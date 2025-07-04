Kitap Pusulası: Tasavvufî Mektuplar, Kara Tahta, Misafir Köşesi

Kitap Pusulası: Tasavvufî Mektuplar yazısını ve Misafir Köşesi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kitap Pusulası: Tasavvufî Mektuplar

04.07.2025 09:00 - Misafir Köşesi
Kitap Pusulası: Tasavvufî Mektuplar

Celal Kuru yazdı...

Giriş

Mektup yazmak dervişlerin hiç vazgeçmediği bir haberleşme aracıdır. Mürşid-i kâmiller uzakta bulunan halife ya da müridlerine mektup aracılığı ile ulaşmışlar, mektuplarında nasihat vermişler hem bu sayede hasret de gidermişlerdir. Uzakta olan müridler tarafından mektupla aktarılan rüya ve manevi halleri de yine cevap mektuplar yoluyla yorumlamışlardır. Zira müridler, manevî yolculukları sebebiyle sürekli yeni hallere girmekte ve şeyhinin yönlendirmelerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple mektuplar mürşid-i kâmillerin tasavvufi görüşlerini anlamamızda bir kaynak niteliğindedir. Tasavvuf ehlinin yol ve sözlerinin anlamı, metotları ve görüşlerinin temeli ile ilgili olarak "el-Lüma" adlı eserini yazan Nasr es-Serrâc et-Tûsî mektup konusunda klasik eseri el-Lüma'da şöyle der: "Bizim şeyhlerimizin ifadelerindeki inceliklere vakıf olmak isteyen, onların yazışmalarına, mektuplarına baksın. Çünkü onların sözlerinin esrâr ve incelikleri bu mektuplardadır; yazdıkları kitaplarda değil." Allah dostlarının yazdığı mektupların toplanmış haline ise mektûbât denmiştir.

Listemizin başına Peygamber Efendimizin (s.a.v.) İslam'a davet mektuplarını aldık. İşte Allah dostlarının mektûbâtlarının listesi…

Tasavvufî Mektuplar Kitap Pusulası

  1. Muhammed Hamidullah – Efendimizin Altı Diplomatik Mektubu
  2. Abdulkadir Geylânî – Mektûbât-ı Geylânî
  3. Mevlâna Celâleddin Rumî – Mektûbât
  4. İmam-ı Rabbânî – Mektûbât-ı Rabbânî
  5. Ataullah İskenderî – Mektûbât
  6. Süleyman Ateş – Cüneyd-i Bağdâdî Hayatı Eserleri ve Mektupları
  7. Mevlâna Halid-i Bağdadî – Mektûbât-ı Mevlâna Halid
  8. Ahmed El-Haznevî – Şah-ı Hazne'nin Mektupları
  9. Muhammed Diyauddîn – Mektûbât-ı Hazret
  10. Şeyh Abdurrahman-i Tahî – Mektûbât-ı Seyda-i Tâhî
  11. Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî – Mektuplar
  12. Muhammed Es'ad Erbilî – Mektûbât
  13. Hasan Sezai Gülşenî – Mektûbât-ı Hazreti Sezaî
  14. Hace Muhammed Lutfî – Hulâsatü'l-Hakâyık ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lutfî
  15. Osman Bedrûddin Erzurumî – Gülzâr-ı Sâminî Mektûbât (2 cilt)
  16. Seyyid Osman Hulusi – Mektûbât-ı Hulûsî-i Dârendevî
  17. Azîz Mahmud Hüdâyî – Mektûbât
  18. Niyâzî-i Mısrî – Mektûbât
  19. Mahmud Ustaosmanoğlu – Mektûbât-ı Mahmûdiyye
  20. M. Nusret Tura – Mektuplar
  21. Mustafa Kara – Gönül Mektupları
  22. Tarık Velioğlu – Allah Dostlarından Mektuplar
  23. Sultan III. Murad – Rüya Mektupları
  24. Tahir Olgun – Çile Mektupları

    25. kaynak: https://edebifikir.com/dosyalar/edebifikir-kitap-pusulasi-tasavvufi-mektuplar.html

    Fotoğraf: Betül Üstün: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/kitaplar-seyahat-yolculuk-kagit-18058096/

    Yazar: Misafir Köşesi - Yayın Tarihi: 04.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 17:03
Etiketler : Misafir Köşesi Kara Tahta celal kuru dosya kitap listesi misafir köşesi tasavvuf mektupları
← Kitap Pusulası: Seyahat
Kitap Pusulası: İttihad ve Terakki →

Misafir Köşesi Hakkında

Misafir Köşesi

Kitaphaber ailesine misafir olmuş konuk yazarların yazılarını bu profilde bulabilirsiniz.

Misafir Köşesi ismine kayıtlı 1281 yazı bulunmaktadır.

Misafir Köşesi Yazarının Son Yazıları
Kara Tahta Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları