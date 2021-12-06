Kitaphaber Dergisi 2. Sayısı Tarihin Romanı Üzerine Yayımlandı
Kitaphaber Dergisi İkinci Sayısıyla Okurlarıyla Buluşuyor
Kitaphaber olarak çıktığımız yolda ikinci sayımızı sizlere sunmaktan kıvanç duyuyoruz.
Bu Sayının Yazarları
Ethem Erdoğan, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Ülker Gündoğdu, Sabri Ünal, Tuba Yavuz, Şerife Saliha Buğa, Feyzeddin Aytepe, Furkan Soylu, Zeynep Hiçdurmaz, Feyzeddin Aytepe, Selva Yılmaz, Şeyma Balıkçıgil, Ömer Ertürk, Murat Deniz, F. Sueda Kurt, Necla Dursun, Sulhi Ceylan, Ferhat Özbadem, Mustafa Atalay, Yunus Özdemir, Ece Karaca
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Sunuş Yazısında derginin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can; "okuma ekseninde" bir giriş yazısı ile kitapların birer "anlam kapsülü" olduğunu ve "kitapların zihnimizde bir tür renk patlaması, hayal inşa edici, hakikat telaşı büründürücüsü" üzerine odaklanarak bir giriş yazısı ile okuru selamlayıp 2021 yılında 2 sayısını tamamlamış bir dergi olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etmiştir.
Düşün/Felsefe konusu Sulhi Ceylan tarafından kaleme alındı.
Teori Köşesinde Ethem Erdoğan ve Gülnaz Eliaçık Yıldız, Portre köşesinde Tuba Yavuz okuruyla buluşurken, Dünya Edebiyatı bölümünde Roald Dahl ve Çocuk Romanları başlığıyla Sabri Ünal, dünyaya çocuk gözünden bakış sağladı. Sinema ile Şerife Saliha Buğa okuru selamladı.
15'likler köşesini Ülker Gündoğdu kaleme aldı. Müzisyen/Besteci Zekayi Tunca söyleşisi ile Necla Dursun müziği konuştu. Tarih Köşesinde Ömer Ertürk, okurla yeni çıkan önemli bir kitabın değerlendirmesini sundu: İstanbul'un Eski Bağımlıları.
Seyahat bölümüyle Murat Deniz ve F. Sueda Kurt okuru uzaklara uzun ve güzel bir yolculuğa çıkartıyor. İlahiyat bölümünde Ferhat Özbadem Bilginin İslamileştirilmesinden Düşüncenin İslamileştirilmesine konusunu kaleme aldı.
Kitaphaber 2. Yazısı ile dosyalara başladı. İlk dosyamız "Tarihin Edebiyatı". Feyzeddin Aytepe'nin Editörlüğünde hazırlanan dosya Giriş Yazısı ve Dönem Okuması ile başlıyor. Ortaçağ'da Felsefe üzerine bir okuma ile Furkan Soylu, Göçmene Bakış ile Zeynep Hiçdurmaz, Victoria Dönemini Selva Yılmaz, Aşkın Terbiyesi ile Şeyma Balıkçıgil okuru selamlıyor.
Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi'nde ayrıca İspanyol Gribi ve Hakka Sığındık ile Mustafa Atalay, İçten Dışa İnsanın Eğitim Serüveni ile Yunus Özdemir okura yön verdi.
Resim Okumaları ile sanata ince bir bakışı okura Ülker Gündoğdu sundu.
Çocuk Okurlar Dede Korkut Hikâyeleri ile Ece Karaca genç kalem olarak yer aldı.
Arka Kapak Yazısı İhsan Fazlıoğlu okuma keyfi ile dergimiz son buldu.
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Sayın Okur,
Dergimiz A4 ebatlarında, pdf formatında hazırlanmıştır. Piyasada satılmaz ama siz evinizdeki yazıcınızdan bir kopyasını ücretsiz ve özgür olarak çıktı alabilir veya pdf formatında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.
Derginin, muhatabını bulmasını diliyoruz.
Kitaplardan kurduğumuz dünyaya sizleri de davet ediyoruz.
İkinci sayımızı okumak için aşağıdaki bağlantılardan birini kullabiliriniz:
İÇİNDEKİLER
Giriş & Sunuş Yazısı / Bilal CAN
Teori
- Şiirde Kalıcılık Meselesi / Ethem Erdoğan
- Karşılanmayan Zarar / Gülnaz Eliaçık Yıldız
15'likler
- 15 Maddede Ali Ayçil / Ülker Gündoğdu
Dünya Edebiyatı
- Roald Dahl ve Çocuk Romanları / Sabri Ünal
Portre
- Dünyanın Kemikleri'ni Sayan Adam Selman Nuriler / Tuba Yavuz
Sinema
- İnsanın Anlam Arayışında Bir Durak: Soul / Şerife Saliha Buğa
Dosya: Tarihin Edebiyatı
- Giriş Yazısı: Tarihin Romanı Üzerine / Feyzeddin Aytepe
- Ortaçağ'da Felsefe Nasıl Kokar? Gülün Adı Üzerinden Bir Okuma / Furkan Soylu
- Çifte Yokluk: Abdelmalek Sayad'ın Göçe ve Göçmene Bakışı / Zeynep Hiçdurmaz
- Toprak Ana'dan Dönem Okuması / Feyzeddin Aytepe
- Victoria Döneminde Yitip Gitmek / Selva Yılmaz
- Aşkın Terbiyesi / Şeyma Balıkçıgil
Tarih
- Ölüme Tutulmak: İstanbul'un Eski Bağımlıları / Ömer Ertürk
Seyahat
- Şiblî Numânî İle Tarihte Yolculuk / Murat Deniz
- Frankfurt Seyahatnâmesi Yahut Bir İç Sıkıntısı / F. Sueda Kurt
Müzik ve Hayat
- Zekai Tunca Söyleşisi / Söyleşen: Necla Dursun
Düşün & Felsefe
- Doğru Düşünmenin Metodu: Mantık / Sulhi Ceylan
İlahiyat
- Bilginin İslamileştirilmesinden Düşüncenin İslamileştirilmesine / Ferhat Özbadem
Kitap Yazıları
- İspanyol Gribi ve Hakka Sığındık / Mustafa Atalay
- İçten Dışa İnsanın Eğitim Serüveni / Yunus Özdemir
Resim Okumaları
Bir Ressam Bir Resim Monet Ve Nilüfer Gölü / Ülker Gündoğdu
Çocuk Okurlar
- Dede Korkut Hikâyeleri / Ece Karaca
Arka Kapak Yazısı (Alıntı)
- Bülbüller Niçin Kargaca Şakır? / İhsan Fazlıoğlu
Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 06.12.2021 13:00 - Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 17:11
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