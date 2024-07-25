Kitaphaber Dergisi’nin Sekizinci Sayısı “Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı” Olarak Yayınlandı

Kitaphaber Dergisi'nin Sekizinci Sayısı A. Erkan Akay'ın Editörlüğünü yaptığı "Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı" ile okurlarıyla buluşuyor.

Sekizinci Sayının Yazarları: A. Erkan Akay, Burcu Köse, Enes Can, Faik Öcal, Ayşe Bağca, Erol Erdoğan, Merve Yurtsever, Betül Duran, Elif Nur Şafak, Şevval Baştan, Dr. Elif Emine Balta, Tuba Yavuz, Gülnaz Eliaçık Yıldız, Büşra Çelik, Vildan Kınalı, Nihat Çınar, Resul Bulama, Elif Mert, Müzeyyen Çelik Kesmegülü, Ayşegül Sözen Dağ, Mustafa Uçurum, Neslihan Saltaş, Ülker Gündoğdu, Şerife Saliha Bozoklu, Gökhan Genç.

Sunuş Yazısında Dergi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can

❝Çocuklar üzerine konuşmak, gittikçe yaşlanan ve yaşlandıkça huysuzluklar eden şu dünyada umuttan, renkten, gülücükten ve saflıktan bahsetmektir. Çocuk, bu dünyanın geleceği, yarınların rüyası, şimdilerin göz aydınlığıdır. Çocuklar oldukça bu dünyanın iyiliğine ve güzelliğine dair umutlar tükenmeyecek, dünya; rengini, aydınlığını yitirmeyecek, kuş cıvıltılarıyla gülücük sesleri susmayacak. "Çocuklar üzerine" konuşmak bütün renkliliğiyle bunları bize sunarken "çocuklar için" konuşmak ise gittikçe kirlenen bir dünyada temiz bir şeylerin peşine düşmeyi ve onlara sarılıp onları muhafaza etmeyi beraberinde getiriyor. Dünün çocukları olan bizler bu günün çocuklarına temiz olarak neyi bırakabileceğiz, bu korku ve tedirginlik içerisinde kalma durumu bizleri inanıyorum ki iyi işler peşine koşmaya sürükleyecek. Belki de bu niyet içerisinde olmak, bu günün büyükleri olarak bizleri iyi tutacak, bu sayede iyi kalacağız.

Dünya nüfusu gittikçe yaşlanmakta. Çocuk sayısı gittikçe azalmaktadır. Modernizm getirmiş olduğu bireysellik düşüncesi aile kurumu başta olmak üzere geleneksel yapıları büyük oranda tahribata uğratmış, özellikle aile kurumu gittikçe aşınmaya uğramıştır. Bu durum devletleri tedirgin etmekle birlikte dünyanın politik düzlemde "yetişkin siyaseti" egemenliğinin yaygınlaşmasına neden olmuş, çocukların hiçbir şekilde düşünülmediği bir sosyo-politik meydan okuma ortaya çıkmıştır. Özellikle son yüz yıllık dönem değerlendirildiğinde yaşanan savaşlar, felaketler, soykırımlar çocuklar nezdinde büyük acıların yaşanmasına neden olmuştur. Çocuklar yok sayılmış yahut çocuklar yok edilmiştir.

Dünyanın "çocuk" olgusu konusunda durumu kabarık suç dosyasıyla insanlığın önündedir. Yakın bir örneği 2013 Ekim ayında Filistin-İsrail savaşında İsraillerinin çocuk, yaşlı demeden yaptığı soykırım, dünyanın gözleri önünde gerçekleşti. 14 binden fazla çocuğun öldüğü bu soykırım durumda Filistin'de bir nesil silindi. Savaş nedeniyle çocuklar ölmeye devam ediyor. Irak'ta, Suriye'de, Bosna'da Vietnam'da, Meksika'da, Doğu Türkistan'da, Eritre'de, Kara Kıta'da…

Kitaphaber Kitap ve Eleştiri Dergisi olarak bu sayımızda "çocuk" dedik. Çocuk edebiyatı üzerinden çocukları anlamaya, anlatmaya çalıştık, bir yandan da çocuklar için yapılan, ortaya konulan çalışmaların içeriklerini irdeledik. Çocuklar için yapılan çalışmaları değerli görüyor ve iyi niyetli yapılan tüm çalışmaları destekleyerek, daha iyi çalışmaların yapılması için önerilerde bulunuyoruz. Bu sayımızın editörlüğünü üstlenen A. Erkan AKAY başta olmak üzere tüm yazarlarımıza katkılarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. İçinizdeki çocuğun hiç ölmemesi dileğiyle. Yeni sayıda buluşmak üzere.❞

İle dergi okurlarını selamlamaktadır.

Derginin İçindekileri:

Giriş / Sunuş Yazısı - Bilal CAN •

Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı Giriş Yazısı - A. Erkan AKAY •

Ne Kitapsız Ne Kedisiz - Burcu Köse •

Çocuk Edebiyatının Tarihçesi ve Temel Unsurları - Enes CAN •

Çocuk Felsefesi - Faik ÖCAL •

Çocuk ve Sosyoloji - Ayşe BAĞCA •

Çocuk ve Oyun İlişkisinde Kitabın Yeri - Erol ERDOĞAN •

Türkiye'de ve Dünyada Çocuk Edebiyatının Seyri - Merve YURTSEVER •

Resimli Çocuk Kitapları Alanında Geçmişten Günümüze İngiltere-Türkiye Karşılaştırması - Betül DURAN •

Türk Çocuk Kitapları Üreticileri İçin Fırsatlar - Elif Nur ŞAFAK •

Sözün Rengi: Reza Hemmatirad Söyleşisi - Şevval BAŞTAN •

Çocuk Edebiyatı Araştırmalarının Amacı ve Etkileri - Dr. Elif Emine BALTA •

Öğretmenler Okuyor Mu? - Tuba YAVUZ •

Soruşturma: Bizim Neyimiz Eksik - Gülnaz ELİAÇIK YILDIZ •

Didaktizmin Ulaşamadığı Çocuk - Büşra ÇELİK •

Çocuk Edebiyatında İdeolojik Yaklaşımlar - Vildan KINALI •

Çocuk Kitaplarında Denetleme Sorunu - Nihat ÇINAR •

Soruşturma: Çocuk Kitaplarında Maliyet ve Fiyat Sorunu - Resul BULAMA •

Modern Zamanda Değerlerin Dili ve Edebiyat - Elif MERT •

Çocuk Edebiyatının Suistimali - Müzeyyen ÇELİK KESMEGÜLÜ •

Çocuk Poetikasında Güç Konular - Ayşegül SÖZEN DAĞ •

Derginin Çocuk Hali -Mustafa UÇURUM •

Özel Çocuklar İçin Kapsayıcı Edebiyat ve Erişilebilir Bir Yayın: Özel Eğitim Çocuk Dergisi - Neslihan SALTAŞ •

Umudumuzla Aramızdaki Mesafe - Ülker GÜNDOĞDU •

Loraks Filmi Örnekliğinde Çocuk Edebiyatının Sinema İle Valsi - Şerife Saliha BOZOKLU •

Yeni Yardımcı Yapay Zekâ - Gökhan GENÇ •

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