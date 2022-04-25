Kitaphaber Dergisi Üçüncü Sayısıyla "Şehadetinin 100. Yılında Enver Paşa" Dosyasıyla Okurlarıyla Buluşuyor

Bu Sayının Yazarları

Ethem Erdoğan, Ülker Gündoğdu, Tuba Yavuz, Şerife Saliha Buğa, Sümeyye Ergün, Mustafa Atalay, Ömer Ertürk, Prof. Dr. Tuncay Öğün, İnci Yelda Dumlupınar, Prof. Dr. Mustafa Çolak, Dr. Ercüment Topuz, Beyzanur Sarıboğa, Murat Deniz, Necla Dursun, Ferhat Özbadem, Resul Bulama, Yunus Özdemir, Gülnaz Eliaçık Yıldız, S. Çelebi, Mustafa Buğaz, A.Erkan Akay, Gurbet Lüy

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Sunuş Yazısında derginin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can;

"2021 yılında başlattığımız Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi, kitaphaber.com.tr çatısı altında yeni bir proje olarak sunuldu. Bu güne kadar birçok derginin gerek kuruluş gerekse de yayım sürecinde mutfakta olan biri olarak tedirginliklerle bu işe girişmiştik. Fakat derginin hibrit olması ve Türkiye'nin bu kulvardaki bir ilki olması dolayısıyla heyecanlanarak bu işe başladığımızı itiraf etmeliyim. 2011 yılında başlattığımız kitaphaber.com.tr'nin 10 yıl sonra bir dergi olarak okurun karşısına çıkması, tamamen sorumluluk bilinciyle oluşmuştur. Bu güne kadar sürdürdüğümüz "temiz yayıncılık" ilkesini sürdürerek nice 10 yılları aşma temennisi taşıyoruz. Her sene 2 sayılık hibrit dergi ile de bu çalışmamızı dergi yayıncılığı kulvarında da devam etme niyetindeyiz. 2021 yılı birçok zorluklarla birlikte geçerken, 2022'nin güzellikler getirmesini temenni ederken yaptığımız çalışmaların kamuoyuna nasıl yansıdığını da görmek istiyorduk. Bu yansımalardan biri olarak Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) her sene çeşitli dallarda verdiği «Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri» kapsamında kitaphaber.com.tr'nin yılın Elektronik Yayıncılık Ödülünü alması oldu. Aldığımız bu ödülün sevincini yaşarken bir yandan da yükümüzün arttığının farkındaydık. Bu bakımdan yaptığımız işlere daha da ciddi sarılarak bu ödülü motivasyonumuzu arttırıcı bir unsur olarak gördük. 2022'nin ilk, toplamda üçüncü sayımızı çıkartırken, yeni bir dosya ile okurların karşısına çıkıyoruz. Bir kitap dergisi olarak belki de bu güne kadar hiç yapılmamış bir işi sayfalarımıza taşıdık.

Dergimizin bu sayıdaki dosya konusu: "Şehadetinin 100. Yılında Enver Paşa" dosyası oldu. Dosyanın editörlüğünü Tarih Bölümü Editörlerimizden Ömer ERTÜRK yaptı. Dosyada yakın tarihimizde çokça tartışılan bir isim olan Enver PAŞA hakkında geniş yazılara yer vererek tarih-kahraman bağlamında konuyu alanında uzman isimlerce irdeledik. Üçüncü sayı olmamıza rağmen, dergimizde belli başlı bölümlerimiz devam etmekte. Bu da dergiyi hem bir kitap dergisi hem de kültür ve eleştiri kategorisinde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bölümlerin devam etmesi, yazarlarımızın büyük gayretleri ile gerçekleşmektedir. Kitap yazıları başta olmak üzere, teori, müzik, sinema, ilahiyat, resim gibi alanlarda çeşitli yazılarla dergimizin metin çeşitliliğini arttırarak okurlarımızın karşısına tekrardan çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz. Dergi hakkındaki görüş ve önerilerinizi: editor@kitaphaber.com.tr adresinden bizlere iletebilirsiniz"

İfadelerini aktarmıştır.

Teori köşesinde Ethem Erdoğan, Modern Türk Şiirinin Muhtasar Hikâyesine Giriş yazısıyla teori yazılarına devam ederken; 15'likler bölümünde Ülker Gündoğdu, 15 Maddede Peyami Safa, Portre bölümünde Tuba Yavuz, İçinde Sesler Olan Çocuk: Abdullah Harmancı, Sinema bölümünde Şerife Saliha Buğa, Don't Look Up: Olumluluk Toplumuna Bir Eleştiri, Belgesel bölümünde Sümeyye Ergün, Bir Belgesel Okuması: Honeyland, Edebiyat ve Hastalık yazı serisinde Mustafa Atalay, Bir Virüs Nasıl mı Pandemi Oluşturur? Yazıları derginin sayfalarında yer edinen yazılarımız.

Bu sayımızd ayrıca Ömer Ertürk'ün Editörlüğünü yaptığı "Şehadetinin 100. Yılında Enver Paşa" dosyasıyla okuyucularımızın karşısına çıkıyoruz. Enver Paşa yakın tarihimizde büyük bir sosyal aktör olarak irdelenmeyi hak eden en önemli isimlerden biri. Bir kitap dergisi olarak bir ilki gerçekleştirmenin gururuyla, dosyamız

Giriş Yazısında Ömer Ertürk, Şehadetinin 100. Yılında Enver Paşa,

Prof. Dr. Tuncay Öğün, Enver Paşa'nın Sarıkamış Günleri,

İnci Yelda Dumlupınar, Basmacı Harekâtı Ve Enver Paşa

Söyleşi: Prof. Dr. Mustafa Çolak ile Söyleşi - Ömer Ertürk

Dr. Ercüment Topuz, Zaman ve Mekândan Ayrı Düşünülmüş Bir Kavram - Turancılık ve İsmail Enver Paşa

Ömer Ertürk, İttihat Ve Terakki Erkânının Hatıralarında Enver Paşa

Beyzanur Sarıboğa, Enver Paşa Bibliyografyası yazılarıyla Enver Paşa yazılarıyla geniş bir şekilde hazırlanarak okuyucuların ve araştırmaların ilgisine sunulmuştur.

Ayrıca:

Tarih bölümünde Murat Deniz, Selçuklularda Vezirlik Üzerine Bir Değini, Müzik Ve Hayat bölümünde Necla Dursun, Selçuk Küpçük İle Türkiye'de Müziğin Siyasal Ve Toplumsal Derinliklerine Dair bir söyleşi gerçekleştirdi. İlahiyat bölümünde Ferhat Özbadem, Düşüncenin İslamileşmesinden Eylemin İslamileşmesine

Konularına değinildi.

Kitap Yazıları Bölümünde;

Resul Bulama, Amerikan İç Savaşından, Günümüze Karaborsa Dersleri, Yunus Özdemir, İslam'da Aşk Tasavvuru, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Hallaq'ın Belleğinde Taha Abdurrahman Ve İslami Modernite, S. Çelebi, Ömer'ini Arayan Yüzyıl, Mustafa Buğaz, Frankenstein Ya Da Modern Prometheus yazılarıyla kitap eksenli yazılarla katkı sağlanmıştır.

Çocuk Edebiyatı Bölümünde iki önemli isimden çocuk edebiyatı alanına dair önemli tespitler içeren iki yazı; A. Erkan Akay, Çocuklar İçin Yazmak, Gurbet Lüy, Çocuklar Ve Kitaplar,

Resim Okumaları bölümünde, Ülker Gündoğdu, Picasso'nun Ayna Karşısındaki Kız 1932: Aşk Bozumu tablosunu dergimiz için yorumluyor.

Arka Kapak Yazısında ise gümüş sakal olarak bilinen Nusret Özcan'dan bir anektod bulacaksınız.

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Sayın Okur,

Dergimiz A4 ebatlarında, pdf formatında hazırlanmıştır. Piyasada satılmaz ama siz evinizdeki yazıcınızdan bir kopyasını ücretsiz ve özgür olarak çıktı alabilir veya pdf formatında sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Derginin, muhatabını bulmasını diliyoruz.

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