Kitap Raporu 3 : Yeni Çıkan Eserler (Ocak, 2022)

Malesef kağıt fiyatlarına yansıyan zamlar kitap fiyatlarına yansımaya başlamış ve yayıncılar daha az kitap yayınlamaktan yana tercihte bulunmuş görünmektedir. Bu ayki seçkimiz daha kısa bir yeni çıkanlar kitap listesinden ve babil.com sitesi kullanılarak derlendi.

Faydalı olması ümidiyle.

Tanburi Cemil Bey / Bekir Şahin Baloğlu / Dergah Yayınları

Tanburî Cemil Bey, Türk müziğinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e aktarımında, yaptığı ses kayıtlarıyla en büyük aracılardan biridir. O, yaşadığı dönemin bir müzisyeni olmasının ötesinde, değişimi idrak edip bu değişime besteleri, yazıları ve en önemlisi bıraktığı ses kayıtlarıyla bizatihi katkıları olmuş bir portredir. Eski ve yeninin tam merkezinde bulunan Tanburî Cemil Bey, hem "eski"nin hem "yeni"nin göstergelerine sahiptir. Bu vasfıyla Cemil Bey, geçmişte yaşamış herhangi bir tarihî karakter olarak anlaşılmamış; kimi zaman mevcut müzik mirasını muhafaza eden yönüne bakılarak geleneksel ve kimi zaman da sadece değişime yönelik tercihleri görülerek modern bir portre olarak algılanmıştır.

Bu kitabın amacı, Cemil Bey'in müziğinin nasıl yapıldığından çok hangi sosyolojik şartlarda yapıldığı ve sanatçının böylesi bir icraya yönelmesinin sebeplerini anlamaktır. Bununla birlikte döneminin sosyokültürel atmosferinin ötesinde Cemil Bey'in, sanatın belli bir zaman ve toplumsal düzen içinde ölçülemeyen sınırsızlığına yaptığı atıfları anlamak adına kullandığı bazı müzikal unsurların analizlerine de yer verilmiştir.

Dâhi müzisyen Tanburî Cemil Bey, çalışkanlığı, yaşadığı dünyayı algılayışı ve tepkileriyle; ayrıca taksimleri, eser icrası, besteleri, sahip olduğu her tür müziğe açık bakış açısı, multi-enstrümantalist vasfı, yeni enstrüman icatları gibi ortaya koyduğu yüksek müzikal başarı ile örnek bir müzisyen prototipi olarak halen yaşamaktadır.

Yalınayak Gen 10 - Asla Vazgeçme / Keiji Nakazawa / Desen Yayınları

Yarış, sen gerçek dünyaya dâhil olana dek başlamış sayılmaz.

Manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan "Yalınayak Gen" serisi, Türkiyeli okurlar tarafından uzun yıllardır merakla beklenen onuncu cildi Asla Vazgeçme ile tamamlanıyor!

İnsanlığın yeni nesli için bir güç kaynağı umuduyla hayat bulan Gen'in 25 dile çevrilen ve dünya çapında yankı uyandıran hüzünlü öyküsü; nükleer silahlanmaya "hayır" diyecek gücü geleceğe taşıyor, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.

Sınırların olmadığı bir dünyada, bir ülkeden diğerine gökkuşağından köprüler inşa etmenin ne kadar muhteşem olacağını vurgulayan seri, insanların bu köprüleri özgürce geçip birbiriyle dostça konuştuğu savaşsız, huzur dolu bir gelecek vadediyor.

1952, Japonya için tarihî bir yıldır. 28 Nisan'da Amerika'yla imzalanan barış ve güvenlik anlaşmaları yürürlüğe girdikten sonra Japonya yeniden bağımsızlığını ilan eder. Yaz aylarında, Asahi Grafik dergisinde Hiroşima'nın atom bombasıyla yıkılışına dair bir fotoğraf dizisinin yayımlanması ülke genelinde şok etkisi yaratır. ABD işgali döneminde bu tür haberler sansürlendiğinden Japon halkı atom bombasının yıkıcı etkileri hakkında ilk kez toplu bir bilince ve farkındalığa ulaşır. Yıl boyunca pek çok siyasi ve toplumsal gelişme yaşansa da gerçekte hiçbir şey tozpembe değildir. Takvimler 1953 Mart'ını gösterdiğinde, Gen artık ortaokuldan mezun olmaya hazırlanan gözüpek bir delikanlıdır. İmparatora ve "yanlış" politikalarına karşı isyankâr bir ruh olarak sivrilmektedir. Tam da gelecek kaygılarıyla yüzleştiği bir dönemde ansızın kapısını çalan ilk aşk heyecanı Gen'in duygu dünyasını altüst eder. Her zamanki gibi imkânsızın peşinden gitmeyi seçen genç adam kalbinde büyüttüğü aşkını, savaşın kavurucu izleri yüzünden sonsuzluğa gömmek zorunda kalır. Gen'i düştüğü karanlık çukurdan yine sanat çıkaracaktır...

"Yalınayak Gen" efsanesinin onuncu ve son cildi, okuru hayat yarışında doğru yolu aramaktan asla vazgeçmeyen Gen Nakaoka'nın aşkla, sanatla, özgür düşünceyle şekillenen barış mücadelesine tanıklık ettiriyor.

Çocuklara Mimar Sinan / Ahmed Refik / Büyüyen Ay Yayınları

"Mimar Sinan Türklerin en büyük mimarıdır. Dünyada hiçbir mimar onun kadar çok bina yapmadı. Mimar Sinan sanatı ile, eserleriyle Türklerin namını yükseltti. Bütün dünya anladı ki, Türklerin büyük bir mimarı vardır, o da Mimar Sinan'dır. Hattâ onun talebeleri bile kendi gibi nam aldılar, eserleriyle Türk mimarlığını ileri götürdüler.

Mimar Sinan bakınız ne kadar bina yaptı: 81 Cami, 51 Mescit, 55 Medrese, 26 Darülkurra, 17 İmaret (talebeye ve fukaraya yemek dağıtılan yer), 2 Darüşşifa (hastahane), 7 Sukemeri, 8 Köprü, 18 Kervansaray (atlar ve develerle eşya ve insan taşıyan kervanların kondukları yer), 6 Mahzen, 33 Saray, 36 Hamam, 27 Türbe ve sebil (su dağıtılan yer).

Bu binaların hepsi de güzeldi. Onları öyle muntazam ve hesaplı yapmak zor işti. Bunun, için büyük bir akıl lâzımdı. Hem de o zaman, Türklerde mimarlık, ileri değildi. Avrupa'da olduğu gibi, mimar yetiştirecek büyük mektepler, büyük ustalar yoktu. Mimar Sinan, işte bu yoksuzluklar içinde çalıştı. En güzel binalar yapmak için akıl sarfetti. Gayretle, çalışmakla ömrümü tüketti. Ölmez ve yıkılmaz eserler bıraktı. Dünya durdukça, onun eserleri kabil değil ortadan kalkamaz. Onlar da durdukça Mimar Sinan adını, değil Türkler, bütün dünya unutamaz."

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu Bibliyografyası: Hayat Hikayesi - Türk Düşünce Tarihindeki Yeri / Nevin Güngör Ergan / Doğu Kitabevi

Türk sosyolojisinde Millet İnşa Edici Ekolün Ziya Gökalp'ten sonraki temsilcisi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'dur. İkinci nesil Türk sosyoloğu olarak Fındıkoğlu ulus devletin ve Cumhuriyetin kurulduğu,sosyo kültürel alanda inkılapların gerçekleştirildiği dönem Türkiyesinde yerli ve milli düşünce geleneğinin kurulması hedefine yönelik olarak çalışmıştır. Bu yolda Türkiye'nin Türk toplumunun sosyo kültürel bütünleşme ve gelişmesi ile milletleşmesinin gerçekleşmesi/tamamlanmasını kendine şiar edinmiştir.

Çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Türkiye'de sosyo-kültürel hayat alanında çok çeşitli ve yaygın problemler yaşanmaktadır; buna karşılık bu problemlerin çözümlenmesinde kullanılabilecek bilgi birikimi yeterli değildir. Fındıkoğlu çeşitli alanlardaki çok zengin çalışmalarıyla bir taraftan inkılapların halka benimsetilmesi bir taraftan bilimsel bilginin üretilmesi ve Batı'daki birikimin tercüme edilerek Türk düşüncesine aktarılması yoluna girmiştir.

Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi / Peter L. Berger / Albaraka Yayınları

Anlam, bir beden içerisinde bireyleşen ve bir şahıs olarak sosyalleşen insanın bilincinde inşa edilir. İnsanlık tarihinin her döneminde görülen yüksek anlam katmanları hem gündelik hayata karşılık gelen hem de gündelik hayatı aşan alanla ilgili krizlerin üstesinden gelinmesinde önemli bir rol oynar. Fakat modern dönemde anlamın üretilmesi ve iletilmesi derin bir kriz içerisine girmiştir. Modern çağda bireysel ve toplumsal düzlemde anlam krizini oluşturan en önemli faktör, modern sekülarizm değil; modern çoğulculuktur. Modern çoğulculuk, aklıselim bilgiye zarar vermiştir. Dünya, toplum, yaşam ve kimlik başta olmak üzere, hemen her şey çoklu sorgulamalara tabi tutulmuş, bunlara dayanak oluşturan anlam ve değer sistemlerinin "sorgulanmaksızın kabul edilme" statüsü ortadan kalkmıştır. Bütün sosyal ve psikolojik sonuçları ile birlikte sorgulanmaksızın kabul edilen şeylerin kaybının en belirgin görünümü ise din alanında gerçekleşmiştir.

Berger ve Luckmann'ın birlikte kaleme aldıkları en dikkat çekici eserlerden birisi olan bu kitap, modern dönemde ortaya çıkan anlam krizinin izini sürmenin yanı sıra bu krizden nasıl çıkılabileceğine dair de bir yol haritası sunuyor.

Türkiye Sosyolojisi Temsilcisi: Ümit Meriç / Erkan Çav / Kopernik Kitap

Ümit Meriç, 1992 yılında, kuruluşundan 78 yıl sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün ilk kadın profesörü olur. 1993-1996 yılları arasında, 1933 Üniversite Reformu sonrasında yeniden açılan Sosyoloji Bölümü'nün Hilmi Ziya Ülken (1944-1960), Nurettin Şazi Kösemihal (1960-1972), Cahit Tanyol (1972-1982) ve Baykan Sezer'den (1982-1993) sonraki beşinci Bölüm Başkanı olarak görev yapar. 1969 yılında başladığı akademik kariyerini, 30 yıl sonra, aldığı tesettür kararı sebebiyle 1999 yılında istifa ederek sonlandırır.

Batı Sosyolojisi ile Batı-merkezli olarak kurulan sosyoloji anlayışı, Ahmet Cevdet Paşa üzerine yaptığı doktora tezi ile Batı-dışı sosyoloji merkezli bakışa, bu bakış içinde Osmanlı-Türkiye merkezli bir odağa, bu odak içinde İslâm eksenli bir sosyoloji yaklaşımına yönelir. İstanbul Sosyoloji Geleneği içinde Yerli Sosyoloji olarak Türkiye Sosyolojisi'ni inşa eden isimlerden olan Ümit Meriç, sosyoloji anlayışını Ümmetoloji önerisi ile evrensel olarak tamamlar.

Ümit Meriç'in benimsediği, bağlandığı ve ardılı olduğu sosyoloji yaklaşımı için şu tespiti yapmak mümkündür: Türkiye'de sosyoloji bilimi; coğrafya, tarih ve din ile bunların birikimini günümüze taşıyan kadim düşünce geleneğinden bağımsız, kopuk ve ayrışık olarak tanımlanamaz, değerlendirilemez ve uygulanamaz.

Dini Gruplar ve Cemaatlerin Sosyolojisi: Konya Örneği / Hilmi Türkyılmaz / Çizgi Kitabevi Yayınları

Bu çalışmada dînî gruplar ve cemaatlerin, modernitenin tehdit ve fırsatları ile karşı karşıya kaldıklarında nasıl bir tavır ortaya koydukları, ortaya çıkan yeni fırsat alanlarını kullanmak suretiyle nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdikleri, küreselleşen ve modernleşen dünya şartlarında, dînî faaliyetlerini yerine getirirken ne tür tehditlerle, fırsatlarla ya da gerilimlerle karşı karşıya kaldıkları, bunların sonucunda nasıl bir din ve din anlayışı ürettikleri Konya özelinden yola çıkarak ortaya konmaya çalışılmıştır.

Din ve Psikoloji / Michael Argyle / İz Yayıncılık

Yirminci yüzyılın en tanınmış İngiliz sosyal psikologlarından biri olan Michael Argyle'ın yurt dışında çok satan kitabı Din ve Psikoloji artık Türkçede! Kitap, din psikolojisi üzerine sıra dışı bir kitap olma özelliğini taşıyor. "Din, insan hayatının çok önemli bir parçasıdır ve psikologların bundan öğrenecek şeyleri vardır" diyen yazar, din kavramıyla psikoloji kavramını ayrı ayrı incelikle ele alıyor ve bu iki mefhumun kesiştikleri kaynak noktasına ulaşıyor. Birçok psikolog, sosyolog ve düşünürden alıntılar yapmasının yanı sıra ele aldığı konuları tablo ve grafiklerle şekil şekil gösteriyor.

Psikologlar, ilahiyat öğrencileri, din psikolojisi üzerine çalışanlar veya dini derinlemesine anlama gayretinde olanlar için bulunmaz bir çalışma!

Bu da Geçecek: Değişim, Kriz ve Umut Dolu Başlangıç Hikayeleri / Julia Samuel / Eksik Parça Yayınları

Değişim her şeyin doğal düzeniyse, neden hayatımızdaki devasa dönüm noktalarıyla mücadele ediyoruz?

Julia Samuel, önde gelen bir terapist. Hayattaki önemli krizleri ve onlardan neler öğrenebileceğimizi keşfetmek için unutulmayacak ve hepimize çok tanıdık gelecek danışan hikâyelerini paylaşıyor.

2020 Sunday Times listelerinin bu çok satan kitabında, tanınmış İngiliz psikoterapist Julia Samuel, en zor ve travmatik deneyimlerimizin sonucu olarak uyum sağlamayı ve hatta gelişmeyi nasıl öğrenebileceğimizi göstermek için danışanlarıyla saatler süren konuşmalardan yararlanıyor.

Doğum izninden sonra işe dönen ve yeniden çalışmaya başlayan bir kadından, ciddi bir tıbbi teşhisle uğraşan bekar bir babaya kadar, bu kitap, değişimi kucaklamamızı ve zorluklara yaklaşım biçimimizi geliştirmemizi sağlayacak, on dokuz güçlü sıradan insanın derin ve samimi hikâyelerinden hareketle hayatlarımızdaki temel dönemeçler üzerine kapsamlı analizler yapıyor.

Bu Da Geçecek, Covid19 pandemisinin yıkıcı etkilerinden ekonomik krizlere hepimizin ağır süreçlerden geçtiği bir dönemin ortak deneyiminin kitabı.

Tepetaklak: İşler Sarpa Sardığında Yapılacaklar Kılavuzu / Elizabeth Day / Düşbaz Kitaplar

Baştan söyleyelim: Bu bir başarısızlık kitabı. Kariyer çıkmazlarının, özgüven krizlerinin, kaygıların, kayıpların, ayrılıkların, sınav streslerinin, tüm çuvallamaların, tepetaklak olduğumuz anların kitabı. Başarısızlıklarımızı fark edip onlarla başa çıkma, onları kabul etme kitabı. Tam da yazarın dediği gibi ne yaparsak yapalım biliyoruz ki bir gün bir yerde "Başarısız olacağız. Bu kaçınılmaz. Mesele incelikle başarısız olup olamayacağımız ve bu deneyimden bir şeyler öğrenip öğrenemeyeceğimizdir."

Tepetaklak: İşler Sarpa Sardığında Yapılacaklar Kılavuzu'nda Elizabeth Day, büyük başarı yakaladığı How To Fail With Elizabeth Day adlı podcast programına katılan konuklarıyla yaptıkları sohbetlerinden, kendi hayat deneyimlerinden, okurlarının ve dinleyicilerinin paylaştığı hikâyelerden biriktirdiklerini başarısızlık süzgecinden geçirip Başarısızlığın Yedi İlkesi'ni bizlerle buluşturuyor. Malcolm Gladwell, Alain de Botton, Phoebe Waller-Bridge, Lemn Sissay, Nigel Slater, Emeli Sandé, Meera Syal, Dame Kelly Holmes, Andrew Scott'un başarısızlıklarını paylaşıyor. Futbolculardan psikoterapistlere, politikacılardan pop yıldızlarına, oyunculardan yazarlara, pek çok insanın deneyimine kulak verirken en önemlisi kendinizi keşfedip kendi başarısızlıklarınızla yüzleşmenizi sağlıyor ve bunları başarıya dönüştürmenin yollarını öğretiyor.

"Dünün başarısızlıkları yarının deneyimleridir," sözünü kendine düstur edinen bu kitabı okuduktan sonra asla aynı kişi olmayacaksınız.

Zor Değil Sıra Dışı Çocuk: Sıra Dışı Çocukları Anlama Rehberi / Mary Sheedy Kurcinka / Altın Kitaplar

Genelde "zor" veya "inatçı" olarak nitelendirilen sıra dışı çocukların, yetişkinlerde değer verdiğimiz, ancak çocuklarda zorlayıcı bulduğumuz özellikleri vardır. Araştırmalar sıra dışı çocukların "daha fazla" olmaya meyilli olduğunu gösteriyor. Bu çocuklar mizaçları gereği, ortalama bir çocuktan daha yoğun, daha hassas, daha algısal, daha ısrarcıdırlar ve çok daha yavaş uyum sağlarlar.

Ebeveynler için en iyi yirmi kitaptan biri seçilen ve tüm dünyada bir milyondan fazla satan Zor Değil Sıra Dışı Çocuk'ta Mary Sheedy Kurcinka, gerçek yaşam öykülerinden örnekler sunarak olumlu bir bakış açısı kazandırıyor. Bu kitap sıra dışı çocuğunuzu yetiştirirken çocuğunuzu anlamanızı, olumsuz etiketlerden kurtulmanızı, sorunlarla baş etmek için planlar yapmanızı ve kendi ebeveynlik anlayışınıza daha yakından bakmanızı sağlayacak.

Benliğin İnşası: Ahlak-ı Nasıri'nin Eğitim Bakımından İçerik Analizi / Bülent Çelikel / Ötüken Neşriyat

Din eğitiminin araştırma konularından biri de İslâm eğitim klasikleridir. Bunlar doğrudan eğitimle ilgili klâsik eserler olduğu gibi, dolaylı olarak eğitimi konu edinen eserler de olabilir. Bu ikinci kategoride yer alanlardan önemli bir kısmı İslâm ahlâk felsefesi ile ilgilidir. Bu ve benzeri eserler, İslâm ahlâk eğitiminin teorisini anlamak, ayrıca bu teorinin aktüel değerini belirlemek bakımından üzerinde düşünebileceğimiz somut yaklaşımlar sunmaktadır. Söz konusu eserlerden biri de Nasîrüddin Tûsî'nin Ahlâk-ı Nâsırî adlı kitabıdır. Bu çalışmada, felsefî ahlâk geleneği içerisinde yer alan Ahlâk-ı Nâsırî adlı eserin, eğitim bakımından içerik analizi yapılmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın temel mevzuu, Tûsî'nin kitabının yazılış amacı olarak belirlediği "insanları terbiye süsüyle süslemek (tehzîbü'l-ahlâk)" ile alakalıdır. Tûsî, bu amacını gerçekleştirmek için kitabında nasıl bir içerik oluşturmuştur? İnsanların terbiye süsünden mahrum kalmalarını engellemek için eserinde nasıl bir yol izlemiştir? İşte bu eser, yukarıdaki suallere cevap aramaktadır. Bu arayışta insanın nötr bir pozisyonda doğduğu, onun iyiliğe olduğu kadar kötülüğe de temayülünün bulunduğu ve eğitimle ondaki iyiliğe olan temayülün mükemmelleştirilebileceği anlayışı hakim bir tema olarak görülmektedir.

Ebeveynliğin Çöküşü: Çocuklarımıza Yetişkin Bireyler Gibi Davranmanın Sakıncaları / Leonard Sax / Nova Kitap

Amerika'nın önde gelen çocuk psikologlarından Leonard Sax, New York Times çoksatan kitabı Ebeveynliğin Çöküşü'nde, modern ebeveynliğin kasvetli durumuna dair okunması gereken bir anlatı ve çocuklarımızı yetişkin dünyasının zorluklarına nasıl daha iyi hazırlayabileceğimize dair bir vizyon sunuyor. Genç insanlar arasında artan obezite, depresyon ve kaygı bozukluğu sorunlarının, anne babaların kendi otoritelerinden feragat etmesinden kaynaklanabileceğini öne sürüyor. Bunun sonucunda doğru ve yanlış konusunda bir standardı olmayan, disiplinden yoksun ve yönlerini bulmak için akranlarına ve internete bakan çocukların yetiştiğini anlatıyor.

Sax, çocuklarıyla ilişkilerini yenilemek için ebeveynlerin, ekran sürelerini sınırlayarak, daha iyi alışkanlıkları teşvik ederek ve onlara bakış açısı kazandırarak otoritelerini nasıl yeniden kurmaları gerektiğini gösteriyor. Bir aile hekimi ve psikolog olarak yaklaşık otuz yıllık deneyiminin yanı sıra çocuklar, ebeveynler ve öğretmenlerle yapılan yüzlerce röportajdan yararlanarak ebeveynlere gitgide daha karmaşık hale gelen bir dünyada çocuklarının başarılı olmalarına yardımcı olmak için kullanabilecekleri bir plan ortaya koyuyor.

Son Müfessir Elmalılı'nın Mektuplaşmaları / Necmi Atik / Mahya Yayınları

Elmalılı, yaşadığı dönemde ilmî birikimi, üstlendiği resmî görevler ve farklı konularda verdiği yüksek tahsil dersleri vesilesiyle geniş bir kitle ile temasta bulunmuş; öğrencilerinin, ilim, sanat, edebiyat ve irfan ehlinin kendisini sık sık ziyaret ettiği ve istişarede bulunduğu bir şahsiyet olarak, farklı alan ve çevrelere etki etmiştir. Gerek yurt içinde gerek dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan ilim ehlinin gösterdikleri rağbet ve fikirlerine verdikleri önem, kendisine yazılan mektuplarda ifadesini bulmakta ve bu etkileşimin yazılı olarak da devam ettiği görülmektedir.

Elmalılı'nın, 111 sayfadan oluşan ve 1926-42 tarihleri arasındaki 16 yılı kapsayan 50 adet resmî ve özel mektubu; bilhassa Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzaladığı sözleşmeler sonrasında tefsir ve mealle alâkalı yaşadığı olayların içyüzünü ve bunlara karşı gösterdiği duruşu, dirayet, sabır ve sebatı gözler önüne sererken; ailesi, arkadaşları ve talebeleri ile olan karşılıklı hürmet ve muhabbete dayalı çok nahif ve seviyeli davranış ve ilişkilerini de net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Elmalılı'nın yaşadığı olaylara, evine, ailesine, tefsir ve meal çalışmalarını gerçekleştirdiği odasına, duygu ve düşünceleriyle gönül dünyasına bir nebze de olsa misafir olduğumuz bu çalışma ile; münzevi bir hayat yaşayan merhumun arkadaş ve talebelerini sık sık evinde misafir ederek onlarla sohbet etmesine, çevresiyle sürekli ilgilenmesine, tefsir ve mealin tamamlanması için gece-gündüz demeden üstün bir gayretle çalışmasına, yapılan tüm tazyik ve müdahalelere rağmen, dönemin şartları içerisinde asla taviz vermemesine, insanlara olan muamelesi ve muhataplarına hitabı ile, bir ilim ve irfan adamında bulunması gereken özelliklerine ve daha nice üstün ahlâkî vasıflarına şahit olacağız.

Göç ve Entegrasyon: Almanya'nın Göç Politikaları / Asuman Yaprak / Palet Yayınları

Almanya, 1950'li yılların ortalarından itibaren sanayi tesislerinin hızla üretime geçmesiyle işgücü açığıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu açığı kapatmak için farklı ülkelerle iş gücü anlaşmaları yaparak işçi alımı politikalarını devreye sokmuştur. Türkiye de bu işçi arzı sağlayan ülkelerden biri olarak belirlenmiştir. Bu nedenle 1960'lı yıllardan Türkiye'den Almanya'ya bu iki ülke tarihinin en büyük göç dalgası başlamıştır. Birinci kuşak olarak adlandırılan Almanya'ya ilk göç eden Türkler belki de köylerinden ilk kez çıkarak ailelerinden uzak, yabancı bir ülkede ve dil bilmeden para kazanmaya çalışmıştır. Başlarda birkaç yıl çalışmak ve sonrasında ülkesine dönmek için giden Türkler eş ve çocuklarını da yanlarına alarak Almanya'da kalıcı olmaya başlamışlardır. Ardından farklı bir dil, din, kültür ve hayatla karşılaşmış olan Türkler bu farklılıklara alışmakta zorluklar çekmeye başlamışlardır.

Yıllar içinde sayısı giderek artan göçmenlerin entegrasyonu önemli siyasi ve toplumsal sorun haline gelmiştir. Bu sorunları çözmek amacıyla Alman devleti göçmenler için entegrasyon kursları açmış ve ülkede artık kalıcı hale gelen göçmenleri Alman toplumunun bir parçası haline getirmeye çalışmıştır. Bu kurslar 2005 yılında yürürlüğe giren Göç Yasası ile Almanya'da entegrasyonun düzenlenmesi ve teşvik edilmesinin ana unsuru olarak kabul edilmektedir.

Bu kitapta göç ve entegrasyon kavramlarına dair farklı bakış açıları Türk göçmenler, Alman göç politikası ve entegrasyon kursları kapsamında ele alınmaktadır.

Roma Nasıl Çöktü? Bir Süpergücün Ölümü / Adrian Goldsworthy / Kronik Kitap

MS 200 yılında Roma İmparatorluğu, bilinen dünyanın çoğunu bünyesine katmış geniş toprakları nedeniyle saldırıya uğramaz görünüyor ve altın çağını yaşıyordu. Beşinci yüzyılın sonuna gelindiğinde ise, Batı Avrupa'da ve Kuzey Afrika'nın çoğunda Roma egemenliği ortadan kalkmış ve geriye yalnızca küçük bir doğu imparatorluğu kalmıştı. Ödüllü yazar Adrian Goldsworthy, Roma İmparatorluğu'nun yıkılışını anlatan bu kitabında süpergücün çöküşünün acı dolu yüzyıllarını inceliyor.

Ülke dışındaki düşmanlara karşı yürütülen mücadelelerin yanında hiç eksik olmayan iç karmaşanın, 395'te imparatorluğun batı ve doğu olarak ikiye bölünmesine, imparatorluğun batı tarafının ise 476'da son imparatorunun darbeyle indirilerek yıkılmasına yol açması son 300 yıldır birçok isim tarafından işlenen bir anlatı olmasına rağmen Goldsworthy, bu dağılış sürecini muhteşem bir kalem maharetiyle sunabilen sayılı tarihçilerden biri. Roma İmparatorluğu'nu Gotlar, Hunlar ve Vandallar gibi "barbar" kabilelerin hırslarına karşı savunmasız kılan esas şeyin yapısal zayıflık ve özellikle de bitmek bilmeyen iç savaşlar olduğunu ileri sürerek aslında çok önceden başlamış olan bu süreci tüm aktörlerine hayat katıp titiz, girift ve merak uyandırıcı bir üslupla okura sunuyor.

Sadece Roma İmparatorluğu meraklılarını değil tüm tarih okurlarının zevkle okuyabileceği Roma Nasıl Çöktü?, dışarıda ciddi hiçbir rakibi olmadığı halde, sadece Geç Antik Çağ'ın değil tüm dünya tarihinin en etkili devletlerinden birinin, yöneticilerinin ihtirasları, memurlarının kısa vadeli hesaplarını ve şahsi çıkarlarını öncelemeleri, bunlar dolayısıyla sonu gelmeyen idari, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar sonucunda nasıl çözülüp dağılabildiğini ayrıntılarıyla gözler önüne seren bir eser.

Horatio Nelson / Angus Konstam / Kronik Kitap

Tarihteki en ünlü amirallerin belki de başında yer alan Horatio Nelson, kazandığı zaferlerle Britanya'nın dünyanın en büyük deniz gücüne dönüşmesinde kilit rol oynamıştı. Öyle ki, onun ölümünü izleyen bir asır boyunca ülkesi bu hegemonik konumunu sürdürecekti.

Amerikan Devrimi sırasında genç bir zabit olarak kariyerine başlayan Nelson'un yıldızı, esas olarak Britanya'nın Devrimci Fransa ile tutuştuğu savaş sırasında parlamıştır. 1797 yılındaki St. Vincent Burnu muharebesinin kahramanı olması ardından emrine filolar tesis edilen Nelson, ertesi sene Ebuhur'da Fransızlara, 1801'de Kopenhag'da ise Danimarkalılara karşı kazandığı ezici zaferlerle şanını iyice perçinledi.

Kariyerini taçlandıran an 1805'te, müttefik Fransız-İspanyol filosunu devrinde emsali görülmemiş bir hezimete uğrattığı Trafalgar Savaşı'nda gelecekti. Ne var ki, kariyerinin doruk noktasına ulaştığı o anda gelen bir kurşun ile fani yaşamı son buldu ve 'ebedi hatırası' bir efsaneye dönüştü.

Nelson'u bu kadar müstesna kılan, onu bu denli bir efsaneye çeviren yönü neydi? Kibri, bencilliği ve özel yaşamını mesleğiyle karıştırmak gibi çiğ temayülleriyle aslında son derece kusurlu bir karakter iken nasıl Britanya'nın en ölümsüz kahramanı ve modern deniz gücü paradigmasının sembolü haline gelebilmişti? Bunun cevabı, Nelson'un stratejik ve taktik dehasında bulunabilir. O, sınırlı zaferlerle yetinen geleneksel deniz stratejisini terk edip hasmın tam imhasını hedef alan, diğer bir deyişle modern topyekûn savaş kavramını içselleştiren ilk deniz subayıydı. Bu hedef için gereken esnek taktikleri geliştirebilmiş; benzersiz liderlik hasletleriyle hem subaylarını hem de erlerini dönemin en kusursuz savaş makinelerinden birine dönüştürmeyi başarmıştı. Neticede ünü ülkesinin sınırları dışına taşarak yücelik hayalleri kuran bütün deniz güçleri için ideal emsal haline gelmiştir.

Angus Konstam'ın elinizdeki eseri, bu kilit şahsiyetin karmaşık ve güç karakteriyle askeri dehasını incelediği kadar ölümünden sonraki efsaneleşme sürecini de hakkıyla mercek altına alıyor.

Hilal ile Haç Arasında Hayatlar: Ortaçağ Akdenizi'nde Ticaret ve Tüccarlar / Ahmet Usta / İletişim Yayınları

Doğu Akdeniz önemli medeniyetlerin ve bu medeniyetlerin şekillendirdiği zengin bir sosyal hayatın beşiği olageldi. Ticaret, siyaset ve diplomasi bu zenginliği hem şekillendirdi hem de bu zenginliğin içinde şekillendi. Ortaçağ Akdenizi'nde Memlûk Sultanlığı'nın, Kilikya Ermeni Krallığı'nın ve Bizans İmparatorluğu'nun etki alanındaki tüccarların faaliyetlerini, tüccar grupları ve siyasal yapılar arasındaki ilişkileri merkeze alan Hilal ile Haç Arasında Hayatlar, farklı siyasal güçlerin birbirleriyle kurdukları diplomatik ilişkilerde ticaretin rolünü, etkisini, bu etkilerin tüccarlar üzerinden ilerleyen dinamizmini Akdeniz'in olanca canlılığıyla aktarıyor. Yalnızca ürün gruplarına, ticaret istatistiklerine odaklanmayan, bunların yanı sıra siyasal güçlerin yönlendirmelerini, ambargolarını, yasaklarını, teşviklerini de sosyal hareketliliğe etkisiyle beraber değerlendiren ayrıntılı bir tablo sunuyor.

"...bu çalışmada, Memlûk Sultanlığı'nın, Bizans İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile denizaşırı ticareti ve bu ticareti devam ettirmek için giriştiği diplomatik ilişkileri üzerinden Doğu Akdeniz'de gerçekleşen ticaret ve bu ticarette etkin tüccar grupları anlatılmıştır. (...)sevkiyatını yaptıkları ürünlere (köle, demir, kemere ve döşeme kerestesi), miktarlarına, mali karşılıklarına, tüccarların alışverişlerde kullandıkları sikkelere, taşımacılıkta yararlandıkları gemilerin çeşitlerine, gemilerin sahiplerine, rotalarına, sevkiyat gerçekleştirdikleri çeşitli limanlara, tüccarların ürünlerini indirdikten sonraki satış yöntemlerine ve çeşitli ortaklıklar başta olmak üzere uyguladıkları ticaret usullerine kadar birçok bilgiye ulaşılmıştır."

Görklü Suyun Kurumasın: Türk Mitolojisinde Kadın Arketipleri / Gönül Yonar / Ötüken Neşriyat

Gönül Yonar, mitoloji çalışmalarının bu yeni veriminde, kadın arketiplerinin Türk destanları ve halk anlatılarındaki anahtar vazifesi gören temel karakterleri üzerinden bir tasnife girişiyor ve tarihsel maceramız boyunca değişmeyen bir söylen çekirdeği etrafında, kültürel etkileşimlerin ağında dönüşerek hayatımıza sürgün veren mitsel kökleri irdeliyor. Geniş Türk coğrafyasının yaygın anlatılarından süzülerek gelen alp, bilge, anne, eş, aşık, savaşçı ve yıkıcı kadın imajlarının mitsel devirlerin gölgelerinden sıyrılarak "Ebedi Dişi"nin vahdeti içinde bizi nasıl kuşattığının hikayesini okumak için elverişli bir başlangıç, Görklü Suyun Kurumasın.

Osmanlı İdaresinde Süveyş Donanması: Süveyş Tersanesi'nde Gemi İnşası: 16-18. Yüzyıllar / Tahir Sevinç / İdeal Kültür Yayıncılık

14. yüzyılın başlarında Batı Anadolu'da Anadolu beyliklerinin başlattığı denizcilik faaliyetleri, bu beyliklerin Osmanlı Devleti himayesine girmesiyle Osmanlı denizciliği için önemli başlangıç teşkil etmiştir. 16. yüzyılda en güçlü konumuna ulaşan Osmanlı donanması, Karadeniz ve Akdeniz'de söz sahibiyken, 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle Kızıldeniz'de de hakim olmaya ve Hint Okyanusu'nda Portekizlilere karşı varlığını hissettirmeye başlamıştır. Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda Osmanlı varlığının devamı, Haremeyn'in muhafazası ve Haremeyn'e zahire nakli için Mısır'daki Süveyş Tersanesi ve burada vücuda getirilen Süveyş donanması önemli bir rol üstlenmiştir. 16. yüzyılın başlarından 18. yüzyılın sonlarına kadar bu önemli işlevini yerine getiren Süveyş donanması, Osmanlı Devleti'nin Türk-İslam dünyasının nezdinde bütün İslam dünyasının hamisi olma dolayısıyla meşru bir zemine oturmuştur.