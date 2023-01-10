Kitaphaberin Miladi 2022 Hâsılasına Başka Bir Nevi Sevgi Gösterisi!

Güvenli Kale: kitaphaber

"her evde kutsal kitaplar asılıydı

okuyan kimseyi göremedim

okusa da anlayanı görmedim

kanunlarını kâğıtlara yazmışlar

benim anılarım gibi"

Hızır'la Kırk Saat, Sezai KARAKOÇ

Merhum üstadın mısralarında bulunan rahatsız edici saptamaların hilafına hareket etmek şart olduğu için var olduğumuzun bilincindeyiz! Hiç şüphe yok ki kitaphaber de, yazarlar da, takipçiler de üst düzey ontolojik bir farkındalık timsali seçkin kişiliklerdir. Bunu bir iltifat değil, tespit olarak almalıyız. Çünkü aynı zamanda deney ve gözlemle durumun bilimselliği ortaya serilebilir.

Erler, pirler, erenler; üçler, kırklar, yediler! Demine devranına, Hu diyelim, hu.

Sevmediğimiz şeylerin kendisini sevdirmek ve olmasını istemediğimiz şeylerin de olmak için ısrar ettiği zamanlardayız. Kaderin takdir halinin zorlayıcı yanlarına dikkatinizi çekmiş olalım. Özetle yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz. Ahmet Âmiş Efendi tabiriyle; "Olan olmuştur, olacak olan da olmuştur." Kitaphaber bir cazibe alanına dönüşmüş bulunmaktadır. Bu cazibe hayra alamettir. Temenni edelim ki bu cazibenin her yazarımız için cezbe artırıcı tesiri olsun. Kitaphaber ilkelerini ilke edinen, fırtınalara, belalara karşı direnç gösterebilenlere selam olsun. Kültürün yanında konumlanan sizler, güzel insanlar, selam size.

Geçtiğimiz sene sonu, kitaphaber hâsılasını yazıya işlerken üstad Sezai Karakoç'un Leyla ile Mecnun şiirinden bir örneği besmele niyetine çekmiştik. Güzel, iyi ve vefakâr bir davranış arzusu bunu zorunlu kılmıştı. Bu zorunluluk ortadan kalkmayacağı için bu yılın hâsılasına da merhum üstadın Hızır'la Kırk Saat şiirinden bir bölümle başladık. Allah izin verirse 2023 hâsılasına vaktimiz ererse Taha'dan bir bölümle başlarız. 2022 için neden Hızır'la Kırk Saat, 2023 için neden Taha girizgâhı soruları olabilir elbette. Makul bir zeminde bu nevi sorulara cevap vermeyi reddeceğimizin peşin peşin bilinmesini de isteriz.

Miladi 2022 senesinin sonunu gördük. Keşke mutlu son yazılsa idi bu filmin sonu, lakin bol acılı ve sancılı bir yıldı. Yokluk ve darlık gibi afetler belirdi, kuraklık geldi. Koca mevsim yağışsız geçti misalen. İklim meselesine girişimiz, bir kitaphaber yazarının üç-dört ay siteye yazı yazmamasına bir gönderme sayılsın tabi. Doğaldır ki, sonunu gördük ifadelerini, sonuç aldık ya da başarıyı yakaladık gibi düşünmeyiniz! Her ne kadar bendenize bir takım istatistikî bilgiler sunularak, "şu kadar yazı" denmiş olsa da hâlihazır durumun, olması gerekenin yanında minik tay tay adımlarına teşbih edilebileceğini göz ardı etmemeliyiz. Açıkçası durumumuz hava durumu!

Kitap ve kültür mevzuları bizim yüce amaçlarımızdan, "kitaplara inanıyoruz" çünkü. Bunun açılımı şudur: kitap kelimesinde üç harf var. K(e)-T(e)-B(e). Bu üç harfin oluşturduğu kelime Arabi lisanda "yazmak-yazı-yazdı" anlamlarındadır. Kitap demek yazmak demektir haliyle. Kitaplara inanmak okumak kadar yazmak demektir tabiatıyla. Bu malumatfuruşluktan sonra sadede gelmeye çalışalım.

Genel Yayın Yönetmenimiz, kültür havzasında bir nevi iktidar olma yolunu bulmuş gibi görünüyor. Birçok yazarımızın ulusal mecmualara taşındıklarını, o mecmualarda kitaphaber mürettebatının çekirdek tayfa olduğu dosyalar hazırlandığını, artıyeten Kitaphaber Dergisi'nin ivmesini artıran bir şiddetle ortaya çıkmaya devam ettiğini müşahede ediyoruz. Diğer taraftan, memalikin en büyük kadın hikâye muharriri Müzeyyen Çelik hanımefendinin öncülüğünde yürütülen ve dahi beynelmilel bir faaliyet olan "kitaphaber okuma grupları" meselesi var. Takdir edilir ki bunlar az şey değildir.

Yine rutinimizdir; yıl geçti, okundu, yazıldı, sayıldı. 715 yazı girişi ile yine tıpkı 2021 yılı gibi verimli ama verimiyle çelişik şekilde güzide, yegâne sıfatlarından münezzeh bir sene daha geçti. Verim iyi, sene kötüydü özetle. Verim sayılırken bölüm editörlerinin ve Genel Yayın Yönetmeninin mutlu olduğunu düşünmek için gerekli doneler var elimizde. 2022 verimi de 2021 gibi mutluluk ve huzur sebebi olsun!

Fevkalâde nitelikli ve de üç koldan sürdürülen soruşturmalar, ülkemiz sathında kültürün nabzını tutabilmek adına olduğu kadar, kendimiz için de önemliydi. Çünkü edebiyat yalnız bir yaşama biçimi değildir, bir kurtuluştur aynı zamanda. Bir görünüm şekli bir oyun çaresi, yerine göre savunma aracıdır. Bir silah bir giysi bir zırhtır. Gün geçtikçe daha güçlü adımlar için birikim, deneyim ve cesaret zeminidir. Kitaphaber bizim güvenli kalemiz. Bu kalenin burçlarında nefeslenmek her yazarımızın hakkı, surlarını tahkim etmek de önceliği olmalıdır. Kitaplara inanmak bir kutlu davadır, davanın bayrağını taşımak ve yere düşürmemek vazgeçilmez bir ödevdir.

Tıpkı önceki sene olduğu gibi hepsi birbirinden kıymetli, iyi ve güzel insanlardan oluşan yazarlarımıza, kitaphaber'e yaptıkları katkı nispetinde, fiyakalı ve hatta janjanlı armağanlar verme hususunda kati olarak sınıfta kalacağımız ayan beyan ortadadır. Gerek şart olan sponsor sorununu çözebilmiş değiliz. Hatta çözebileceğimize dair bir umudumuz da yoktur. (Malum kriz var.) Oysa, belgesi- kaydı kuydu olmasa da kamu yararı vasfı olan ve tek kuruluşuz. Varlığımızın kendinden menkul oluşu da bağımsızlık beratımızdır icabında!

Geçen yıl yaptığımız seslenişi, hiçbir ses-seda, dönüt olmamasına rağmen tekrar edelim: et tekrar u ahsen meselesi. "Edebiyat ve yayın dünyasına hatta ticaret ve dahi siyaset ve hatta tarikat erbabına, sitemize bu yıl en çok katkı sunan, otuz yazarımıza katkı sunmalarını bekliyoruz! Hem burada otuz kuş gibi bir sembolizmi de yazarlar ve o yazarların si-murgu olan kitaphaber üzerinden canlandırıp bir nevi gönül rahatlığına ulaşılmasının da mümkün olabileceği müjdesini veririz. Takdir edilir ki bir kitaphaber, bir yazı ve de yazar kolay ortaya çıkmıyor." Bundan da bir sonuç alabilme ihtimali görünmüyor tabi.

Yine bir zemin metnimizle sözü bağlayalım: Merhum üstad Sezai Karakoç'un yukarıdaki şiirini seçtik… İster ölümü ister dirilişi seçebilirsiniz.

Yazarımız ve Çocuk Yayınları Editörümüz Erkan Akay "Çocuk Edebiyatı" kapsamında 40 söyleşi ve 55 yazı ile açık ara şampiyon olmuştur. Edebiyat Teorisi ve Yayınları Editörümüz Ethem Erdoğan "Şairler Geçidi" kapsamında 42 söyleşi ve 20 yazıyla ikinci, Kültür ve Sanat Editörümüz Ülker Gündoğdu 49 yazıyla üçüncü olmuştur. Dördüncü sırada yer alan Müzeyyen Çelik, İntertoto kupasına gidebilecektir. Vatana, millete, Adapazarı'na hayırlı olsun. Bu meyanda Kitaphaber bütün okuryazarlara teşekkür eder.

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Tıklanmaya erişti, ortalama olarak 1 milyon olan yıllık tıklanma oranını bu sene bir miktar daha arttırdı.

Biraz daha diğer istatistiklere bakacak olursak; 2022 yılı içerisinde yayınlanan Yazılar:

A.Erkan Akay: 95

Alıntı: 12

Ayşe Bağca: 2

Bilal Can: 12

Birsen Çay: 0

Buket Çokyiğit: 8

Can Kursik: 2

Can Varol: 0

Dergihaber: 136

Elif Mert: 10

Emre Bulur: 0

Enes Can: 3

Ethem Erdoğan: 62

Faik Öcal: 12

Ferhat Özbadem: 12

Gökmen Dursun: 9

Gurbet Lüy: 11

Gülnaz Eliaçık Yıldız: 3

Kitaphaber: 22

Metin Yakalar: 1

Misafir Köşesi: 48

Murat Deniz: 3

Mustafa Atalay: 15

Mustafa Buğaz: 7

Müzeyyen Çelik K.: 42

Necla Dursun: 22

Okuma Hareketi: 4

Ozan Aytepe: 0

Ömer Ertürk: 0

Resul Bulama: 7

Resul Olcay: 3

S.Çelebi: 9

Sabri Ünal: 7

Sait Alioğlu: 2

Salih Bora: 20

Sena Alper: 5

Serkan Parlak: 3

Sueda Kurt: 3

Sümeyye Ergün: 0

Şerife Saliha Buğa: 9

Tuba Yavuz: 12

Turhan Yıldırım: 19

Uğur Cumaoğlu: 2

Ulur Çeliker: 4

Ülker Gündoğdu: 49

Yeni Çıkanlar: 0

Yunus Özdemir: 10

2023 Hâsılasında görüşmek üzere...