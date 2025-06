Kitap Pusulası: Yeni Türk Edebiyatı

Raşit Ulaş Çetinkaya hazırladı...

Giriş

1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile başlayarak günümüze kadar gelen Modern Türk Edebiyatı, Türk edebiyat tarihi için bir dönüm noktası oldu. Jön Türkler'in başta Fransa olmak üzere birçok Batı ülkesini gezmesi ve hayranlıkla onları izlemesinin neticesinde Anadolu'ya dönmeleri yeni bir devrin başlangıcı oldu. Yüzlerce yıllık Klasik Edebiyat geleneğimiz, bütün türleriyle kısa süre içerisinde Batılı türlere dönüştü. Mesnevi yerini romana, aruz ile yazılan şiirler (belli bir süre zarfında) yerini serbest şiire bıraktı. Şeklî değişikliğin yanında elbette sanat eserlerinin muhtevasıyla birlikte zihnî yapıları da değişti. 19. asırda Batı'daki, bilhassa pozitivizm olmak üzere, rasyonalizm, materyalizm, natüralizm gibi edebî, felsefî ve siyasî düşünceler sanat adamlarımız ve aydınlarımız tarafından kabul gördü, eserlerde işlendi.

Aşağıda yazılan eserler, yıllarca bu dönemi tetkik etmiş ilim adamları tarafından kaleme alınmış ürünlerdir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta şudur ki her ilim adamı ve her eser, her zaman tam manasıyla gerçek bilgileri (gerek ideolojik, gerek devrin koşulları, gerekse bilgiye ulaşamama sebebiyle) veremez. Her yazarın belirli sebeplerden dolayı belirli kişi ve dönemlere karşı duruşları olabilmektedir. Örneğin Yeni Türk Edebiyatı'nın en önemli ismi olarak kabul edilen ve millî duruşuyla öne çıkan Prof. Dr. Mehmet Kaplan'ın, II. Abdülhamid Han'a olan karşı duruşu neticesiyle Tevfik Fikret'i oldukça değerli bulması yahut yine İnci Enginün, Zeynep Kerman gibi ilim insanlarının ideolojik sebeplerle Necip Fazıl'ı eserlerinde yok saymaları, Tanpınar'ın bazı yazılarını devrin koşullarına göre yazması bunun en bariz örnekleridir.

Tavsiye şudur ki; bütün kitaplarda olduğu gibi bu kitaplarda da öğrenilen bilginin diğer kaynaklarla karşılaştırılıp değerlendirilmesi yahut yaşayan ilim adamları tarafından tasdik edilmesi doğru bilgiye ulaşmak açısından oldukça mühimdir. Bu dönem ile ilgili yazılan binlerce kitap arasından, Yeni Türk Edebiyatını ana hatlarıyla kavramaya yarayacak temel eserler aşağıda sıralanmıştır.

Yeni Türk Edebiyatı Kitap Pusulası