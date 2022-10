Kitaphaber Dergisi Dördüncü Sayısıyla “Transhümanizm” Dosyasıyla Okurlarıyla Buluşuyor

Kitaphaber Dergisi Dördüncü Sayısıyla "Transhümanizm Dosyası" ile okurlarıyla buluşuyor.

Dördüncü Sayının Yazarları

Ethem Erdoğan, Ülker Gündoğdu, Şerife Saliha Buğa, Uğur Cumaoğlu, Ece Karaca, Furkan Eyvaz, Davut Bayraklı, Necla Dursun, A. Erkan Akay, Tuba Yavuz, Mustafa Atalay, Yusuf Asaf, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Ayşe Bağca, Murat Deniz, Mustafa Buğaz, Yunus Özdemir, Sena Alper

* * *

Sunuş Yazısında Dergi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can;

Dergi çıkartmak bir muhayyileyi gelecek kuşaklara aktarmanın işidir. Sözü kalıcı hale getirmek, tesirini arttırmak ve zamana karşı bir direnç sağlaması için sayfaları bir mektup gibi kullanarak sürdürmenin adıdır dergi. Bu dergi sayfalarında çağa şahitlikler söz konusudur. Çünkü her yazar, yaşadığı çağın bir temsilcisi olması nedeniyle çağı sorgular, çağın olumlu ve olumsuz yanlarına ayna tutarak çağını yansıtır. Yaşadığı çağın tedirgin ve sorgulayıcı kişileridir yazarlar, bu bakımdan ortaya koydukları eserler de çağın anlaşılması açısından büyük öneme sahiptir.

Bu eserler bir şiir olabileceği gibi bir poetik mesele de olabilir, bir düşünce yazısı olabildiği gibi bir resim yazısı da olabilir. Her kelimeye, her cümleye bir tanıklık sığar. Bu tanıklık gelecek kuşakların bu çağı anlamasında anahtar role sahiptir. Her yazan kişi için dergi süreci çok önemli bir süreçtir. Ortaya konulan eserin dergilerde görünmesi, bir nevi yazarın da vitrine çıkması demektir. Eser ile birlikte yazarın da okurun karşısına çıktığı bu vitrinler, dergilerde hem heyecanlı bir sürecin ismi hem de tedirginliğin ismi olabilmektedir. Çünkü bu vitrine çıkabilmek için belirli aşamaları geçmiş olmak gerekiyor. Dergi, bu yüzden yazarlar için yazma serüvenin bir mihenk noktası, bir paye edinme yurdudur da. Kitaphaber olarak internet ortamında matbuyu aratmayacak, hatta kimi zaman matbu sektörden daha da dikkat ve titizlikle eserleri inceleyerek neşrettik. Her yazıyı editöryal inceleme ve son okuması yapıldıktan sonra okurun karşısına çıkarmayı amaç edindik. Buradaki temel niyetimiz; verilmek istenen mesajı açık bir biçimde okurun karşısına çıkartmaktı.

Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi'nin 4. Sayısıyla okuru selamlamanın sevinci içerisindeyiz. 6 aylık periyotlarla 2 sene önce başlattığımız dergi serüvenimizin istikrarlı bir biçimde ilerlemesi gerek okurlarımızın gerekse de yazarlarımızın teveccühleri ile gerçekleşti. Dergicilik bir gönül işidir. Matbu olarak çıkan bir dergi olmasa da her sayı basılabilecek şekilde hazırlanmaktadır. Önemli dosya konularını geniş perspektifte ele alan yazılarla amacımız okurların düşünce dünyasına katkılar sunmaktır.

Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi 4. Sayısında transhümanizm dosyasıyla okurun karşısına çıkıyor. Yeni Bir Çağ Mı Yeni Bir Akım Mı? Transhümanizm dosyasıyla meseleyi ayrıntılı bir biçimde masaya yatırdık. Dosyanın editörlüğünü Uğur Cumaoğlu yaptı. Birçok yazarın katkıları ile meseleyi sinemadan felsefeye, sosyolojiden tarihe disiplinler arası yaklaşımlarla irdeledik. Çağı anlama ve anlatma derdiyle hareket ederek gündemde olan bir kavramı ve bu kavramın yol açtığı/açacağı meselelerin ele alındığı ayrıntılı bir dosya hazırlandı. Yine kitap eksenli yazılar ve artık yerleşmiş bölümleriyle dördüncü sayımızın muhatabını bulması dileğiyle.

Yeni senede, yeni sayılarla görüşmek üzere…

* * *

İçindekiler

Giriş/Sunuş Yazısı: Bilal Can

Teori: Şiirde Tahrifçilik -1- Ethem Erdoğan

15'likler: Bülent Parlak'a Rahmetle Ülker Gündoğdu

Sinema: Beyaz Perdede Transhümanizm Yansımaları Şerife Saliha Buğa

Transhümanizmi Sinemada İzlemek Uğur Cumaoğlu

Dosya: Yeni Bir Çağ Mı Yeni Bir Akım Mı? Transhümanizm Dosya Editörü: Uğur Cumaoğlu

Transhümanizm: Sonsuzluk ve İlerisine! Ece Karaca, Furkan Eyvaz

Transhümanizmin Ölümsüzlük Önermesi Ne Anlatıyor? Davut Bayraklı

Transhümanizmden Posthümanizme Malzemeler ve Sinema Ethem Erdoğan

Söyleşi: Ahmet Dağ ile Transhümanizm Üzerine Necla Dursun

'İnsandan Geçiş' Kavramlarına Dair Sabit Fikirler A. Erkan Akay

Posthümanizm Bağlamında İsaac Asimov'un Robotlarına Genel Bir Bakış Tuba Yavuz

Transhümanizm Ekseninde 'Ölüm Bir Varmış Bir Yokmuş' Dünden Bugüne Ölüm Mustafa Atalay

İnsan Denilen Meçhul Yusuf Asaf

Bir Merkeze Sahip Olmak: Adem Mi Sapiens Mi? Uğur Cumaoğlu

Türkiye'de ki Transhümanizm Çalışmalarına Dair Gülnaz Eliaçık Yıldız

Siborg Manifestosu Ayşe Bağca

Transhümanizm Okuma Listesi (Başlangıç)

Tarih: Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Murat Deniz

Müzik ve Hayat: Hakan Dedeler ile Müzik ve Hayat Üzerine Necla Dursun

Kitap Yazıları: Teknik ve Büyü: Bilim'in ve Düşüncenin Tarihine Bir Bakış Mustafa Buğaz

Değişim ve Başkalaşım: Yatışmaz Bir Yapıyı Anlamak Yunus Özdemir

Çeşitli ve Çeşnili Öyküler: Bir Ağustos Masalı Sena Alper

Resim Okumaları: Sisler Denizinde Kendini Arayan Adam Ülker Gündoğdu

* * *

Sayın Okur,

Dergimiz A4 ebatlarında, pdf formatında hazırlanmıştır. Piyasada satılmaz ama siz evinizdeki yazıcınızdan bir kopyasını ücretsiz ve özgür olarak çıktı alabilir veya pdf formatında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Derginin, muhatabını bulmasını diliyoruz.

Kitaplardan kurduğumuz dünyaya sizleri de davet ediyoruz.

Dördüncü sayımızı okumak için aşağıdaki bağlantılardan birini kullanabilirsiniz: