibinde terbiye görerek öğrenilir vesselam.

Tasavvuf Kitap Pusulası

  1. Ana Hatlarıyla Tasavvuf – H. Kâmil Yılmaz
  2. Tasavvufa Giriş – Mahmut Erol Kılıç
  3. İmandan İhsana Tasavvuf – Osman Nuri Topbaş
  4. Kaynaklarıyla Tasavvuf – Dilaver Selvi
  5. Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi – Mustafa Kara
  6. Tasavvuf ve Tarikatlar – Selçuk Eraydın
  7. Hikem-i Atâiyye – Ataullah İskenderî
  8. Fethu'r Rabbânî – Abdülkâdir Geylânî
  9. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü – Süleyman Uludağ
  10. Kuşeyri Risalesi – Abdulkerim Kuşeyri
  11. İhyâ-u Ulumid-din – İmam Gazali
  12. El-Luma – Ebu Nasr Serrâc
  13. Avârifu'l Maârif – Ebû Hafs Ömer Sühreverdi
  14. Er-Riaye – El Muhâsibi
  15. Bahâeddîn Nakşbend (Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı) – Necdet Tosun
  16. Abdülkadir Geylani (Hayatı, Eserleri, Görüşleri) – Dilaver Gürer
  17. Tezkiretü'l Evliyâ – Ferîdüddîn Attâr
  18. Nefehâtü'l Üns – Abdurrahman Câmî
  19. Reşahât – Mevlânâ Ali b. Hüseyin Es-sâfî
  20. Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar – Mustafa Kara
  21. Mesnevi Tercümesi – Şefik Can
  22. Bir Sufinin Portresi – İbn Arabî
  23. Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri – Mustafa Kara
  24. Muhyiddin İbni Arabi Hayatı ve Çevresi – Nihat Keklik
  25. Fususu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi – Ahmed Avni Konuk

    26. kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-tasavvuf.html

    Fotoğraf: yağız uçal: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/sicak-aydinlatmada-rahat-kutuphane-raflari-32551633/

    Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 21.06.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 16:32
Etiketler : Misafir Köşesi Kara Tahta dosya kitap listesi misafir köşesi serdar kocabaş tasavvuf kitapları
← Balkan Edebiyatı Okuma Listesi

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1237 yazı bulunmaktadır.

Misafir Köşesi Yazarının Son Yazıları
Kara Tahta Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları