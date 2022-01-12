Kitap Tanıtım/Analiz/Eleştiri Yazısı Neden Yazılır?

Bilgi, kalem ve yazıyı önemsediğiniz için yazarsınız.

Yazıyı okuyacak insanlara değer verdiğiniz için yazarsınız.

İnançlı biriyseniz bu vesile ile sevap aldığınıza inandığınız için yazarsınız.

Hayata dair somut bir iş yapmak, bir sürü gereksizlik içinde gerekli bir iş yapmak için yazarsınız.

Bakış açınızı, fikrinizi, görüşlerinizi, birikiminizi paylaşmak için yazarsınız.

Kendi donanımızı arttırmak, güzelleşmek için yazarsınız.

Umudu diri tutmak, arttırmak için yazarsınız.

İyi bir iş yapmak için yazarsınız.

Erdemli bir dünyanın kitaplarla mümkün olduğunu düşündüğünüz için yazarsınız.

Ruhun sevinci artsın, kalbin ferahlasın, aklın durulaşsın istediğin için yazarsın.

Emeğe saygı duyduğun için yazarsın.

Unutulanların hatırlanması gerektiğine inandığın için yazarsın.

Kitapların kötülükler önünde bir bariyer olduğuna inandığın için yazarsın.

Kitap demenin ciddiyet demek olduğuna inandığın için yazarsın.

Kültür ve medeniyet kaygısı taşıdığın için yazarsın.

Yazmanın bir sanat olduğuna inandığın için yazarsın.

Salt okumanın yazma olmadan eksik olacağına inandığın için yazarsın.

Yapabildiğin nadir iyi işlerden biri olduğu için yazarsın.

Huzur için yazarsın.

Kitapların da bir kalbinin olduğuna inandığın için yazarsın.

Kötü giden bir şeylerin düzelebileceğine inandığın için yazarsın.

Birilerinin işine yarayacağına inandığın için yazarsın.

Sıfırın eksi birden daha iyi olduğuna inandığın için yazarsın.

Bir tebessüme, bir güzelliğe, bir üretime sebep olmak için yazarsın.