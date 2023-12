Kitaphaber Dergisiʼnin Yedinci Sayısı ❝Dünyaların Meselesi: Filistin❞ Dosyasıyla Yayınlandı

Kitaphaber Dergisi Yedinci Sayısıyla "Dünyaların Meselesi: Filistin" Dosya konusu ile okurlarıyla buluşuyor.

Yedinci Sayının Yazarları:

Vildan Kınalı, Bilal Can, Nahide Rana Can, Yiğit Hikmet Bircan, Rana Erdoğan, Mustafa Buğaz, Ayşenur Okan Şengel, Ethem Erdoğan, Dr. Erdinç İçten, Elif Atabaş, Nihat Çınar, Şerife Saliha Buğa, Ülker Gündoğdu, Merve Yurtsever, Mustafa Vakkas Atalay, Murat Deniz, Yusuf Giray Atan, Enes Can, Faik Öcal, Sait Alioğlu, Salih Bora, Gurbet Lüy

Sunuş Yazısında Dergi Genel Yayın Yönetmeni Bilal Can;

Filistin için, insanlık için bir şeyler yapmak… Zulme ve sömürüye, insanlık dışı olay ve olgulara, bir direnç, bir karşı duruş sergilemek, içinde insanlığa dair bir kırıntı kalan herkesin yapması gerekli bir davranış biçimi. Dünyanın giderek tuhaflaştığı ve bu tuhaflık boyutunun artarak devam ettiğine şahitlik ediyoruz.

Alvin Toffler'un 1974 yılında yazdığı ve dilimize Gelecek Korkusu olarak çevirilmiş eseri, gelecek korkusunun insanlardaki yansımaları üzerine odaklanırken, değişimin yarattığı ikilemleri de ve tuhaflıkları da ön plana çıkartmaktadır. Toffler; yaşanan sürecin yabansı kişilikler oluşturduğunu, on iki yaşındaki çocukların yaşlarının gerektirdiği gibi davranmadığını, elli yaşındaki büyüklerinse on iki yaşındaki çocuklar gibi davrandığını, zenginlerin yoksul gibi davrandığını bunun aksine yoksulların da zengin gibi davranmaya başladığını, tanrı tanımaz papazların, Yahudi Zen Budistlerin ortaya çıktığını ifade etmektedir. Bu gün elli yaşındaki adamların on iki yaşındaki çocuk gibi nasıl da davrandığının bir örneğini Filistin'de gözlemlemekteyiz. İnsanlığın soykırım tarihine yeni bir çentik atıldığının şahitleriyiz.

Kitaphaber olarak 16 Mart 2003 tarihinde yayına başlamamız hasebiyle "Bu site, 16 Mart 2003 günü Filistin intifadasında can veren Rachel Corrie'ye ithaf olunur" cümlesi ile insanlık onurunun ayaklar altına alınmaması için mücadele edenlerin yanında olduğumuzu belirtmiştik. Aynı dert ve aynı minval üzerine devam ediyoruz.

Filistin'de neler olduğunu görmek, Filistin Meselesinin ve Yahudi Sorununun yayın dünyasındaki yansımalarını anlamak ve aktarmak adına 7.sayımızda "Dünyaların Meselesi: Filistin" dosyasına yer verdik. Bu çalışmanın yapılacak yeni çalışmalara vesile olmasını dilerim.

Dosyaya emek verip katkı sağlayan tüm yazarlarımıza teşekkürler.

Yedinci Sayının İçeriği;

Giriş / Sunuş Yazısı: Bilal CAN

DOSYA: DÜNYALARIN MESELESİ FİLİSTİN Giriş Yazısı - Vildan KINALI

Jürgen Habermas ve Avenelerine Bir Reddiye - Bilal CAN

Gökten Gelen Ölüm - Nahide Rana CAN

Yeni İntifada İsrail'in Apartheid Politikasına Direnmek - Yiğit Hikmet BİRCAN

Hangi Filistin? - Rana ERDOĞAN

Bilindik Bir Hırsızlığın Hikâyesi - Mustafa BUĞAZ

İsrail'in Kutsal Terörü - Ayşenur Okan ŞENGEL

İsyanın Adı Filistin - Ethem ERDOĞAN

Prof. Dr. Ahmet Türkan'la Söyleşi - Ethem ERDOĞAN

İşgalin Mimarisi Olur Mu? - Vildan KINALI

Yahudilikte Şiddetin Kaynağı - Dr. Erdinç İÇTEN

Filistin–İsrail Barış Veya Irkçılık - Elif ATABAŞ

Yaşamla Ölüm Arasında Gazze Dünden Bugüne Filistin Sorunu - Nihat ÇINAR

'Burası Cennet Olmalı': İşte Şimdi Evimdeyim! - Şerife Saliha BUĞA

Filistin Tarihi - Ülker GÜNDOĞDU

Tarihten Günümüze Boykot - Merve YURTSEVER

Göğe Çıkabilirsiniz Ama Yere Sakın İnmeyin - Mustafa Vakkas ATALAY

Asr-ı Saadet Döneminde Yahudiler - Murat DENİZ

Savaş Ekonomisi Ve İsrail-Filistin Çatışması - Yusuf Giray ATAN

Taşın Öfkesi, Kelimelerin Öfkesi Ve Gazze'de Sessizlik - Enes CAN

Filistin: Ümmet ve Devlet - Faik ÖCAL

Filistin Çocuk Edebiyatına Dair Birkaç Eser - Sait ALİOĞLU

(D)UYARLAMALAR - (Hazırlayan: Vildan KINALI)

Yahudilerle İlgili Kaçınılmaz Birkaç Not - Salih BORA

Filistin'de Bir Ziyad - Gurbet LÜY

