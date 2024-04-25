Kitaphaber nedir?

İyiliğin, güzelliğin ve doğruluğun yeryüzünü sarması için çalışan kalemlerdir.

Farklı fikir ve düşüncelerde olan kalem erbabının birlikte bir orkestra olabileceğini gösteren mecradır.

Kültür, sanat ve edebiyat alanında tevazu nasıl oluru duruşu ile ortaya koyan organizasyondur.

Yardımlaşma ve dayanışma konusunda kendi içinde sessizce hareket eden sivil bir birlikteliktir.

Şimdilerde dergi çıkaran, ileride kitap çıkarma ihtimali olan, daima ileri bakan bir yürüyüştür.

Kitap okuma grupları ile Anadolu kültür dünyasını renklendiren bir harekettir.

Özünde aykırı, yaptığı işlerle uyumlu olduğunu yansıtan bir aynadır.

Her bir kalemi çok değerli olan, her bir ferdi kültür emekçisi olan bir platformdur.

Kültür dünyamız bir duvar ise, duvardaki büyük bir boşluğu dolduran çerçeveli resimdir.

Okuldur, akademidir, üniversitedir.