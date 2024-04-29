Kitaphaber nedir: Vildan Kınalı?
Kitaphaber, okurun kendini özgürce ifade edebildiği, kitaplarla bağını pekiştiren bir platformdur. Kitapseverlerin buluşma noktasıdır.
Kitaphaber, eleştirel bakış açısını besleyen, günü kurtarma peşinde olmadan hizmet veren, sırtını kimseye dayamadan kendi imkânlarıyla günden güne büyüyen nadide bir mecradır. Milyonlarca kitabın olduğu bir dünyada göz atılmadan okuma tercihi yapılmaması gereken değerlendirmelerin adresidir.
Kitaphaber, belli kişilerin etrafında dönmeden, geniş bir perspektifle kitapları ele alma imkânı sunar.
Yazar: Vildan KINALI - Yayın Tarihi: 29.04.2024 10:01 - Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 22:21