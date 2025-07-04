Kitap Pusulası: Tasavvufî Mektuplar

Celal Kuru yazdı...

Giriş

Mektup yazmak dervişlerin hiç vazgeçmediği bir haberleşme aracıdır. Mürşid-i kâmiller uzakta bulunan halife ya da müridlerine mektup aracılığı ile ulaşmışlar, mektuplarında nasihat vermişler hem bu sayede hasret de gidermişlerdir. Uzakta olan müridler tarafından mektupla aktarılan rüya ve manevi halleri de yine cevap mektuplar yoluyla yorumlamışlardır. Zira müridler, manevî yolculukları sebebiyle sürekli yeni hallere girmekte ve şeyhinin yönlendirmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple mektuplar mürşid-i kâmillerin tasavvufi görüşlerini anlamamızda bir kaynak niteliğindedir. Tasavvuf ehlinin yol ve sözlerinin anlamı, metotları ve görüşlerinin temeli ile ilgili olarak "el-Lüma" adlı eserini yazan Nasr es-Serrâc et-Tûsî mektup konusunda klasik eseri el-Lüma'da şöyle der: "Bizim şeyhlerimizin ifadelerindeki inceliklere vakıf olmak isteyen, onların yazışmalarına, mektuplarına baksın. Çünkü onların sözlerinin esrâr ve incelikleri bu mektuplardadır; yazdıkları kitaplarda değil." Allah dostlarının yazdığı mektupların toplanmış haline ise mektûbât denmiştir.

Listemizin başına Peygamber Efendimizin (s.a.v.) İslam'a davet mektuplarını aldık. İşte Allah dostlarının mektûbâtlarının listesi…

Tasavvufî Mektuplar Kitap Pusulası