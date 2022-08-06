KitapHaber 81 İlde Okuma Hareketi Başlatıyor
KitapHaber sitesi uzun yıllardır kitap tanıtım ve eleştiri yazılarının yanında şair ve yazarlarla yapılan canlı yayınlar ve söyleşilerle de kültür dünyamıza büyük katkılar sunmaktadır.
KitapHaber ailesine destek veren bütün yazarlar bir birlik içinde hareket etmekte ve yapılan bütün faaliyetler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu güzel birlikteliği geliştirmek için de 81 ilde yüzlerce kişinin aynı kitabı okuyup düşüncelerini paylaşacağı bir birliktelik kurma fikri KitapHaber buluşmalarında doğmuştur.
Ağustos 2022 itibarıyla başlayan harekette ilk toplantı 2022 Eylül ayı son haftası olarak kararlaştırılmıştır.
- Bu kitap okuma hareketine katılım tamamen ücretsizdir. Buna rağmen de ciddi bir iştir.
- Gönüllülük esastır.
- Katılım için niyet edildikten sonra çok ciddi bir durum olmadıktan sonra sözünden dönmek hoş karşılanmaz.
- Okunacak kitapları koordinatörler seçer ve sosyal medya hesaplarından duyururlar.
- Uzaktan katılım da mümkündür. Bazı iller dilerlerse kitap toplantılarını Kitap Haber telegram adresi üzerinden canlı yapabilirler. Telegram: Contact @kitaphaber
- Seçilecek kitaplar milli ve manevi değerlerimize ve T.C. Anayasasına aykırı olamaz ayrıca partizanlık ve bölücülük içeren, din, mezhep tartışmalarını mahal verebilecek eserler tercih edilmez. Politik tartışmalara izin verilmez. Bu tarz durumların ortaya çıkması durumunda kişi grup dışı bırakılır. Ayrıca münakaşalar da hoş karşılanmaz. Amaç dostluk, paylaşım, iyilik ve güzelliktir. Aynı kitabı okumak, aynı uzak bir ülkeye seyahat etmektir çünkü. Bu seyahatin iyi dostluklara vesile olacağını temenni ederiz.
- Bu hareketin amacı birliktelikle, ortak coşkuyla okuma ve okuduktan sonra görüşlerimizi paylaşma arzumuzu gerçekleştirmektir. Özellikle edebi zevkin gelişmesi ve bir eseri okuduktan sonra karşımıza çıkacak farklı bakış açılarını görmek bir eserle ilgili çok yönlü düşünmemize de katkı sağlayacaktır. Çünkü eserler, çok katmanlı anlam dünyasını barındırır, her okuma da bireysel bir iletişim ile gerçekleştiği için, bir eserin farklı zihinlerdeki yansımalarını görmek, bu okuma gruplarının amaçlarından biridir.
- Giderek yalnızlaşan çağımızın insanını, kitaplar etrafında toplayarak edebiyatın iyileştirici gücüyle farkındalıklar kazandırmak istiyoruz. Aynı kitabı okumak, bazen aynı dili konuşmaktır.
- Her ilin bir koordinatörü olacaktır. Hareketin genel koordine şehri Kütahya Merkez'dir. Koordinatörler ile ilgili duyurumuz daha sonra açıklanacaktır.
- İller genel koordinenin onayı olmayan eserleri bu çatı altında okuyamazlar. Bireysel okumalarından herkes kendisi sorumludur.
- Projenin ilk aylarında hatta ilk senesinde yerli eserler tercih edilecektir. Kültür havuzumuza su taşıyan, kültür ve medeniyet havzamızda yetişmiş yazar ve şairlerimizin kimi zaman kıyıda kalmış iyi eserleri, kimi zaman da çok bilinen isimlerin çok satan eserleri bu okuma gruplarında sıralamalara alınacaktır. Şiir, roman, hikâye, düşünce, inceleme ve çocuk kitapları türündeki eserler ağırlıklı okunacaktır.
- Edebiyat esastır.
- Katılmak isteyenlerin başvuru formunu doldurmaları rica olunur. Başvuru formu için: https://forms.gle/DNEyzDEjDtV7GjeRA
- Her il için grup oluşumu en az 3 kişidir. - Toplantılarda herkes kendi çay parasını ödeyecektir. Ismarlama imkânımız olsa bunu çok isterdik ama okuyan insanlar malum biraz fakirdir:)
- Eylül Ayının Son haftası ilk kitap buluşmalarımız başlamaktadır. İlk kitap: Mithat Cemal KUNTAY'ın Üç İstanbul adlı eseridir.
- Diğer aylar için okuma listemiz tamamlandıktan sonra topluca paylaşılacaktır.
Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 06.08.2022 23:53 - Güncelleme Tarihi: 07.08.2022 00:08