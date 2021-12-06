Kitaphaber Dergisi 2. Sayısı Tarihin Romanı Üzerine Yayımlandı

Kitaphaber Dergisi İkinci Sayısıyla Okurlarıyla Buluşuyor

Kitaphaber olarak çıktığımız yolda ikinci sayımızı sizlere sunmaktan kıvanç duyuyoruz.

Bu Sayının Yazarları



Ethem Erdoğan, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Ülker Gündoğdu, Sabri Ünal, Tuba Yavuz, Şerife Saliha Buğa, Feyzeddin Aytepe, Furkan Soylu, Zeynep Hiçdurmaz, Feyzeddin Aytepe, Selva Yılmaz, Şeyma Balıkçıgil, Ömer Ertürk, Murat Deniz, F. Sueda Kurt, Necla Dursun, Sulhi Ceylan, Ferhat Özbadem, Mustafa Atalay, Yunus Özdemir, Ece Karaca

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Sunuş Yazısında derginin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can; "okuma ekseninde" bir giriş yazısı ile kitapların birer "anlam kapsülü" olduğunu ve "kitapların zihnimizde bir tür renk patlaması, hayal inşa edici, hakikat telaşı büründürücüsü" üzerine odaklanarak bir giriş yazısı ile okuru selamlayıp 2021 yılında 2 sayısını tamamlamış bir dergi olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etmiştir.

Düşün/Felsefe konusu Sulhi Ceylan tarafından kaleme alındı.

Teori Köşesinde Ethem Erdoğan ve Gülnaz Eliaçık Yıldız, Portre köşesinde Tuba Yavuz okuruyla buluşurken, Dünya Edebiyatı bölümünde Roald Dahl ve Çocuk Romanları başlığıyla Sabri Ünal, dünyaya çocuk gözünden bakış sağladı. Sinema ile Şerife Saliha Buğa okuru selamladı.

15'likler köşesini Ülker Gündoğdu kaleme aldı. Müzisyen/Besteci Zekayi Tunca söyleşisi ile Necla Dursun müziği konuştu. Tarih Köşesinde Ömer Ertürk, okurla yeni çıkan önemli bir kitabın değerlendirmesini sundu: İstanbul'un Eski Bağımlıları.

Seyahat bölümüyle Murat Deniz ve F. Sueda Kurt okuru uzaklara uzun ve güzel bir yolculuğa çıkartıyor. İlahiyat bölümünde Ferhat Özbadem Bilginin İslamileştirilmesinden Düşüncenin İslamileştirilmesine konusunu kaleme aldı.

Kitaphaber 2. Yazısı ile dosyalara başladı. İlk dosyamız "Tarihin Edebiyatı". Feyzeddin Aytepe'nin Editörlüğünde hazırlanan dosya Giriş Yazısı ve Dönem Okuması ile başlıyor. Ortaçağ'da Felsefe üzerine bir okuma ile Furkan Soylu, Göçmene Bakış ile Zeynep Hiçdurmaz, Victoria Dönemini Selva Yılmaz, Aşkın Terbiyesi ile Şeyma Balıkçıgil okuru selamlıyor.

Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi'nde ayrıca İspanyol Gribi ve Hakka Sığındık ile Mustafa Atalay, İçten Dışa İnsanın Eğitim Serüveni ile Yunus Özdemir okura yön verdi.

Resim Okumaları ile sanata ince bir bakışı okura Ülker Gündoğdu sundu.

Çocuk Okurlar Dede Korkut Hikâyeleri ile Ece Karaca genç kalem olarak yer aldı.

Arka Kapak Yazısı İhsan Fazlıoğlu okuma keyfi ile dergimiz son buldu.

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Sayın Okur,

Dergimiz A4 ebatlarında, pdf formatında hazırlanmıştır. Piyasada satılmaz ama siz evinizdeki yazıcınızdan bir kopyasını ücretsiz ve özgür olarak çıktı alabilir veya pdf formatında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Derginin, muhatabını bulmasını diliyoruz.

Kitaplardan kurduğumuz dünyaya sizleri de davet ediyoruz.

İkinci sayımızı okumak için aşağıdaki bağlantılardan birini kullabiliriniz:

İÇİNDEKİLER

Giriş & Sunuş Yazısı / Bilal CAN

Teori

Şiirde Kalıcılık Meselesi / Ethem Erdoğan

Karşılanmayan Zarar / Gülnaz Eliaçık Yıldız

15'likler

15 Maddede Ali Ayçil / Ülker Gündoğdu

Dünya Edebiyatı

Roald Dahl ve Çocuk Romanları / Sabri Ünal

Portre

Dünyanın Kemikleri'ni Sayan Adam Selman Nuriler / Tuba Yavuz

Sinema

İnsanın Anlam Arayışında Bir Durak: Soul / Şerife Saliha Buğa

Dosya: Tarihin Edebiyatı

Giriş Yazısı: Tarihin Romanı Üzerine / Feyzeddin Aytepe

Ortaçağ'da Felsefe Nasıl Kokar? Gülün Adı Üzerinden Bir Okuma / Furkan Soylu

Çifte Yokluk: Abdelmalek Sayad'ın Göçe ve Göçmene Bakışı / Zeynep Hiçdurmaz

Toprak Ana'dan Dönem Okuması / Feyzeddin Aytepe

Victoria Döneminde Yitip Gitmek / Selva Yılmaz

Aşkın Terbiyesi / Şeyma Balıkçıgil

Tarih

Ölüme Tutulmak: İstanbul'un Eski Bağımlıları / Ömer Ertürk

Seyahat

Şiblî Numânî İle Tarihte Yolculuk / Murat Deniz

Frankfurt Seyahatnâmesi Yahut Bir İç Sıkıntısı / F. Sueda Kurt

Müzik ve Hayat

Zekai Tunca Söyleşisi / Söyleşen: Necla Dursun

Düşün & Felsefe

Doğru Düşünmenin Metodu: Mantık / Sulhi Ceylan

İlahiyat

Bilginin İslamileştirilmesinden Düşüncenin İslamileştirilmesine / Ferhat Özbadem

Kitap Yazıları

İspanyol Gribi ve Hakka Sığındık / Mustafa Atalay

İçten Dışa İnsanın Eğitim Serüveni / Yunus Özdemir

Resim Okumaları

Bir Ressam Bir Resim Monet Ve Nilüfer Gölü / Ülker Gündoğdu

Çocuk Okurlar

Dede Korkut Hikâyeleri / Ece Karaca

Arka Kapak Yazısı (Alıntı)