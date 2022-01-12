Kitap Tanıtım/Analiz/Eleştiri Yazısı Neden Yazılır?, Kara Tahta, Ferhat ÖZBADEM

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Kitap Tanıtım/Analiz/Eleştiri Yazısı Neden Yazılır?

12.01.2022 09:00 - Ferhat ÖZBADEM
Kitap Tanıtım/Analiz/Eleştiri Yazısı Neden Yazılır?

Bilgi, kalem ve yazıyı önemsediğiniz için yazarsınız.

Yazıyı okuyacak insanlara değer verdiğiniz için yazarsınız.

İnançlı biriyseniz bu vesile ile sevap aldığınıza inandığınız için yazarsınız.

Hayata dair somut bir iş yapmak, bir sürü gereksizlik içinde gerekli bir iş yapmak için yazarsınız.

Bakış açınızı, fikrinizi, görüşlerinizi, birikiminizi paylaşmak için yazarsınız.

Kendi donanımızı arttırmak, güzelleşmek için yazarsınız.

Umudu diri tutmak, arttırmak için yazarsınız.

İyi bir iş yapmak için yazarsınız.

Erdemli bir dünyanın kitaplarla mümkün olduğunu düşündüğünüz için yazarsınız.

Ruhun sevinci artsın, kalbin ferahlasın, aklın durulaşsın istediğin için yazarsın.

Emeğe saygı duyduğun için yazarsın.

Unutulanların hatırlanması gerektiğine inandığın için yazarsın.

Kitapların kötülükler önünde bir bariyer olduğuna inandığın için yazarsın.

Kitap demenin ciddiyet demek olduğuna inandığın için yazarsın.

Kültür ve medeniyet kaygısı taşıdığın için yazarsın.

Yazmanın bir sanat olduğuna inandığın için yazarsın.

Salt okumanın yazma olmadan eksik olacağına inandığın için yazarsın.

Yapabildiğin nadir iyi işlerden biri olduğu için yazarsın.

Huzur için yazarsın.

Kitapların da bir kalbinin olduğuna inandığın için yazarsın.

Kötü giden bir şeylerin düzelebileceğine inandığın için yazarsın.

Birilerinin işine yarayacağına inandığın için yazarsın.

Sıfırın eksi birden daha iyi olduğuna inandığın için yazarsın.

Bir tebessüme, bir güzelliğe, bir üretime sebep olmak için yazarsın.

Yazar: Ferhat ÖZBADEM - Yayın Tarihi: 12.01.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 21:46
Etiketler : Ferhat ÖZBADEM Kara Tahta ferhat özbadem kitap değerlendirme yazısı kitap tanıtım yazısı kitap yazısı
Kişisel Gelişim ve Tasavvuf
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Ferhat ÖZBADEM Hakkında

Ferhat ÖZBADEM

1979 yılının bir Haziran günü Adıyaman’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman’da bitirdi. Gül Eğitim Yardımlaşma Dayanışma İlmi Araştırmalar Ve İnsan Hakları Derneği kurucu üyesidir. Özgün İrade, Vuslat, AbıHayat ve Yolcu dergisinde şiir ve makaleleri yayınlanan yazar evli dört çocuk babasıdır.

haberdurus.com, zeynepder.org, dunyabizim.com, kitaphaber.com.tr web sitelerinde belli periyotlar ile yazı yazmaktadır.

YAYIMLANMIŞ ESERLERİ

Düşünce: 40 Esas 40 Düstur, Cennetin Anahtarı, Cennetin Yolu, Kur’an’ı Nasıl Okumalı, Kur’an’ın Gölgesinde Hz. Muhammed

Araştırma: Dünden Bugüne İslami Hareket, Edebiyat Gemisinde Düşünce Adamları

Roman: Brezilya, Muaz, Muhammed Mursi, Saffan Bin Muattal

Şiir: Ebrulim.

Deneme: Ortalama Bir Âşık Olmamı Bekleme Benden.

SERİ ÇALIŞMALARI

Tavsiyeler Serisi (10 Kitap):

Aliya İzzetbegoviç, Fethi Yeken, Hasan El Benna, Hasan En Nedvi, Malcolm X, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El Karadavi

Roman (Beşir Serisi, 6 Kitap):

Beşir ve Sultan Abdulhamid, Beşir ve Fatih Sultan Mehmet, Beşir ve Gazali, Beşir ve İbn Haldun, Beşir ve Osman Bey, Beşir ve Selahaddin Eyyubi.

Biyografik Roman (Öncüler Serisi, 14 Kitap):

Aliya, Hasan el Benna, Malcolm X,  Mehmet Akif, Mehmet Akif İnan, Meryem Cemile, Metin Yüksel, Mevdudi, Muhammed Ali, Necip Fazıl, Ömer Muhtar, Said Halim Paşa, Seyyid Kutub, Zeynep Gazali.

Mesajlar Serisi (15 Kitap)

Ali Fuat Başgil, Aliya İzzetbegoviç, Cemil Meriç, Fethi Yeken, Hasan El-Benna, Hasan En-Nedvi, Malcolm X, Mehmet Akif Ersoy, Mevdudi, Mustafa Meşhur, Necip Fazıl Kısakürek, Nurettin Topçu, Said Havva, Seyyid Kutub, Yusuf El-Karadavi

Ferhat ÖZBADEM ismine kayıtlı 208 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 17 kitap bulunmaktadır.

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