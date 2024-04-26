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Kitaphaber nedir?

26.04.2024 09:00 - Resul BULAMA

Dünyada olup bitenlere karşı duyarlı, dünyanın etrafında döndüğü paraya karşı duyarsız bir başkaldırıdır.

Özgür kalemlerin özgün metinler için emek verdiği bir platformdur.

Kitap okuma gruplarında hem sayısal hem de nitelik yönüyle hızla büyüyen bir coşkudur.

Ekip olmanın birbirine benzeyen değil, birbirini tamamlayan bir ruh olduğunun güzel bir örneğidir.

Hazırlamış olduğu dosyalarla çok değerli, arşiv niteliğinde katkılar sağlayan birikimdir.

Milli, edebî ve kültürel değerler etrafında kenetlenmiş bir organizasyondur.

Kültür dünyamız bir yol ise, yolculuğun kıymetini bilen, güçlü ve uyumlu bir kervandır.

Kitaphaber kitaplardan kurulu bir dünyadır, gönüldür, ruhtur, ahenktir...

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Yazar: Resul BULAMA - Yayın Tarihi: 26.04.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 20:20
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Resul BULAMA Hakkında

Resul BULAMA

1974 yılında Sakarya’da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetiminde yüksek lisans yaptı. Kamu sektöründen emekli. Öykü ve kitap incelemesi ile meşgul.

Her okurun kitaptan alacağı ve aktaracağı mesajın bir zenginlik olduğuna ve bu yorumun kağıda döküldüğünde okumanın tamamlandığına inanıyor. 

Resul BULAMA ismine kayıtlı 21 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 1 kitap bulunmaktadır.

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