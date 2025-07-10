Kitap Rehberi: Psikanaliz Kitap Listesi

"İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar." Sigmund Freud

Yaratıcılık süreci nasıl işler? Yazar, niçin yazar? Sanatçı niçin üretir? Üretmenin kaynağı nedir? Motivasyon kaynağı nelerdir? gibi sorulara psikanaliz, Freud'un çalışmalarını referans alarak 'bilinçaltı' cevabını veriyor. Yazar ve sanatçının, psikolojisinin, biyografisinin, kişilik yapısının ve bilinçaltı gibi kişilik özelliklerinin eserine; yansıdığı üzerine temellenen psikanaliz, sanatçıya dönük bir eleştiri kuramıdır. Psikanaliz, temel taşlarını "bilinçdışı zihinsel süreçler olduğu varsayımı, bastırma ve direnç teorisinin kabulü, biyolojinin ve Oedipus kompleksinin öneminin takdir edilmesi" olarak tanımlanmıştır.

Psikanaliz Nedir? Psikanaliz Neden Okunmalıdır? Psikanaliz Nasıl Okunmalıdır? Kimler Psikanaliz Okumalıdır? Psikanaliz Ne Anlatıyor? Psikanaliz Okurken Nelere Dikkat Edilmelidir? Psikanaliz Edebiyatı ve Kitapları Nelerdir? Bu sorular üzerinden psikanalizin başlangıcından günümüze izini sürerek kişiliğimizle yaşam ilişkimizi iyileştiriyoruz. Sigmund Freud'un insan zihnine ilişkin teorileri, bilinçli ve bilinçdışı yönler arasında ayrım yaparak, bilinçdışı zihnin gizli istek ve motivasyonlar nedeniyle davranış ve düşüncelerimizi önemli ölçüde şekillendirdiğini ileri sürmektedir. Bilinçli ve bilinçdışı unsurlar arasındaki çatışmalar zihinsel bozukluklara yol açabilir. İşte tam bu sorunları ele almak için, psikanaliz geliştirilmiştir.

Psikanaliz Nedir?

"İnsan komplekslerini ortadan kaldırabilmek adına kendini hırpalamaktansa onlarla yaşamayı öğrenmeli; çünkü kompleksler onun hal ve hareketlerine yön veren gayet meşru güçlerdir." Freud

Psikanaliz, kısmen bilinçdışı zihinle ilgilenen ve birlikte zihinsel bozukluklar için bir tedavi yöntemi oluşturan bir dizi teori ve terapötik tekniktir. Bu disiplin 1890'da Sigmund Freud tarafından kurulmuştur. Freud'un meslektaşları Alfred Adler "Bireysel Psikoloji" ve Carl Gustav Jung "Analitik Psikoloji" olarak adlandırdıkları dallarını geliştirmişledir. Psikanaliz daha sonra Erich From, Karen Horney ve Harry Stack Sullivan gibi düşünürler tarafından farklı yönlerde geliştirilmiştir.

Psikanaliz Neden Okunmalıdır?

"İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların "tecrübe" dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kesmiş bir insana "tecrübeli" denir." Freud

Kalbimizle bağlantıda olmak adına psikanaliz okumalıyız çünkü psikanaliz, edebi üretim üzerindeki en büyük etkisi daha fazla psikolojik iç gözleme imkânı sunmaktadır. Psikanalistler bireyin erken çocukluk deneyimlerine büyük önem verirler. Terapi sırasında analistler, hastaların sevgi, bağımlılık ve öfke duygularını analiste yansıtarak çocukluk çatışmalarını yeniden yaşamalarını sağlayan aktarımı uyandırmayı amaçlar.

Çağrışımlar, hayaller ve rüyalar kişilik sorunlarına neden olan gizli çatışmaları ortaya çıkarmak için kavramlar, edebiyat ve film eleştirisi, folklor analizi, felsefi bakış açıları ve kültürel olguların incelenmesi gibi çeşitli alanlarda da uygulanır. Sürrealizmin sanatsal okulu, psikanalizi yeni estetik alanlara bir giriş olarak savunmuştur. Sürrealist edebiyat okulu, bilinçaltına ulaşmanın bir yolu olarak otomatik yazma uygulamasını geliştirmiştir.

Edebiyat, edebiyat eleştirisi ve psikanaliz arasındaki yakınlıkların en tipik olanı, bazı figürlerin üçünde de ustalaşabilmiş olmasıdır. Julia Kristrva, psikanalist ve edebiyat eleştirmenidir. Yazılarının anlaşılmasını derinleştirmek için edebiyatı ve psikanalizi kullanarak yaratıcı kurguda başarılı olmuştur. Kitle iletişim araçlarının ilgisi ilaç tedavilerine ve davranışın nörobiyolojik açıklamalarına yönelirken, seçkin kültür psikanaliz ve edebiyatın iç içe geçtiğini göstermektedir.

Psikoanalitik bilinçdışı, bilinçaltına benzer ama aynı değildir. Psikanaliz için, bilinçdışı bilinçte olmayan her şey değildir. Ayrıca, önyargı gibi otomatik süreçlerin örnekleri ve şimdiki ilişkilerin üzerindeki geçmişin etkileri bilinçdışıdır. Freud'a göre, psikolojik bastırma yoluyla aklın ötesine taşınan kültür tarafından kabul edilmeyen düşünceler ve istekler, travmatik yaşantılar ve acı veren duyguların biriktiği yer bilinçdışıydı. Psikoanalitik bakış açısına göre, bilinç dışı sadece kendi etkileri ile fark edilebilen bir güçtü ve kendini belirtilerle ifade ederdi. Breuer ile Freud, histeri vakaları üzerinde yoğunlukla çalışmış ve kuramını geliştirmiş. Hastalarından edindiği bilgiler doğrultusunda, Freud farkında olunmayan bilinçdışı gelişen ve etkileşen güçlerin olduğu varsayımını kabul etmiştir.

Psikanaliz Nasıl Okunmalıdır?

"Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar." Freud

Freud, bilinçdışı haritalamalarının kanıtlarını bulmak ve orada bulduklarını açıklamak için edebiyata yönelmiştir. Sofokles'in trajedisinin edebi ortamı aracılığıyla Freud'a ulaşan ve Oidipus kompleksi haline gelen Oidipus hikayesi, bu olgunun en bilinen örneğidir.

Sigmund Freud, psikanaliz üzerine yürüttüğü tezleri delillendirebilmek için, edebiyattan faydalanarak disiplinler arası bir çalışma ortaya koymuştur. Odipal kompleks terimini Yunan tragedyası Kral Oedipus'tan alarak, Shakespeare'ın Hamlet'ini bu bütünlükte kullanarak, Wilhelm Jensen'in Gradiva'sını inceleyerek vardığı çalışmaların sonucudur. Böylece ortaya çıkan psikoanalitik edebiyat kuramı, Sigmund Freud'un temelini attığı psikanalizin yöntemlerinin edebiyat eleştirisine uygulanmasıdır. Psikanalizin başlangıcından itibaren, Freud'un kendi yazdığı denemeler de dahil olmak üzere, psikanalizi nasıl okunmalıdır sorusunda etkili olmuştur.

Kimler Psikanaliz Okumalıdır?

"Güçsüz olduğumuz noktayı kabullenerek kendimizi güçlü kılabiliriz. Buna benzer Nietzsche'nin "Çelişkilerimiz, umutlarımızdır." sözü de hayatın bir gerçeğidir." Freud

Altı aylık olan anne karnındaki bebeklik döneminden itibaren her birey psikanaliz okumalıdır. Bruno Bettelheim'ın klasik eseri Büyünün Kullanımları çocuk psikolojisini aydınlatmak için peri masalları dünyasından yararlanmış. Lacan'ın kendisi dikkatini Shakespeare ve Edgar Allan Poe'ya çevirmiş. Terapötik topluluktan bir yazar kesimi, peri masallarının, popüler edebiyatın psikoanalitik temellerini araştırmış. Psikoanalitik teori her zaman edebiyatın ve sanatların çekiciliğini, bilinçdışı içeriği maskeli biçimde ifade etme yeteneklerini açığa çıkarmaya yaramıştır.

Psikanaliz Ne Anlatıyor?

"Mutluluk dediğimiz şey, yoğun bir şekilde bastırılmış ve engellenmiş olan ihtiyaçların kısa süreliğine tatmin edilmesinden başka bir şey değildir." Freud

Freud, insan zihnini ego, id ve süper ego kavramları ile sınıflandırdı. Ego (ben); öz yaşamı sürdürmekle görevlidir. Hem dış dünyadan gelen uyarıları kodlar hem de arzuları doyuma ulaştırmak için uygun zamanı ve mekânı bulur. İd; haz ilkesinin egemenliğinde ilkel benlik iken, süper ego; toplumun denetim gücünü elinde tutar. Klasik psikoanalize göre, bu üç ruhsal yapı çok karmaşık ilişkilerle ve sistematik insan gelişimini belirler ve kişiliğini oluşturur. Buradan hareketle psikanaliz için kullanılan iki yol: Sanat eserinde sanatçıya ve sanatçıdan esere dönük bir inceleme. Sanatçının sadece eserleri değil; sanatçının yaşadığı zaman, çevre ve özel hayatı, içinde bulunduğu toplumsal olay ve durumları da konu alan çalışmalar yapılmış; yaratma sürecine etki eden tüm motivasyonlar incelenme konusunu oluşturmuştur.

Psikanalizin köklerinden bu yana, Edebiyat alanı ile sıkı bağlantı kurmuştur. İki disiplin arasında edebi eleştiri aracı olmuştur. Psikanaliz, edebiyat, edebi teori veya edebi eleştiri bu üç alan birbiriyle ilişki kurarak birbirinden yararlanmış. Psikanaliz; edebiyatı kaynak ve örnek olarak kullanmış. Edebi eleştiri; edebiyatı açıklamak için psikoanalitik teoriyi kullanmış. Edebiyat ise psikanalizi yaratıcı amaçları için kullanmış. Edebiyat eleştirmenleri Freud'dan Lacan'a kadar psikanalizin, edebiyata ve tarihsel olgulara kolayca uygulanabilmiştir.

Psikanaliz Okurken Nelere Dikkat Edilmelidir?

"Ruhunun derinliklerine in ve ilk önce kendini tanımayı öğren. Bunu yaptıktan sonra, bu hastalığa neden yakalandığını anlayacak ve belki de bir daha hastalanmayacaksın." Freud.

Ruhsal dengenin sağlanabilmesi için kişinin ilkel benliğinden getirdiği enerjinin ifade edilmesi gerekmektedir. Bu kurama göre sanatın bir işlevi de budur. Bu kuram doğrultusunda eser veren sanatçılar kavramları önemsemişler. Bilinçaltının kesintisiz bir biçimde bilinç üstüne çıkabilmesi için noktalama işaretleri, retorik kurallar gibi bağlayıcı kuralların kullanılmaması gerektiğini savunurlar. Sanatın, insanın ölüm karşısında geliştirdiği bir savunma mekanizması olduğunu savunurlar. Edebiyat bölümlerinde, psikanalize olan ilgi, davranışçılık veya biyolojik yaklaşımlar gibi diğer psikoloji sistemlerine olan ilgiyi gölgede bırakmış.

Edebiyat ve psikanaliz arasındaki yakınlık hem kültürel hem de yapısal olmuştur. Kültürel olarak, modern ruhun en büyük iki edebi incelemesinin James Joyce'un Ulysses'i ve Marcel Proust'un Freud'un kurucu eseri Rüyaların Yorumu ile aynı zamanlarda ortaya çıkması, etkilenme değil ortak kültüre katılımdan kaynaklanmış. Psikanaliz hikayeleri edebiyat etrafında yapılandırılmıştır. Psikanaliz, uzun süredir edebiyatın önemli bir meşguliyeti olan insan ruhunun karmaşıklıklarını araştırır. Freud için zaten doğru olan bu yapısal yakınlık, arketipler sistemi hem yaratıcı hayal gücüne hem de mitlere bağlı olan ve kolektif bilinçdışını göstermek için mitlerin evrenselliğini kullanan Jung tarafından derinleştirilmiştir. Lacan, bilinçdışının insan dilinin ilkelerine göre düzenlendiğini bunlar; Ferdinand de Sassure ve Roman Jakobson'un yapısal dilbilimi tarafından kavramsallaştırılmış bu eğilimi sürdürmüştür. Dil, Lacan tarafından bilinçdışı ile terapötik alan arasındaki bir aracıdan, bilinçdışının kendisini tanımlayan edebiyata dönüştürülmüştür.

Psikanaliz Edebiyatı Kitapları Nelerdir?

Bu liste çocuk, Genç ve yetişkinler için başlangıç seviyesinden ileri seviyede okunması gereken en iyi psikanaliz kitaplarının; her okur kitlesine hitap eden, Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan çeviri kitaplardan okuma deneyimiyle seçilerek hazırlandı. Psikanaliz Kitap Listesi'ni okurun ilgisine sunuyorum. Liste uzun olabilir, ama her kitap sizi zirveye taşır. Kendinizi keşfedeceğiniz, iyileşeceğiniz ve keyif alacağınız okuma süreci geçirmenizi ve dilerim.

Psikanaliz Üzerine – Sigmund Freud – Say Yayınları

Neden Psikanaliz? – Alenka Zupancic – Metis

Yalnızız – Peyami Safa – Ötüken Neşriyat

İnsanı Anlamak İçin Psikanaliz – Ali Algın Köşkdere – Bağlam Yayınları

Evet, Psikanaliz İyileştirir! – Juan David Nasio – Yakın Yayınları

Psikanaliz Nedir? – Ian Craib – Say Yayınları

Bilinçaltı – Sigmund Freud – Oda Yayınları

Masalların Büyüsü – Bruno Bettelheim – İnkılap Kitabevi

Annelerle Söyleşi – Bruno Bettelheim – İzdüşüm Yayınları

Bir Acı Hikâye – Halid Ziya Uşaklıgil – Can Yayınları

Psikanalizin Dört Temel Kavramı – Jacques Lacan – Metis

Dört Arketip – Carl Gustav Jung – Metis

Oyuncu – Erhan Bener – Remzi Kitabevi

Oyun Terapisi – Virginia M. Axline – Panama Yayınları

Masallar Ne Anlatır – Bruno Bettelheim – Sfenks Kitap

Sakin Çocuk -Vicki Vrint – Literatür Hayat

Sosyal Çocuk – Poppy O'Neill – Literatür Hayat

Mutlu Çocuk – Caroline Roope – Literatür Hayat

Cennet Çocukları – Seyfettin Bulut – Nesil Yayınları

Bilinçli Genç Olmak – Nevzat Tarhan – Timaş Yayınları

Otomatik Portakal – Anthony Burgess – işbankası Yayınları

Kendini Bil – William James – Ketebe

Bambu Esnekliği – Elif Özdemir – Cezve Kitap

Her günün Psikanalizi – Handan Süreyya Aysun – Heyamola Yayıncıları

Anayurt Oteli – Yusuf Atılgan – Can Yayınlar

Psikanalizin Temel İlkeleri – Jacques Lacan – Çolpan Kitap

Julia Kristeva – Korkunun Güçleri – Ayrıntı Yayınları

Zihin Tiyatroları – Joyce McDougall – Sfenks Kitap

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa – Ötüken Neşriyat

Bu DEHB müthiş bir şey! – Penn Holderness – Diyojen Yayınları

Psikanaliz Defterleri 1, 2, 3, 4 - … Çocuk ve Ergen Çalışmaları / Çocuk ve Ergenle Çalışmak – Yapıkredi Yayınları

Palyatif Toplum: Günümüzde Acı – Byung Chul Han – Metis Yayınları

Sevginin ve Şiddetin Kaynağı – Erıch Fromm – Payel Yayınları

Aşkın Tekil Hali – Can Yılmaz – Tilki Kitap Yayınevi

İnsanı Tanıma Sanatı – Alfred Adler – Panama Yayınları

Psikanalizin Yedi Temel Kavramı – Juan David Nasio – İmge Kitabevi

Eylül – Mehmet Rauf – Can Yayınları

Ruhun Yaralı Şifacısı Carl Jung – Claire Dunne – Doğan Novus Yayınları

Freud'dan Lacan'a Psikanaliz – Saffet Murat Tura – Metis Yayınları

Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali – Yapıkredi Yayınları

Sakın Bana Sakin Ol Deme!: Eğlenceli Bilgi – Bilim – Nick Arnold - Eğlenceli Bilgi Yayınları

İnsan Olmak – Engin Geçtan – Metis

Sana Gül Bahçesi Vadetmedim – Joanne Greenberg – Metis

Okumak ve Anlamak – Michel Schneider – Kolektif Kitap

Kırık Deniz Kabukları – Selim İleri – Everest Yayınları

Pamela – Samuel Richardson – Penguin

Edebiyat, Psikanaliz ve Başka Meseleler – Bülent Somay – Metis

Handan – Halide Edip Adıvar – Can Yayınları

Psikomitoloji İnsanı Öykülerinde Aramak – M. Bilgin Saydam – Minotor Kitap

Çizgilerle Lacan/Yeni Başlayanlar İçin – Darian Leader/Judy Groves – Milliyet Yayınları

Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem – Can Yayınları

İnsan Olmanın Psikolojisi – Abraham Maslow – Kuraldışı Yayınları

Dostluk Üzerine – Eugenio Borgna – Yapıkredi Yayınları

Aramız Açılıyor - C. Zeynep Kaplantaş – Şule Yayınları

Kara Güneş – Julia Kristeva – Bağlam Yayınları

Nevroz problemleri – Alfred Adler – Olimpos

Tüneldeki Işık – Hazal Selçuk – Yakın Kitabevi

Müzik Terapi – Metin Olataş – Odessa Yayınevi

Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar – Dergah Yayınları

Yine / Hala – Jacques Lacan – Metis

Kaybolan Bağlar – Jhon Hari – Metis

Kırmızı ve Siyah – Stendhal – İşbankası Yayınları

Rüya Analizleri – Carl Gustav Jung – Pinhan

İnsan ve Şeytan – Samiha Ayverdi – Kubbealtı Neşriyat

Psikanalitik Edebiyat Kuramı – Oğuz Cebeci – İthaki Yayınlar

Psikoanalitik Denemeler – Talat Parman – Yapıkredi

Hipnoz Mitolojiden Bilimselliğe – Yurdaer Kılıç – Yurt Kitap

Aylak Adam – Yusuf Atılgan – Can Yayınları

Psikanalizin İçinden – Bella Habip – Yapıkredi Yayınları

Kardeşimin Hikâyesi – Zülfü Livaneli – Doğan Kitap

Psikanaliz ve Sonrası – Engin Geçtan – Metis

Neden Yedim Bunları? – Lisa D. Ellis – Mabel Kitap

Altı Adımda Kendini Tamamen İyileştirme -Margaret Paull – Mabel Kitap

Çağrışımlı Nesne Dünyası – Christopher Bollas – Yapıkredi Yayınları

Psikanaliz Teorisi – Carl Gustav Jung – Dorlion Yayınları

Doğum – Fikri Tezbaşar – Sokak Kitapları Yayınlar

Yaşama Sanatı – Alfred Adler – Timaş Yayınları

Olma Sanatı – Erich From – Say Yayınları

Cinnetim Cennetimdir – Bülent Akyürek – Fincan Yayınları

Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak: Evlilik – Julia Kristeva – Yapıkredi Yayınları

Bir Psikiyatristin Gizli Defteri – Gary Small, Gıgı Vorgan – Doğan Kitap

Kitleler Psikolojisi – Gustave Le Bon – Tutku Yayınevi

Dün Bugün Jacques Lacan – Alain Badiou/Elisabeth Roudinesco – Metis

Kara Kitap – Orhan Pamuk – Yapıkredi Yayınları

Depresyon, Yas ve Melankoli – Darian Leader – Encore Yayınları

Kesin İnançlar – Eric Hofer – Plato Film Yayınları

Suç ve Ceza – Fyodor Mihayloviç Dostoyevski – Can Yayınları

Kitle Psikolojisi ve Benlik Analizi – Sigmund Freud – Can Yayınları

Siyah Gözler – Cemil Süleyman – İşbankası Yayınları

Nietzsche Ağladığında - Irvin D. Yalom – Ayrıntı Yayınları

İnsan Neden Hasta Olur? – Darian Leader/David Corfield – Doğan Egmont Yayıncılık

Histerinin Psikoterapisi – Sigmund Freud – Say Yayınları

Freud'un Otoanalizi ve Psikanalizin Keşfi – Didier Anzieu – Metis Yayınları

Thérèse Raquin – Emile Zola – Ayrıntı Yayınları

Freud ve İnsan Ruhu – Bruno Bettelheim – Sfenks Kitap

Akıl Sağlığının Örüntüsü – Neville Syminqton – Okuyanus Yayınları

Kadınlar: Aşkları Yapıtları ve Yalnızlıkları – Kolektif – Yakın Yayınları

Lacan ve Postfeminizim – Elizabeth Wright – Everest Yayınları

Tarihin Bilinçdışı – Bülent Somay – Metis

Veronika Ölmek İstiyor – Paulo Coelho – Can Yayınları

Kırılgan Hayat – Judith Butler – Metis

Ruhun Yeni Hastalıkları – Julia Kristeva – Ayrıntı Yayınları

Gerçeğin Geri Dönüşü – Hal Foster – Ayrıntı Yayınları

Lacan ve Sinema Sanatı – Mustafa Mencütekin – Arı Sanat Yayınevi

Yalnızlık Zamanında Aşk – Paul Verhaeghe – Axis Yayınları

Mona Lisa Kaçırıldı/Sanatın Bizden Gizledikleri – Darian Leader – Ayrıntı Yayınları

Açlık – Knut Hamsun – Varlık Yayınları

Öznenin Diyalektiği/Hegel, Sartre ve Lacan – Mutluhan İzmir – İmge Kitabevi

İş İşten Geçtikten Sonra Verilen Sözler – Darian Leader – Ayrıntı Yayınları

Makber - Cem Mumcu – Okuyan Us Yayınları

Bilinçdışı, Dil ve Arzu – Abdurrahman Aydın – Bibliotech Yayınları

Günübirlik Hayatlar – İrvin D. Yalom – Pegasus Yayınları

Sahibinin Sesi/Psikanaliz ve Ses – Mladen Dolar – Metis

Sonsuz Talep – Simon Critchley – Metis

Tutunamayanlar – Oğuz Atay – İletişim Yayınları

Anneni ve Babanı Terk Edeceksin – Philippe Julien – Fol Kitap

Gerçeğin Etiği/Kant, Lacan – Alenka Zupancic – Epos Yayınları

Bir Katilin Güncesi – Kim Yungha – Timaş Yayınları

Lacan Açık Özne – Emine Ebru – Kafe Kitap

Özne Nasıl Susturulur? – Serge Lesourd – Doğu Batu Yayınları

Öznelik ve Ötekilik: Lacan'ın Felsefi Bir Okuması – Lorenzo Chiesa – Axis Yayınları

Komedi: Sonsuzun Fiziği – Alenka Zupancic – Metis

Sırça Fanus - Slyvia Plath – Kırmzkedi Yayınları

Kayıp Yüzleşme – Levinas ve Lacan – Kolektif – Fol Kitap

Bir Mucizedir İnsan – Neslihan Arıcı Özcan – Profil Kitap

Kapitalizmin Ruhsal Bedeli Nedir? – Tod McGowan – Axis

Analizin Özneleri – Tomas H. Ogden – Sfenks Kitap

Yazma Cesareti – Nihan Kaya – Okuyan Us Yayınları

İçimizdeki Biz – Doğan Cüceloğlu – Kronik Kitap

Yeme Bozukluklarının Psikoterapisi – Fatih Pulat – Kanon Kitap

İş Bana Düşer – Sara Kuburic – Koridor Yayınları

Affetmek – Aslı Bugay Sökmez – Nobel Yaşam

Takılı Kalan Zihin – Esra Oras – Timaş Yayınları

Çocukluğun Soğuk Geceleri – Tezer Özlü – Yapıkredi Yayınları

Kızgınlık Suçluluk Utanç – Liv Larsson – Remzi Kitabevi

Edebiyat ve İntihar – Âdem Eyüp Yılmaz – İzdiham

Psikanaliz ve Din – Erich Fromm – Say Yayınları

Cinsiyet ve Psikanaliz – Sigmund Freud – Kırmızıkedi

Freud'dan Lacan'a Psikanaliz – Saffet Murat Tura – Ayrıntı Yayınları

Histeri – Juan David Nasio – Say Yayınları

Hayatın Anlamı ve Amacı – Alfred Adler – Katip Yayınları

Psychotherapy – Kolektif – Nobel Akademik Yayınları

Ruh Sağlığının Korunması – Malik Bedri – Mahya Yayınları

Kendine Yalan Söylemeyi Bırak – Samon Gilham – Literatür Hayat Yayınları

Katarsis Duyguların Sağaltımı – Muzaffer Gülsüm Türkeli – Akademi Yayınları

Şu Psikanaliz Sanatı: Görülmemiş Rüyaları Görmek, Kesintiye Uğramış Çığlıkları Duymak – Thomas H. Ogden – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Sinema ve Psikanaliz 2: Kayıp ve Zaman- Özden Terbaş – İstabul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Psikoanalitik Anne-Çocuk Tedavisi- Bianca Lechevalier – İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Totem ve Tabu – Sigmund Freud – İşbankası Yayınları

Bir Şeyler Eksik – Bülent Somay – Metis

Görünür Dünyanın Eşiği – Kaja Silverman – Ayrıntı Yayınları

Lacan'ın Metafor Anlayışı – Mehmet Akif Duman – Gece Kitaplığı

Umutsuz Olma Cesareti – Slavoj Zizek – Eksik Parça

Kıyamet Versiyonları – Slavoj Zizek – Encore Yayınları

Mutlak Geritepme – Slavoj Zizek – Encore Yayınları

Psikanaliz ve İnsanbilimleri – Louis Althusser – Alfa

Psikanaliz Üzerine Yazılar/Freud ve Lacan – Louis Althusser – İthaki

Kapitalist Bilinçdışı – Samo Tomsic – Metis

Aşk Acısı – Juan-David Nasio – İmge Kitabevi

Seçme İkilemi – Renata Salecl – Metis

Kaygı Üzerine – Renata Salecl – Metis

Nevrozlar ve İnsan Gelişimi

Kendini Gerçekleştirme Mücadelesi – Karen Horney – Sel Yayıncılık

Lacan'ı Nasıl Okumalıyız? – Slavoj Zizek – Runik Kitap

Yamuk Bakmak – Slavoj Zizek – Metis

Hiçten Az – Slavoj Zizek – Encore Yayınları

El – Darian Leader – İthaki

Sınırların Ötesinde Lacan – Albert Nguyen – Axis

Yedi Yaşam Öyküsü – Havvas Savvopoulos – Bağlam Yayınevi

İlişkilerin Günlük Hayatı – Alper Hasanoğlu – Pinhan

Freud'un Teorisinde ve Psikanalizin Tekniğinde Ben – Jacques Lacan – Metis

Melekleri Ürkütmek – Kemal Sayar – Albaraka Yayınları

Lacancı Başlangıçlar – Özgür Öğütcen – Beyoğlu Kitabevi

Sahip Olmadığımız Şeyin Keyfini Sürmek/Psikanalizin Politik Projesi – Todd McGowan – İmge Kitabevi

Zizek Versus Kapitalizm: Alman İdealizminden Psikanalize İdeoloji Teorisi – Yonca Gökalp – Gece Akademi

İyi Hissetmenin Dayanılmaz Zorluğu – Anders Hansen – Nova Yayıncılık

İnsan Her Koşulda – Ayşe Bilge Selçuk – Kronik Kitap

Özsaygınızı Güçlendirin – Melanie Fennell – Diyojen Yayıncılık

Bedeniniz Mutluluk Hakkında Ne Biliyor? -Janice Kaplan – Kuraldışı yayınevi

Yetki Kimde Mary Louse Fry – Pinhan Yayıncılık

Ah Keşke: Pişmanlığı Avantaja Dönüştürmek – Robert L. Leah – Epsilon Yayınevi

Delilik Nedir? – Darian Leader – Encore Yayınları

Şehrin Deli Efendileri – Antonio Quinet – Axis Yayınları

Her Şeye ve Herkese Karşı Lacan – Elisabeth Roudinesco – Metis

Sudaki Yüzler – Janet Frame – Yapıkredi Yayınları

Sinema ve Psikanaliz: Filmler ve Bilinçdışı – Özden Terbaş - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Akıl Hastalarının İç Dünyası – Bert Kaplan – Öteki Yayınevi

Yaşlılık - G. Stenlay Hall – Sarmal Kitabevi

Susan Şeylerin Gürültüsü – Hüseyin Köse – Everest Yayınları

Psikanalizin Kara Kitabı – Catherine Meyer – Albaraka Yayınları

Bilgelik Paradoksu – Elkhonon Goldberg – Salon Yayınları

Naif Ruhlar: İnsanın Yok Oluşu – Barry Sanders – Ayrıntı

Soğuk Yakınlıklar: Duygusal Kapitalizmin Şekillenmesi – Eva Illouz – İletişim Yayınları

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2022: Travma – Melis Tanık Sivri - İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Fotoğraf: Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com/tr-tr/fotograf/beyaz-kagit-uzerine-siyah-cerceve-gozluk-8204988/