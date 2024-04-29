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Kitaphaber nedir: Vildan Kınalı?

29.04.2024 10:01 - Vildan KINALI
Kitaphaber nedir: Vildan Kınalı?

Kitaphaber, okurun kendini özgürce ifade edebildiği, kitaplarla bağını pekiştiren bir platformdur. Kitapseverlerin buluşma noktasıdır.

Kitaphaber, eleştirel bakış açısını besleyen, günü kurtarma peşinde olmadan hizmet veren, sırtını kimseye dayamadan kendi imkânlarıyla günden güne büyüyen nadide bir mecradır. Milyonlarca kitabın olduğu bir dünyada göz atılmadan okuma tercihi yapılmaması gereken değerlendirmelerin adresidir.

Kitaphaber, belli kişilerin etrafında dönmeden, geniş bir perspektifle kitapları ele alma imkânı sunar.

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Yazar: Vildan KINALI - Yayın Tarihi: 29.04.2024 10:01 - Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 22:21
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Etiketler : Vildan KINALI Kara Tahta kitaphaber kitaphaber nedir kitaplardan bir dünya vildan kınalı
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Vildan KINALI Hakkında

Vildan KINALI

1982 Kütahya doğumlu. Kütahya İmam Hatip Lisesi’nden 1999’da mezun oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Uluslararası ilişkiler okudu. Bazı yazarlardan yazmak üzerine eğitimler aldı. Edebiyat ve Uluslararası İlişkiler alanları arasında seçim yapamadığı için birini diğerine uyarlamaya çalışıyor.

2023’te “Kasım Bunlar Çok mu Lazım?” isimli çocuk kitabı yayınlandı. Evli, üç çocuk annesi. Konya’da yaşıyor.

Vildan KINALI ismine kayıtlı 21 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 1 kitap bulunmaktadır.

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