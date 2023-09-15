Kitaphaber Okuma Grupları Toplantıda

Kitaphaber Okuma Grupları 2023 / 2. Kitap Listesi'ni Değerlendiriyor.

Kitaphaber sitesi, kültür dünyasına zengin katkılarla on iki yılını geride bıraktı. Kitap tanıtım ve eleştiri yazılarının yanında şair ve yazarlarla yapılan canlı yayınlar ve söyleşilerle de kültür dünyamızı genişletmektedir.

Kitaphaber ailesine destek ve emek veren bütün yazarlar bir birlik içinde titizlikle hareket etmekte ve yapılan bütün faaliyetler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu güzel birlikteliği okuma alışkanlığı kazandırarak geliştirmek için de 81 ilde yüzlerce kişinin aynı kitabı okuyup düşüncelerini paylaşacağı bir birliktelik kurma fikri Kitaphaber ekip toplantısında doğmuştur.

Geçirdiğimiz Asrın Felaketi Depremin ardından toplantılarımıza yeniden başladık. Biriken kitaplarımızı toplantılarımızla telafisini sağladık.

Okuma kitabımız koordinatörlerce her okurun kazanımında olması gerekli eserler arasından farklı türlerden seçilmektedir. Kitaphaber Okuma Grupları 2023 /1. Kitap Listesi'ni okudu. Yılın ikinci yarısının listesini okuyor. Toplantılarında okuduğu eserleri değerlendiriyor.

Kütahya Okur Grubu; Müzeyyen Çelik K. koordinatörlüğünde, eserleri değerlendirdi.

Bursa Okur Grubu; Merve Yurtsever koordinatörlüğünde, eseri değerlendirdi.

İstanbul Okur Grubu; Ülker Gündoğdu koordinatörlüğünde, Doğan Kecin'in sunumuyla eseri değerlendirdi.

Ankara Okur Grubu; Sümeyye Özer Doğan koordinatörlüğünde, eseri değerlendirdi.

Denizli Okur Grubu; Özlem Karapınar koordinatörlüğünde, eseri değerlendirdi.