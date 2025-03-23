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Kitaphaber Akademi Çevrimiçi Diksiyon Atölyesi

23.03.2025 21:19 - Kitaphaber Akademi
Kitaphaber Akademi Çevrimiçi Diksiyon Atölyesi

✅Derslerimiz Google Meet uygulaması üzerinden yapılacak.

✅Ders süresi ortalama 50 dakika olup 10 dakika ara verilerek iki ders şeklinde olacak

✅Atölyemizin toplamda beş (5) hafta sürmesi planlanmaktadır.

✅İlk dersimiz 7 Nisan 2025 Pazartesi saat 21.00'de başlayacak.

✅Atölyemiz ücretsiz olup isteğe bağlı katılım belgesi talep edilmesi durumunda cüzi bir ücret karşılığı belgeler hazırlanıp tarafınıza iletilecektir.

✅ Önceliğimiz Türkçemizin güzel konuşulması noktasında farkındalık çalışması olup, eğitim süresince hayatınıza katacağınız her olumlu bilgi bizlerin asıl gayesini teşkil etmektedir. Bu hususta derslere devamlılık konusunda özen göstermenizi bekleriz

✅Şimdi başvuru formunu doldurabilir sonrasında arkanıza yaslanarak bizden gelecek mesajı bekleyebilirsiniz. Derste görüşmek üzere

Başvuru Formu

https://forms.gle/3XiunJeCGuXMAYL36

Yazar: Kitaphaber Akademi - Yayın Tarihi: 23.03.2025 21:19 - Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 21:21
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Etiketler : Kitaphaber Akademi Kara Tahta diksiyon eğitim kitaphaber akademi
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