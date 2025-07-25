Kitaphaber Dergisi’nin Dokuzuncu Sayısı “Hatıra Özel Sayısı” Olarak Yayınlandı

Kitaphaber Dergisi'nin Dokuzuncu Sayısı Tuba Yavuz'un editörlüğünü yaptığı "Hatıra Özel Sayısı" ile okurlarıyla buluşuyor.

Dokuzuncu sayının yazarları; Vildan Kınalı, Salih Bora, Tuba Yavuz, Şerife Saliha Bozoklu, Mustafa Atalay, Necla Dursun, Ferhat Özbadem, Ethem Erdoğan, Selene Albayrak, Faik Öcal, A. Erkan Akay, Nihat Çınar, Tuğba D. Can.

Sunuş yazısında derginin genel yayın yönetmeni Bilal Can;

❝Hatıra, insanın bu dünyada bıraktığı izlerin kesitlere, yüzlere, nesnelere, zamana ve mekâna yansımaları. Her hatıra önce onu muhafaza eden için önemli daha sonra o hatıra sahibinden sonra gelenler için. Çünkü hatıralar birer vesikadır. Onda tarihten, edebiyattan, zamandan ve mekândan anlamlar devşiririz kendimize. Hatıra, evvel tarihtir. Kişisel tarihi deneyimler, toplumun ve toplulukların anlaşılması için birinci elden kaynaklardır. Yaşananları insanlar üzerinden okuma biçimidir hatıralar.

Her hatıra, bir nevi hikâyesi olan insanın yaşadığı dünyevileşme serüveninin özetidir. "Hikâyesi olanın hatırası vardır" şeklinde iddialı bir cümle de kurabiliriz. Çünkü hatıra için öncelikli olarak o unsurun kişide yer etmesi gerekir.

Hatıra, bir tür olarak hem edebiyatı hem de tarihi beslemiştir. Kişisel hatıralarla tarihe ışık tutabilir, edebiyatın serüvenini izleyebiliriz. Bu durum bilindik bir durumdur. Bunun haricinde her hatıra aslında toplumların kültürlenme süreçlerindeki izlekleri de sunar. Yaşanan sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel durumun, günümüz ile kıyaslanarak sunulmasına imkan sunar. Bu sayede değişim ve dönüşümün izlekleri üzerinden toplum hakkında bilgi edinmemiz farklı boyuta taşınır.

Kitaphaber Kitap ve Eleştiri dergisinin 9. Sayısını "Hatırat" Özel Sayısı olarak tasarladık. Bu sayımızda hatıralar ekseninde bir okumayı ilginize sunarız. Dosya editörlüğünü Tuba YAVUZ'un üstlendiği bu sayıya katkı sağlayan tüm yazarlarımıza teşekkürler.

Yeni sayıda buluşmak dileğiyle.

Kitaplardan kurduğumuz bu dünyaya sizleri de bekleriz.❞

9. Sayının İçeriği

Avrupa'nın Bağrında Yetişmiş Bilge Müslüman: Aliya İzzetbegoviç - Vildan Kınalı

Cemal Paşa'nın Hatıralarından Kısa Notlar - Salih Bora

Fahri Tuna İle Hatıra Türü Üzerine Söyleşi - Tuba Yavuz

Mekânın Hikâyeyle Birleştiği Yer: Üsküdar'da Bir Attar Dükkânı - Şerife Saliha Bozoklu

Kolera Hatırına Mağmumi'den Bir Seyahatname - Mustafa Atalay

Mehmet Kamil Berse İle Söyleşi - Necla Dursun

Ali Ulvi Kurucu Ve Hatıratı - Ferhat Özbadem

Yılın Yazarı Ahmet Sezgin Bir Disiplin Olarak Hatıra - Ethem Erdoğan

Mehmet Nuri Yardım İle Söyleşi - Selene Albayrak

Kürt Edebiyatında Hatırat Türü Ve Mehmet Öncü'nün Hatıraları - Faik Öcal

Kocaman Gözlü, Kocaman Kalpli Mücadeleci Bir Ruh: Gülriz Sururi - Necla Dursun

Yazarlarından Çocukluk Anıları, Ahmet Köklügiller Derlemesinden Esintiler – A.Erkan Akay

Hatıratlarla Mehmet Akif Ersoy - Nihat Çınar

Nesnelerin Yalnızlığı: Sedat Umran Ve Hatıra - Tuğba D. Can