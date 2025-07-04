Kitap Pusulası: Tasavvufî Mektuplar
Celal Kuru yazdı...
Giriş
Mektup yazmak dervişlerin hiç vazgeçmediği bir haberleşme aracıdır. Mürşid-i kâmiller uzakta bulunan halife ya da müridlerine mektup aracılığı ile ulaşmışlar, mektuplarında nasihat vermişler hem bu sayede hasret de gidermişlerdir. Uzakta olan müridler tarafından mektupla aktarılan rüya ve manevi halleri de yine cevap mektuplar yoluyla yorumlamışlardır. Zira müridler, manevî yolculukları sebebiyle sürekli yeni hallere girmekte ve şeyhinin yönlendirmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple mektuplar mürşid-i kâmillerin tasavvufi görüşlerini anlamamızda bir kaynak niteliğindedir. Tasavvuf ehlinin yol ve sözlerinin anlamı, metotları ve görüşlerinin temeli ile ilgili olarak "el-Lüma" adlı eserini yazan Nasr es-Serrâc et-Tûsî mektup konusunda klasik eseri el-Lüma'da şöyle der: "Bizim şeyhlerimizin ifadelerindeki inceliklere vakıf olmak isteyen, onların yazışmalarına, mektuplarına baksın. Çünkü onların sözlerinin esrâr ve incelikleri bu mektuplardadır; yazdıkları kitaplarda değil." Allah dostlarının yazdığı mektupların toplanmış haline ise mektûbât denmiştir.
Listemizin başına Peygamber Efendimizin (s.a.v.) İslam'a davet mektuplarını aldık. İşte Allah dostlarının mektûbâtlarının listesi…
Tasavvufî Mektuplar Kitap Pusulası
- Muhammed Hamidullah – Efendimizin Altı Diplomatik Mektubu
- Abdulkadir Geylânî – Mektûbât-ı Geylânî
- Mevlâna Celâleddin Rumî – Mektûbât
- İmam-ı Rabbânî – Mektûbât-ı Rabbânî
- Ataullah İskenderî – Mektûbât
- Süleyman Ateş – Cüneyd-i Bağdâdî Hayatı Eserleri ve Mektupları
- Mevlâna Halid-i Bağdadî – Mektûbât-ı Mevlâna Halid
- Ahmed El-Haznevî – Şah-ı Hazne'nin Mektupları
- Muhammed Diyauddîn – Mektûbât-ı Hazret
- Şeyh Abdurrahman-i Tahî – Mektûbât-ı Seyda-i Tâhî
- Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî – Mektuplar
- Muhammed Es'ad Erbilî – Mektûbât
- Hasan Sezai Gülşenî – Mektûbât-ı Hazreti Sezaî
- Hace Muhammed Lutfî – Hulâsatü'l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî
- Osman Bedrûddin Erzurumî – Gülzâr-ı Sâminî Mektûbât (2 cilt)
- Seyyid Osman Hulusi – Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî
- Azîz Mahmud Hüdâyî – Mektûbât
- Niyâzî-i Mısrî – Mektûbât
- Mahmud Ustaosmanoğlu – Mektûbât-ı Mahmûdiyye
- M. Nusret Tura – Mektuplar
- Mustafa Kara – Gönül Mektupları
- Tarık Velioğlu – Allah Dostlarından Mektuplar
- Sultan III. Murad – Rüya Mektupları
- Tahir Olgun – Çile Mektupları
kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-tasavvufi-mektuplar.html
Fotoğraf: Betül Üstün: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitaplar-seyahat-yolculuk-kagit-18058096/
Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 04.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 17:03