Kitap Pusulası: Tasavvuf

Serdar Kocabaş yazdı...

Tasavvuf, kalp ayağı ile Hakk'a yolculuk yapmaktır. Nefsinin kötü huylarını terbiye etmek, bu kötü huylar yerine güzel ahlakı benimsemek ve Allah'ın her an kişinin kendisi ile olduğunun farkına varmaktır. Gelecek endişesinden kurtulmak, ânın çocuğu olmaktır. Kahır ve lütfu bir eylemek, Hak'tan her haliyle razı olmaktır. Hayvani sıfatlardan melekî sıfatlara yelken açmaktır. Yani tasavvuf bir terbiye yoludur.

Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ise tasavvufu; sulhu olmayan bir cenk olarak tanımlar. Kişi sürekli kalbinin kapısında nöbet beklemeli, kalbine ağyarı bir an bile sokmamalıdır.

Günümüzde tasavvufa olan rağbetin artması sebebiyle modernizim, tasavvufu da meta haline getirmek istemektedir. Bu sebeple Allah dostlarının hayat hikâyeleri romanlaştırılmakta, edebi eserlerin içine sos olarak mistik unsurlar katılmakta ve insanların maneviyat ihtiyacı suni tedbirle giderilmek istenmektedir. Öncelikle hiçbir tasavvufi eser popüler olmak kaygısıyla yazılmaz. Bu durum tasavvuf anlayışıyla birebir zıttır. Ayrıca bu kitapları yazan arkadaşlar tasavvufla sadece kitabi olarak ilgilendikleri için bölük pörçük bilgileri ve nâkıslıklarını bu kitaplarına yansıtmaktadırlar. Bu sebeple biz de tasavvufu kitaptan öğrenmek isteyenlere kılavuz olmak için kitap listesi hazırladık. Listedeki 25 eser sırayla okunmalıdır. Son olarak şunu hatırlatmalıyım: Tasavvuf kal ilmi değil hal ilmidir. Yani kişi, tasavvufî kitapları okuyarak Allah'a varamaz. Sadece teorik olarak biraz bilgi edinir. Tasavvuf bir mürşidin dizi dibinde terbiye görerek öğrenilir vesselam.

Tasavvuf Kitap Pusulası