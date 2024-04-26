← Kitaphaber nedir?

Dünyada olup bitenlere karşı duyarlı, dünyanın etrafında döndüğü paraya karşı duyarsız bir başkaldırıdır.

Özgür kalemlerin özgün metinler için emek verdiği bir platformdur.

Kitap okuma gruplarında hem sayısal hem de nitelik yönüyle hızla büyüyen bir coşkudur.

Ekip olmanın birbirine benzeyen değil, birbirini tamamlayan bir ruh olduğunun güzel bir örneğidir.

Hazırlamış olduğu dosyalarla çok değerli, arşiv niteliğinde katkılar sağlayan birikimdir.

Milli, edebî ve kültürel değerler etrafında kenetlenmiş bir organizasyondur.

Kültür dünyamız bir yol ise, yolculuğun kıymetini bilen, güçlü ve uyumlu bir kervandır.

Kitaphaber kitaplardan kurulu bir dünyadır, gönüldür, ruhtur, ahenktir...