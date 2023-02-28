Kitaphaber Okuma Hareketi Dördüncü Okur Buluşması

Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eseri üzerine okuma grupları buluşmaları gerçekleştirildi.

Kitaphaber sitesi, kültür sanat dünyasına zengin katkılarla on bir yılını geride bıraktı. Kitap tanıtım ve eleştiri yazılarının yanında şair ve yazarlarla yapılan canlı yayınlar ve söyleşilerle de kültür sanat dünyamızı zengin bir hale getirmektedir.

Kitaphaber ailesine destek ve emek veren bütün yazarlar bir birlik içinde titizlikle hareket etmekte ve yapılan bütün faaliyetler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu güzel birlikteliği okuma alışkanlığı kazandırarak geliştirmek için de 81 ilde yüzlerce kişinin aynı kitabı okuyup düşüncelerini paylaşacağı bir birliktelik kurma fikri Kitaphaber ekip toplantısında doğmuştur.

Ağustos 2022 itibarıyla başlayan harekette ilk toplantı 2022 Eylül ayı son haftası olarak kararlaştırıldığı gibi gerçekleştirildi. Kasım ayı ilk haftası itibariyle il buluşmalarımızın ikinci etap toplantıları da gerçekleştirildi. Aralık ayı ilk haftası üçüncü okur kazanım toplantılar yapılmıştır. Ocak ayı ilk haftasında dördüncü etap toplantılarımızı gerçekleştirdik.

Okuma kitabımız koordinatörlerce her okurun kazanımında olması gerekli eserler ve aramızdaki yazarların eserleri arasından seçilmektedir. Okuma Takvimi'mizin dördüncü kitabı Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eseridir. Kitabımızı okuduk ve okur gruplarımızla kazanımlarımızı paylaştık.

Konya Okur Grubu Koordinatörü A. Erkan Akay, Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserin kritiğinin hararetinden fotoğraf çekinmeyi unutturacak bir okur kazanımını gerçekleştirdi.

Silifke Okur Grubu Koordinatörü Raziye Arslan Tuncer, Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserinin okur kazanımını gerçekleştirdi.

Online Okur Grubu Koordinatörü F. Sueda Kurt, Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserinin okur kazanımını gerçekleştirdi.

İstanbul Okur Grubu Koordinatörü Ülker Gündoğdu, yazarının konuk olmasıyla ufuk açan bir toplantıyı Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserinin donanımlı kazanımıyla gerçekleştirdi.

Bursa Okur Grubu Koordinatörü Merve Yurtsever, Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserinin okur kazanımını gerçekleştirdi.

Denizli Okur Grubu Koordinatörü Özlem Karapınar, Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserinin okur kazanımını gerçekleştirdi.

Van Okur Grubu Koordinatörü Ömer Ertürk, Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserinin okur kazanımını Bilal Can'ın telefon aracılığıyla toplantıya iştiraki ile gerçekleştirdi.

Kütahya Okur Grubu Koordinatörü Müzeyyen Çelik K., Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserinin okur kazanımını Kütahya Milletvekilimiz İshak Gazel ve Bilal Can'ın kritiğinin tek toplantıya sığamayacağı kanaatiyle gerçekleştirdi.

Gaziantep Okur Grubu Koordinatörü Betül Süslen Şevgin, Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserinin okur kazanımını gerçekleştirdi.

Kırıkkale Okur Grubu Koordinatörü Gurbet Lüy, Bilal Can'ın Zaman İçinde Mekân adlı eserin fotoğraf çekimi unutulacak hararette geçen okur kazanımını gerçekleştirdi.