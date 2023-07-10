Kitaphaber Okuma Grubu Altıncı Okur Buluşması, Kara Tahta, Okuma Hareketi

Kitaphaber Okuma Grubu Altıncı Okur Buluşması yazısını ve Okuma Hareketi yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Kitaphaber Okuma Grubu Altıncı Okur Buluşması

10.07.2023 09:00 - Okuma Hareketi
Kitaphaber Okuma Grubu Altıncı Okur Buluşması

Kitaphaber sitesi, kültür dünyasına zengin katkılarla on iki yılını geride bıraktı. Kitap tanıtım ve eleştiri yazılarının yanında şair ve yazarlarla yapılan canlı yayınlar ve söyleşilerle de kültür dünyamızı genişletmektedir.

Kitaphaber ailesine destek ve emek veren bütün yazarlar bir birlik içinde titizlikle hareket etmekte ve yapılan bütün faaliyetler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu güzel birlikteliği okuma alışkanlığı kazandırarak geliştirmek için de 81 ilde yüzlerce kişinin aynı kitabı okuyup düşüncelerini paylaşacağı bir birliktelik kurma fikri Kitaphaber ekip toplantısında doğmuştur.

Geçirdiğimiz Asrın Felaketi Depremin ardından toplantılarımıza yeniden başladık. Biriken kitaplarımızı toplantılarımızla telafisini sağladık.

Okuma kitabımız koordinatörlerce her okurun kazanımında olması gerekli eserler arasından farklı türlerden seçilmektedir. Kitaphaber Okuma Grupları 2023 /1. Kitap Listesi'ni okudu.

Denizli Okur Grubu; Özlem Karapınar koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

o1

Kırıkkale Okur Grubu; Gurbet Lüy koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

o2 o22

Bursa Okur Grubu; Merve Yurtsever koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

o3 o41 o42 o43

Kütahya Okur Grubu; Müzeyyen Çelik K. koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

o5 o52 o53

İstanbul Okur Grubu; Ülker Gündoğdu Koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

o6 o61

Yazar: Okuma Hareketi - Yayın Tarihi: 10.07.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 00:11
Etiketler : Okuma Hareketi Kara Tahta kitaphaber okuma grubu okuma grubu okuma hareketi okur hareketi
← Dergi Editörlüğü Plan Program İster

Okuma Hareketi Hakkında

Okuma Hareketi

Kitaphaber Okuma Guruplarının haberlerini paylaşır. 

Okuma Hareketi ismine kayıtlı 7 yazı bulunmaktadır.

Okuma Hareketi Yazarının Son Yazıları
Kara Tahta Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları