Kitaphaber Okuma Hareketi Beşinci Okur Buluşması

Kitaphaber sitesi, kültür dünyasına zengin katkılarla on iki yılını geride bıraktı. Kitap tanıtım ve eleştiri yazılarının yanında şair ve yazarlarla yapılan canlı yayınlar ve söyleşilerle de kültür dünyamızı genişletmektedir.

Kitaphaber ailesine destek ve emek veren bütün yazarlar bir birlik içinde titizlikle hareket etmekte ve yapılan bütün faaliyetler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu güzel birlikteliği okuma alışkanlığı kazandırarak geliştirmek için de 81 ilde yüzlerce kişinin aynı kitabı okuyup düşüncelerini paylaşacağı bir birliktelik kurma fikri Kitaphaber ekip toplantısında doğmuştur.

Ağustos 2022 itibarıyla başlayan harekette ilk toplantı 2022 Eylül ayı son haftası olarak kararlaştırıldığı gibi gerçekleştirildi. Geçirdiğimiz Asrın Felaketi Depremin ardından toplantılarımıza yeni yeni başladık. Biriken kitaplarımızı toplantılarımızla telafisini sağladık.

Okuma kitabımız koordinatörlerce her okurun kazanımında olması gerekli eserler arasından seçilmektedir. Son toplantılarımızda: Müzeyyen Çelik K.'in Bütün Ağırlıklarım, Özlem Karapınar'ın Aynadaki Kadınlar, Viktor E. Frankl'in İnsanın Anlam Arayışı, Gurbet Lüy'ün Dünyayı Değiştiren İcatlar ve A. Erkan Akay'ın Kara Kapan adlı eserleri değerlendirildi.

Ordu Okur Grubu; Mine Çalışkan koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

Denizli Okur Grubu; Özlem Karapınar koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Okur Grubu; Gurbet Lüy koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

Bursa Okur Grubu; Merve Yurtsever Koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi

Kütahya Okur Grubu; Müzeyyen Çelik K. koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi.

İstanbul Okur Grubu; Ülker Gündoğdu koordinatörlüğünde, eserlerin kazanımı gerçekleştirildi