Kitap Rehberi: Psikanaliz Kitap Listesi
"İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar." Sigmund Freud
Yaratıcılık süreci nasıl işler? Yazar, niçin yazar? Sanatçı niçin üretir? Üretmenin kaynağı nedir? Motivasyon kaynağı nelerdir? gibi sorulara psikanaliz, Freud'un çalışmalarını referans alarak 'bilinçaltı' cevabını veriyor. Yazar ve sanatçının, psikolojisinin, biyografisinin, kişilik yapısının ve bilinçaltı gibi kişilik özelliklerinin eserine; yansıdığı üzerine temellenen psikanaliz, sanatçıya dönük bir eleştiri kuramıdır. Psikanaliz, temel taşlarını "bilinçdışı zihinsel süreçler olduğu varsayımı, bastırma ve direnç teorisinin kabulü, biyolojinin ve Oedipus kompleksinin öneminin takdir edilmesi" olarak tanımlanmıştır.
Psikanaliz Nedir? Psikanaliz Neden Okunmalıdır? Psikanaliz Nasıl Okunmalıdır? Kimler Psikanaliz Okumalıdır? Psikanaliz Ne Anlatıyor? Psikanaliz Okurken Nelere Dikkat Edilmelidir? Psikanaliz Edebiyatı ve Kitapları Nelerdir? Bu sorular üzerinden psikanalizin başlangıcından günümüze izini sürerek kişiliğimizle yaşam ilişkimizi iyileştiriyoruz. Sigmund Freud'un insan zihnine ilişkin teorileri, bilinçli ve bilinçdışı yönler arasında ayrım yaparak, bilinçdışı zihnin gizli istek ve motivasyonlar nedeniyle davranış ve düşüncelerimizi önemli ölçüde şekillendirdiğini ileri sürmektedir. Bilinçli ve bilinçdışı unsurlar arasındaki çatışmalar zihinsel bozukluklara yol açabilir. İşte tam bu sorunları ele almak için, psikanaliz geliştirilmiştir.
Psikanaliz Nedir?
"İnsan komplekslerini ortadan kaldırabilmek adına kendini hırpalamaktansa onlarla yaşamayı öğrenmeli; çünkü kompleksler onun hal ve hareketlerine yön veren gayet meşru güçlerdir." Freud
Psikanaliz, kısmen bilinçdışı zihinle ilgilenen ve birlikte zihinsel bozukluklar için bir tedavi yöntemi oluşturan bir dizi teori ve terapötik tekniktir. Bu disiplin 1890'da Sigmund Freud tarafından kurulmuştur. Freud'un meslektaşları Alfred Adler "Bireysel Psikoloji" ve Carl Gustav Jung "Analitik Psikoloji" olarak adlandırdıkları dallarını geliştirmişledir. Psikanaliz daha sonra Erich From, Karen Horney ve Harry Stack Sullivan gibi düşünürler tarafından farklı yönlerde geliştirilmiştir.
Psikanaliz Neden Okunmalıdır?
"İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların "tecrübe" dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana "tecrübeli" denir." Freud
Kalbimizle bağlantıda olmak adına psikanaliz okumalıyız çünkü psikanaliz, edebi üretim üzerindeki en büyük etkisi daha fazla psikolojik iç gözleme imkânı sunmaktadır. Psikanalistler bireyin erken çocukluk deneyimlerine büyük önem verirler. Terapi sırasında analistler, hastaların sevgi, bağımlılık ve öfke duygularını analiste yansıtarak çocukluk çatışmalarını yeniden yaşamalarını sağlayan aktarımı uyandırmayı amaçlar.
Çağrışımlar, hayaller ve rüyalar kişilik sorunlarına neden olan gizli çatışmaları ortaya çıkarmak için kavramlar, edebiyat ve film eleştirisi, folklor analizi, felsefi bakış açıları ve kültürel olguların incelenmesi gibi çeşitli alanlarda da uygulanır. Sürrealizmin sanatsal okulu, psikanalizi yeni estetik alanlara bir giriş olarak savunmuştur. Sürrealist edebiyat okulu, bilinçaltına ulaşmanın bir yolu olarak otomatik yazma uygulamasını geliştirmiştir.
Edebiyat, edebiyat eleştirisi ve psikanaliz arasındaki yakınlıkların en tipik olanı, bazı figürlerin üçünde de ustalaşabilmiş olmasıdır. Julia Kristrva, psikanalist ve edebiyat eleştirmenidir. Yazılarının anlaşılmasını derinleştirmek için edebiyatı ve psikanalizi kullanarak yaratıcı kurguda başarılı olmuştur. Kitle iletişim araçlarının ilgisi ilaç tedavilerine ve davranışın nörobiyolojik açıklamalarına yönelirken, seçkin kültür psikanaliz ve edebiyatın iç içe geçtiğini göstermektedir.
Psikoanalitik bilinçdışı, bilinçaltına benzer ama aynı değildir. Psikanaliz için, bilinçdışı bilinçte olmayan her şey değildir. Ayrıca, önyargı gibi otomatik süreçlerin örnekleri ve şimdiki ilişkilerin üzerindeki geçmişin etkileri bilinçdışıdır. Freud'a göre, psikolojik bastırma yoluyla aklın ötesine taşınan kültür tarafından kabul edilmeyen düşünceler ve istekler, travmatik yaşantılar ve acı veren duyguların biriktiği yer bilinçdışıydı. Psikoanalitik bakış açısına göre, bilinç dışı sadece kendi etkileri ile fark edilebilen bir güçtü ve kendini belirtilerle ifade ederdi. Breuer ile Freud, histeri vakaları üzerinde yoğunlukla çalışmış ve kuramını geliştirmiş. Hastalarından edindiği bilgiler doğrultusunda, Freud farkında olunmayan bilinçdışı gelişen ve etkileşen güçlerin olduğu varsayımını kabul etmiştir.
Psikanaliz Nasıl Okunmalıdır?
"Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar." Freud
Freud, bilinçdışı haritalamalarının kanıtlarını bulmak ve orada bulduklarını açıklamak için edebiyata yönelmiştir. Sofokles'in trajedisinin edebi ortamı aracılığıyla Freud'a ulaşan ve Oidipus kompleksi haline gelen Oidipus hikayesi, bu olgunun en bilinen örneğidir.
Sigmund Freud, psikanaliz üzerine yürüttüğü tezleri delillendirebilmek için, edebiyattan faydalanarak disiplinler arası bir çalışma ortaya koymuştur. Odipal kompleks terimini Yunan tragedyası Kral Oedipus'tan alarak, Shakespeare'ın Hamlet'ini bu bütünlükte kullanarak, Wilhelm Jensen'in Gradiva'sını inceleyerek vardığı çalışmaların sonucudur. Böylece ortaya çıkan psikoanalitik edebiyat kuramı, Sigmund Freud'un temelini attığı psikanalizin yöntemlerinin edebiyat eleştirisine uygulanmasıdır. Psikanalizin başlangıcından itibaren, Freud'un kendi yazdığı denemeler de dahil olmak üzere, psikanalizi nasıl okunmalıdır sorusunda etkili olmuştur.
Kimler Psikanaliz Okumalıdır?
"Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendimizi güçlü kılabiliriz. Buna benzer Nietzsche'nin "Çelişkilerimiz, umutlarımızdır." sözü de hayatın bir gerçeğidir." Freud
Altı aylık olan anne karnındaki bebeklik döneminden itibaren her birey psikanaliz okumalıdır. Bruno Bettelheim'ın klasik eseri Büyünün Kullanımları çocuk psikolojisini aydınlatmak için peri masalları dünyasından yararlanmış. Lacan'ın kendisi dikkatini Shakespeare ve Edgar Allan Poe'ya çevirmiş. Terapötik topluluktan bir yazar kesimi, peri masallarının, popüler edebiyatın psikoanalitik temellerini araştırmış. Psikoanalitik teori her zaman edebiyatın ve sanatların çekiciliğini, bilinçdışı içeriği maskeli biçimde ifade etme yeteneklerini açığa çıkarmaya yaramıştır.
Psikanaliz Ne Anlatıyor?
"Mutluluk dediğimiz şey, yoğun bir şekilde bastırılmış ve engellenmiş olan ihtiyaçların kısa süreliğine tatmin edilmesinden başka bir şey değildir." Freud
Freud, insan zihnini ego, id ve süper ego kavramları ile sınıflandırdı. Ego (ben); öz yaşamı sürdürmekle görevlidir. Hem dış dünyadan gelen uyarıları kodlar hem de arzuları doyuma ulaştırmak için uygun zamanı ve mekânı bulur. İd; haz ilkesinin egemenliğinde ilkel benlik iken, süper ego; toplumun denetim gücünü elinde tutar. Klasik psikoanalize göre, bu üç ruhsal yapı çok karmaşık ilişkilerle ve sistematik insan gelişimini belirler ve kişiliğini oluşturur. Buradan hareketle psikanaliz için kullanılan iki yol: Sanat eserinde sanatçıya ve sanatçıdan esere dönük bir inceleme. Sanatçının sadece eserleri değil; sanatçının yaşadığı zaman, çevre ve özel hayatı, içinde bulunduğu toplumsal olay ve durumları da konu alan çalışmalar yapılmış; yaratma sürecine etki eden tüm motivasyonlar incelenme konusunu oluşturmuştur.
Psikanalizin köklerinden bu yana, Edebiyat alanı ile sıkı bağlantı kurmuştur. İki disiplin arasında edebi eleştiri aracı olmuştur. Psikanaliz, edebiyat, edebi teori veya edebi eleştiri bu üç alan birbiriyle ilişki kurarak birbirinden yararlanmış. Psikanaliz; edebiyatı kaynak ve örnek olarak kullanmış. Edebi eleştiri; edebiyatı açıklamak için psikoanalitik teoriyi kullanmış. Edebiyat ise psikanalizi yaratıcı amaçları için kullanmış. Edebiyat eleştirmenleri Freud'dan Lacan'a kadar psikanalizin, edebiyata ve tarihsel olgulara kolayca uygulanabilmiştir.
Psikanaliz Okurken Nelere Dikkat Edilmelidir?
"Ruhunun derinliklerine in ve ilk önce kendini tanımayı öğren. Bunu yaptıktan sonra, bu hastalığa neden yakalandığını anlayacak ve belki de bir daha hastalanmayacaksın." Freud.
Ruhsal dengenin sağlanabilmesi için kişinin ilkel benliğinden getirdiği enerjinin ifade edilmesi gerekmektedir. Bu kurama göre sanatın bir işlevi de budur. Bu kuram doğrultusunda eser veren sanatçılar kavramları önemsemişler. Bilinçaltının kesintisiz bir biçimde bilinç üstüne çıkabilmesi için noktalama işaretleri, retorik kurallar gibi bağlayıcı kuralların kullanılmaması gerektiğini savunurlar. Sanatın, insanın ölüm karşısında geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğunu savunurlar. Edebiyat bölümlerinde, psikanalize olan ilgi, davranışçılık veya biyolojik yaklaşımlar gibi diğer psikoloji sistemlerine olan ilgiyi gölgede bırakmış.
Edebiyat ve psikanaliz arasındaki yakınlık hem kültürel hem de yapısal olmuştur. Kültürel olarak, modern ruhun en büyük iki edebi incelemesinin James Joyce'un Ulysses'i ve Marcel Proust'un Freud'un kurucu eseri Rüyaların Yorumu ile aynı zamanlarda ortaya çıkması, etkilenme değil ortak kültüre katılımdan kaynaklanmış. Psikanaliz hikayeleri edebiyat etrafında yapılandırılmıştır. Psikanaliz, uzun süredir edebiyatın önemli bir meşguliyeti olan insan ruhunun karmaşıklıklarını araştırır. Freud için zaten doğru olan bu yapısal yakınlık, arketipler sistemi hem yaratıcı hayal gücüne hem de mitlere bağlı olan ve kolektif bilinçdışını göstermek için mitlerin evrenselliğini kullanan Jung tarafından derinleştirilmiştir. Lacan, bilinçdışının insan dilinin ilkelerine göre düzenlendiğini bunlar; Ferdinand de Sassure ve Roman Jakobson'un yapısal dilbilimi tarafından kavramsallaştırılmış bu eğilimi sürdürmüştür. Dil, Lacan tarafından bilinçdışı ile terapötik alan arasındaki bir aracıdan, bilinçdışının kendisini tanımlayan edebiyata dönüştürülmüştür.
Psikanaliz Edebiyatı Kitapları Nelerdir?
Bu liste çocuk, Genç ve yetişkinler için başlangıç seviyesinden ileri seviyede okunması gereken en iyi psikanaliz kitaplarının; her okur kitlesine hitap eden, Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan çeviri kitaplardan okuma deneyimiyle seçilerek hazırlandı. Psikanaliz Kitap Listesi'ni okurun ilgisine sunuyorum. Liste uzun olabilir, ama her kitap sizi zirveye taşır. Kendinizi keşfedeceğiniz, iyileşeceğiniz ve keyif alacağınız okuma süreci geçirmenizi ve dilerim.
- Psikanaliz Üzerine – Sigmund Freud – Say Yayınları
- Neden Psikanaliz? – Alenka Zupancic – Metis
- Yalnızız – Peyami Safa – Ötüken Neşriyat
- İnsanı Anlamak İçin Psikanaliz – Ali Algın Köşkdere – Bağlam Yayınları
- Evet, Psikanaliz İyileştirir! – Juan David Nasio – Yakın Yayınları
- Psikanaliz Nedir? – Ian Craib – Say Yayınları
- Bilinçaltı – Sigmund Freud – Oda Yayınları
- Masalların Büyüsü – Bruno Bettelheim – İnkılap Kitabevi
- Annelerle Söyleşi – Bruno Bettelheim – İzdüşüm Yayınları
- Bir Acı Hikâye – Halid Ziya Uşaklıgil – Can Yayınları
- Psikanalizin Dört Temel Kavramı – Jacques Lacan – Metis
- Dört Arketip – Carl Gustav Jung – Metis
- Oyuncu – Erhan Bener – Remzi Kitabevi
- Oyun Terapisi – Virginia M. Axline – Panama Yayınları
- Masallar Ne Anlatır – Bruno Bettelheim – Sfenks Kitap
- Sakin Çocuk -Vicki Vrint – Literatür Hayat
- Sosyal Çocuk – Poppy O'Neill – Literatür Hayat
- Mutlu Çocuk – Caroline Roope – Literatür Hayat
- Cennet Çocukları – Seyfettin Bulut – Nesil Yayınları
- Bilinçli Genç Olmak – Nevzat Tarhan – Timaş Yayınları
- Otomatik Portakal – Anthony Burgess – işbankası Yayınları
- Kendini Bil – William James – Ketebe
- Bambu Esnekliği – Elif Özdemir – Cezve Kitap
- Her günün Psikanalizi – Handan Süreyya Aysun – Heyamola Yayıncıları
- Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan – Can Yayınlar
- Psikanalizin Temel İlkeleri – Jacques Lacan – Çolpan Kitap
- Julia Kristeva – Korkunun Güçleri – Ayrıntı Yayınları
- Zihin Tiyatroları – Joyce McDougall – Sfenks Kitap
- Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa – Ötüken Neşriyat
- Bu DEHB müthiş bir şey! – Penn Holderness – Diyojen Yayınları
- Psikanaliz Defterleri 1, 2, 3, 4 - … Çocuk ve Ergen Çalışmaları / Çocuk ve Ergenle Çalışmak – Yapıkredi Yayınları
- Palyatif Toplum: Günümüzde Acı – Byung Chul Han – Metis Yayınları
- Sevginin ve Şiddetin Kaynağı – Erıch Fromm – Payel Yayınları
- Aşkın Tekil Hali – Can Yılmaz – Tilki Kitap Yayınevi
- İnsanı Tanıma Sanatı – Alfred Adler – Panama Yayınları
- Psikanalizin Yedi Temel Kavramı – Juan David Nasio – İmge Kitabevi
- Eylül – Mehmet Rauf – Can Yayınları
- Ruhun Yaralı Şifacısı Carl Jung – Claire Dunne – Doğan Novus Yayınları
- Freud'dan Lacan'a Psikanaliz – Saffet Murat Tura – Metis Yayınları
- Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali – Yapıkredi Yayınları
- Sakın Bana Sakin Ol Deme!: Eğlenceli Bilgi – Bilim – Nick Arnold - Eğlenceli Bilgi Yayınları
- İnsan Olmak – Engin Geçtan – Metis
- Sana Gül Bahçesi Vadetmedim – Joanne Greenberg – Metis
- Okumak ve Anlamak – Michel Schneider – Kolektif Kitap
- Kırık Deniz Kabukları – Selim İleri – Everest Yayınları
- Pamela – Samuel Richardson – Penguin
- Edebiyat, Psikanaliz ve Başka Meseleler – Bülent Somay – Metis
- Handan – Halide Edip Adıvar – Can Yayınları
- Psikomitoloji İnsanı Öykülerinde Aramak – M. Bilgin Saydam – Minotor Kitap
- Çizgilerle Lacan/Yeni Başlayanlar İçin – Darian Leader/Judy Groves – Milliyet Yayınları
- Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem – Can Yayınları
- İnsan Olmanın Psikolojisi – Abraham Maslow – Kuraldışı Yayınları
- Dostluk Üzerine – Eugenio Borgna – Yapıkredi Yayınları
- Aramız Açılıyor - C. Zeynep Kaplantaş – Şule Yayınları
- Kara Güneş – Julia Kristeva – Bağlam Yayınları
- Nevroz problemleri – Alfred Adler – Olimpos
- Tüneldeki Işık – Hazal Selçuk – Yakın Kitabevi
- Müzik Terapi – Metin Olataş – Odessa Yayınevi
- Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar – Dergah Yayınları
- Yine / Hala – Jacques Lacan – Metis
- Kaybolan Bağlar – Jhon Hari – Metis
- Kırmızı ve Siyah – Stendhal – İşbankası Yayınları
- Rüya Analizleri – Carl Gustav Jung – Pinhan
- İnsan ve Şeytan – Samiha Ayverdi – Kubbealtı Neşriyat
- Psikanalitik Edebiyat Kuramı – Oğuz Cebeci – İthaki Yayınlar
- Psikoanalitik Denemeler – Talat Parman – Yapıkredi
- Hipnoz Mitolojiden Bilimselliğe – Yurdaer Kılıç – Yurt Kitap
- Aylak Adam – Yusuf Atılgan – Can Yayınları
- Psikanalizin İçinden – Bella Habip – Yapıkredi Yayınları
- Kardeşimin Hikâyesi – Zülfü Livaneli – Doğan Kitap
- Psikanaliz ve Sonrası – Engin Geçtan – Metis
- Neden Yedim Bunları? – Lisa D. Ellis – Mabel Kitap
- Altı Adımda Kendini Tamamen İyileştirme -Margaret Paull – Mabel Kitap
- Çağrışımlı Nesne Dünyası – Christopher Bollas – Yapıkredi Yayınları
- Psikanaliz Teorisi – Carl Gustav Jung – Dorlion Yayınları
- Doğum – Fikri Tezbaşar – Sokak Kitapları Yayınlar
- Yaşama Sanatı – Alfred Adler – Timaş Yayınları
- Olma Sanatı – Erich From – Say Yayınları
- Cinnetim Cennetimdir – Bülent Akyürek – Fincan Yayınları
- Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak: Evlilik – Julia Kristeva – Yapıkredi Yayınları
- Bir Psikiyatristin Gizli Defteri – Gary Small, Gıgı Vorgan – Doğan Kitap
- Kitleler Psikolojisi – Gustave Le Bon – Tutku Yayınevi
- Dün Bugün Jacques Lacan – Alain Badiou/Elisabeth Roudinesco – Metis
- Kara Kitap – Orhan Pamuk – Yapıkredi Yayınları
- Depresyon, Yas ve Melankoli – Darian Leader – Encore Yayınları
- Kesin İnançlar – Eric Hofer – Plato Film Yayınları
- Suç ve Ceza – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski – Can Yayınları
- Kitle Psikolojisi ve Benlik Analizi – Sigmund Freud – Can Yayınları
- Siyah Gözler – Cemil Süleyman – İşbankası Yayınları
- Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom – Ayrıntı Yayınları
- İnsan Neden Hasta Olur? – Darian Leader/David Corfield – Doğan Egmont Yayıncılık
- Histerinin Psikoterapisi – Sigmund Freud – Say Yayınları
- Freud'un Otoanalizi ve Psikanalizin Keşfi – Didier Anzieu – Metis Yayınları
- Thérèse Raquin – Emile Zola – Ayrıntı Yayınları
- Freud ve İnsan Ruhu – Bruno Bettelheim – Sfenks Kitap
- Akıl Sağlığının Örüntüsü – Neville Syminqton – Okuyanus Yayınları
- Kadınlar: Aşkları Yapıtları ve Yalnızlıkları – Kolektif – Yakın Yayınları
- Lacan ve Postfeminizim – Elizabeth Wright – Everest Yayınları
- Tarihin Bilinçdışı – Bülent Somay – Metis
- Veronika Ölmek İstiyor – Paulo Coelho – Can Yayınları
- Kırılgan Hayat – Judith Butler – Metis
- Ruhun Yeni Hastalıkları – Julia Kristeva – Ayrıntı Yayınları
- Gerçeğin Geri Dönüşü – Hal Foster – Ayrıntı Yayınları
- Lacan ve Sinema Sanatı – Mustafa Mencütekin – Arı Sanat Yayınevi
- Yalnızlık Zamanında Aşk – Paul Verhaeghe – Axis Yayınları
- Mona Lisa Kaçırıldı/Sanatın Bizden Gizledikleri – Darian Leader – Ayrıntı Yayınları
- Açlık – Knut Hamsun – Varlık Yayınları
- Öznenin Diyalektiği/Hegel, Sartre ve Lacan – Mutluhan İzmir – İmge Kitabevi
- İş İşten Geçtikten Sonra Verilen Sözler – Darian Leader – Ayrıntı Yayınları
- Makber - Cem Mumcu – Okuyan Us Yayınları
- Bilinçdışı, Dil ve Arzu – Abdurrahman Aydın – Bibliotech Yayınları
- Günübirlik Hayatlar – İrvin D. Yalom – Pegasus Yayınları
- Sahibinin Sesi/Psikanaliz ve Ses – Mladen Dolar – Metis
- Sonsuz Talep – Simon Critchley – Metis
- Tutunamayanlar – Oğuz Atay – İletişim Yayınları
- Anneni ve Babanı Terk Edeceksin – Philippe Julien – Fol Kitap
- Gerçeğin Etiği/Kant, Lacan – Alenka Zupancic – Epos Yayınları
- Bir Katilin Güncesi – Kim Yungha – Timaş Yayınları
- Lacan Açık Özne – Emine Ebru – Kafe Kitap
- Özne Nasıl Susturulur? – Serge Lesourd – Doğu Batu Yayınları
- Öznelik ve Ötekilik: Lacan'ın Felsefi Bir Okuması – Lorenzo Chiesa – Axis Yayınları
- Komedi: Sonsuzun Fiziği – Alenka Zupancic – Metis
- Sırça Fanus - Slyvia Plath – Kırmzkedi Yayınları
- Kayıp Yüzleşme – Levinas ve Lacan – Kolektif – Fol Kitap
- Bir Mucizedir İnsan – Neslihan Arıcı Özcan – Profil Kitap
- Kapitalizmin Ruhsal Bedeli Nedir? – Tod McGowan – Axis
- Analizin Özneleri – Tomas H. Ogden – Sfenks Kitap
- Yazma Cesareti – Nihan Kaya – Okuyan Us Yayınları
- İçimizdeki Biz – Doğan Cüceloğlu – Kronik Kitap
- Yeme Bozukluklarının Psikoterapisi – Fatih Pulat – Kanon Kitap
- İş Bana Düşer – Sara Kuburic – Koridor Yayınları
- Affetmek – Aslı Bugay Sökmez – Nobel Yaşam
- Takılı Kalan Zihin – Esra Oras – Timaş Yayınları
- Çocukluğun Soğuk Geceleri – Tezer Özlü – Yapıkredi Yayınları
- Kızgınlık Suçluluk Utanç – Liv Larsson – Remzi Kitabevi
- Edebiyat ve İntihar – Âdem Eyüp Yılmaz – İzdiham
- Psikanaliz ve Din – Erich Fromm – Say Yayınları
- Cinsiyet ve Psikanaliz – Sigmund Freud – Kırmızıkedi
- Freud'dan Lacan'a Psikanaliz – Saffet Murat Tura – Ayrıntı Yayınları
- Histeri – Juan David Nasio – Say Yayınları
- Hayatın Anlamı ve Amacı – Alfred Adler – Katip Yayınları
- Psychotherapy – Kolektif – Nobel Akademik Yayınları
- Ruh Sağlığının Korunması – Malik Bedri – Mahya Yayınları
- Kendine Yalan Söylemeyi Bırak – Samon Gilham – Literatür Hayat Yayınları
- Katarsis Duyguların Sağaltımı – Muzaffer Gülsüm Türkeli – Akademi Yayınları
- Şu Psikanaliz Sanatı: Görülmemiş Rüyaları Görmek, Kesintiye Uğramış Çığlıkları Duymak – Thomas H. Ogden – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
- Sinema ve Psikanaliz 2: Kayıp ve Zaman- Özden Terbaş – İstabul Bilgi Üniversitesi Yayınları
- Psikoanalitik Anne-Çocuk Tedavisi- Bianca Lechevalier – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
- Totem ve Tabu – Sigmund Freud – İşbankası Yayınları
- Bir Şeyler Eksik – Bülent Somay – Metis
- Görünür Dünyanın Eşiği – Kaja Silverman – Ayrıntı Yayınları
- Lacan'ın Metafor Anlayışı – Mehmet Akif Duman – Gece Kitaplığı
- Umutsuz Olma Cesareti – Slavoj Zizek – Eksik Parça
- Kıyamet Versiyonları – Slavoj Zizek – Encore Yayınları
- Mutlak Geritepme – Slavoj Zizek – Encore Yayınları
- Psikanaliz ve İnsanbilimleri – Louis Althusser – Alfa
- Psikanaliz Üzerine Yazılar/Freud ve Lacan – Louis Althusser – İthaki
- Kapitalist Bilinçdışı – Samo Tomsic – Metis
- Aşk Acısı – Juan-David Nasio – İmge Kitabevi
- Seçme İkilemi – Renata Salecl – Metis
- Kaygı Üzerine – Renata Salecl – Metis
- Nevrozlar ve İnsan Gelişimi
- Kendini Gerçekleştirme Mücadelesi – Karen Horney – Sel Yayıncılık
- Lacan'ı Nasıl Okumalıyız? – Slavoj Zizek – Runik Kitap
- Yamuk Bakmak – Slavoj Zizek – Metis
- Hiçten Az – Slavoj Zizek – Encore Yayınları
- El – Darian Leader – İthaki
- Sınırların Ötesinde Lacan – Albert Nguyen – Axis
- Yedi Yaşam Öyküsü – Havvas Savvopoulos – Bağlam Yayınevi
- İlişkilerin Günlük Hayatı – Alper Hasanoğlu – Pinhan
- Freud'un Teorisinde ve Psikanalizin Tekniğinde Ben – Jacques Lacan – Metis
- Melekleri Ürkütmek – Kemal Sayar – Albaraka Yayınları
- Lacancı Başlangıçlar – Özgür Öğütcen – Beyoğlu Kitabevi
- Sahip Olmadığımız Şeyin Keyfini Sürmek/Psikanalizin Politik Projesi – Todd McGowan – İmge Kitabevi
- Zizek Versus Kapitalizm: Alman İdealizminden Psikanalize İdeoloji Teorisi – Yonca Gökalp – Gece Akademi
- İyi Hissetmenin Dayanılmaz Zorluğu – Anders Hansen – Nova Yayıncılık
- İnsan Her Koşulda – Ayşe Bilge Selçuk – Kronik Kitap
- Özsaygınızı Güçlendirin – Melanie Fennell – Diyojen Yayıncılık
- Bedeniniz Mutluluk Hakkında Ne Biliyor? -Janice Kaplan – Kuraldışı yayınevi
- Yetki Kimde Mary Louse Fry – Pinhan Yayıncılık
- Ah Keşke: Pişmanlığı Avantaja Dönüştürmek – Robert L. Leah – Epsilon Yayınevi
- Delilik Nedir? – Darian Leader – Encore Yayınları
- Şehrin Deli Efendileri – Antonio Quinet – Axis Yayınları
- Her Şeye ve Herkese Karşı Lacan – Elisabeth Roudinesco – Metis
- Sudaki Yüzler – Janet Frame – Yapıkredi Yayınları
- Sinema ve Psikanaliz: Filmler ve Bilinçdışı – Özden Terbaş - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
- Akıl Hastalarının İç Dünyası – Bert Kaplan – Öteki Yayınevi
- Yaşlılık - G. Stenlay Hall – Sarmal Kitabevi
- Susan Şeylerin Gürültüsü – Hüseyin Köse – Everest Yayınları
- Psikanalizin Kara Kitabı – Catherine Meyer – Albaraka Yayınları
- Bilgelik Paradoksu – Elkhonon Goldberg – Salon Yayınları
- Naif Ruhlar: İnsanın Yok Oluşu – Barry Sanders – Ayrıntı
- Soğuk Yakınlıklar: Duygusal Kapitalizmin Şekillenmesi – Eva Illouz – İletişim Yayınları
- Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2022: Travma – Melis Tanık Sivri - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Fotoğraf: Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/beyaz-kagit-uzerine-siyah-cerceve-gozluk-8204988/
Yazar: Ülker GÜNDOĞDU - Yayın Tarihi: 10.07.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 15:25