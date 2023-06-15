Kitaphaber Dergisinin Altıncı Sayısı  “Türk Edebiyat, Dergi, Kitaphaber

Kitaphaber Dergisinin Altıncı Sayısı  “Türk Edebiyatı’na Bir Vefa”  Dosyasıyla Huzurlarınızda yazısını ve Kitaphaber yazarına ait tüm yaz�

Kitaphaber Dergisinin Altıncı Sayısı  “Türk Edebiyatı’na Bir Vefa”  Dosyasıyla Huzurlarınızda

15.06.2023 13:02 - Kitaphaber
Kitaphaber Dergisinin Altıncı Sayısı  “Türk Edebiyatı’na Bir Vefa”  Dosyasıyla Huzurlarınızda

Katkı sağlayan başta dosya editörlüğünü üstlenen Ülker Gündoğdu olmak üzere Ethem Erdoğan, A. Erkan Akay, Emre Gül, Merve Yurtsever, Emre Miyasoğlu, Resul Bulama, Gurbet Lüy, Necla Dursun, Tuba Yavuz, Ayşe Bağca, Vildan Kınalı, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Havva İrem Şengül, Recep Ayık, Şerife, Saliha Buğa ve Genel Yayın Yönetmenimiz Bilal Can'a teşekkür ederiz.

SUNUŞ

Türkiye'nin en büyük kitap değerlendirme platformu olan kitaphaber.com.tr, kitaba ve kitabî olan çağrısını 2011'den bu yana internet platformu üzerinden devam ettirmekte, bununla birlikte de 2021 yılında Türkiye'nin hibrit olarak yayınlanan ilk kitap ve eleştiri dergisini de ücretsiz olarak okurların hizmetine sunmaktadır. 2021 yılından bu güne değin 5 sayı ile okurlarımıza kitap, kültür ve eleştiri adına bütünlüklü bir çalışma sunma gayreti içerisinde olduk. 6. Sayı ile okurlarımızın karşısına çıkmanın heyecanı içerisindeyiz. İlk sayımızdan son sayımıza kadar aynı dert ve aynı minval üzere, aynı heyecan ve aynı hassasiyet ile birlikte nice sayılara ulaşma dileğiyle.

Yeni sayımızı "Vefa"ya yaslayarak okurun karşısına çıktık.

Bilal Can

Altıncı sayımızı okumak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Yazar: Kitaphaber - Yayın Tarihi: 15.06.2023 13:02 - Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 13:06
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← Şehir ve Kültür Dergisinin 107. Sayısı Yayımlandı

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