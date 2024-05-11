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Kitaphaber Nedir: Sait Alioğlu?

11.05.2024 09:00 - Sait ALİOĞLU
Kitaphaber Nedir: Sait Alioğlu?

Kitaphaber, adı üzerine kitaptan haber veren bir sitedir.

Kitabın nasıllığından ve ne olduğundan ziyade, birçok konuyu içeren kitaba dair görüş ve düşüncelerin, nitelikli kalemler tarafından analiz ederek, onu okuyucuna ulaştıran dijital bir mecradır.

O, sadece salt bir site olmayıp, kitaba dair düşünceler e, yaklaşımlara sahip bulunan farklı –cins- beyinleri ve kalemleri bir araya getiren bir ekol, okul ve bunlara zemin hazırlayan bir ailedir.

Kitap Haber, kendi alanında, görünürde, hemen herkes tarafından hakkında "sözde" iştiyakla söz edilen, ama onunla kendi hayatının anlamının peşine düşen insana/okura/ onu anlamaya çalışana, kitap ile ilgili bilgileri ilk elden aktaran bir haber merkezidir.

Merkezdir, ama onun merkezini ise kitabın bizzat kendisi oluşturur.

Kitaplardan bir dünya kurmak anlamlı ve güzel, ama pek de kolay değildir. Böyle bir dünyayı kurduğu, kurabildiği için onu kutlamak gerekir.

İşte, bu vesileyle selâm olsun, o merkezde, kitabı kendine rehber edinip onu baz alan dostlara…

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Yazar: Sait ALİOĞLU - Yayın Tarihi: 11.05.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 22:21
Etiketler : Sait ALİOĞLU Kara Tahta kitaphaber kitaphaber nedir kitaplardan bir dünya sait alioğlu
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Sait ALİOĞLU Hakkında

Sait ALİOĞLU

Araştırmacı yazar. haberdurus.com'un editörlüğünü yapmakta olup çeşitli konuları içeren yazı ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Sait ALİOĞLU ismine kayıtlı 81 yazı bulunmaktadır.

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