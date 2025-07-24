Her kitap insan zihninde farklı yansımalara yol çan bir tür havai fişek patlatacak materyalleri içerisinde barındıran, eskimeyen, bozulmayan bir yapıda kurulan kelimeler ve isimler mahzenidir.

Kitaplar, onunla temas kuran zihinlerde ışıltısını yayar, aydınlatır, yolu arayanlar için yol, suyu arayanlar için su olur. Kitapla aydınlanmış zihinler her yeni kitapla birbirine zincirin halkaları gibi eklenerek çoğalan anlamlar silsilesidir. Kitap, anlamın kalıcılığını sağlar, çoğalmasına vesile olur, sözü yüceltir, sesliliği büyütür, diğer seslerle birleştirir. Bir rengin kaç tür yansıması olduğunu, bir kokunun ne kadar farklı olduğunu, bir rüyanın ya da bir yüzün ne kadar farklı anlamlar taşıdığını yorumlamayarak insanlığa hizmet eder.

Kitap, barındırdığı tüm unsurlarıyla insana hizmet eder. İyiliği gösterir, yapmaya teşvik eder. Kötülüğü gösterir, insanlığın geldiği durumu gözler önüne serer. Sevgiyi gösterir, insani özelliklerin unutulmamasını sağlar. En başta belki de uyanık bir zihin ile eleştirel bir yaklaşım biçimi geliştirir. Kitap okuyanların zihinleri okumayanlara göre farklı işler.

Kitaplar, bilgi edinimi ile birlikte tecrübe edenimi de sunar okurlara. Ayrıca duyguları da tecrübe edebilmek, tecrübe edilen unsurların karşılığında duyguların yankılarını sunmak, kitapların çok boyutlu, farklı katmanları barındıran bir unsur olduğunun kanıtıdır.

Kitaplar Üzerine Konuşup Yazmak

Kitaplar üzerine konuşmak ufuk açtığı gibi kitapta anlatılanın daha iyi anlaşılmasına, yazarın yaklaşımına, niyetin çözümlenmesine imkân sağlamaktadır. Aralanan bu imkân çerçevesinde niyet okumasıyla birlikte birçok unsur ayrı ayrı parçalara ayrılarak değerlendirilebilir. Edebî eserler, ele aldığı mekân, zaman, karakter, olay, psikoloji, sosyoloji, tarih gibi unsurlar çerçevesinde ayrı ayrı ele alınabileceği gibi bütünlüklü olarak, birbirlerine uyumluluk konusunda da değerlendirilebilir. Kitap yazıları, kitabın anlaşılması, konuşulması, anlamının çoğaltılması, kültür ve sanat alanıyla düşün alanında konuşulmasına katkılar sunar. Her kitap yazısı kitabın anlamının çoğaltılmasına yönelik bir katkıdır. Bu katkılarla birlikte kitap kalıcılığını ve yankısını artırır.

Kitap yazısı yazmak en başta kitabın konuşulmasını sağlamaktır. Eserini ortaya koyan yazar, kitabının okunmasını istediği gibi konuşulmasını da istemesi uygun bir taleptir. Bu talebin karşılanması da ancak bu işe gönül verenler tarafından –eleştirmenler- yerine getirilebilir. Eleştirmenlik olgusu ülkemizde çok fazla gelişmediği için kitapların çoğu sadece yayınlanmış olarak kalmaktadır. Bu da okumanın çok boyutlu dünyasında birçok ayağın eksik kalmasına neden olmaktadır. Günümüzde kitabın bolca ve farklı türlerde çıkması takibi zorlaştırmakla birlikte ele alınmasını, konuşulmasını da zorlaştırmaktadır. Yayınevinin ve yazarın kitlesine göre dar bir çerçevede kalmasına neden olmakla birlikte kitabın yankısının izlenememe sorunu da beraberinde getirmektedir.

Hayal ve Hakikat Adamları, isimli eser bu bağlamda kitap üzerine düşünüp yazmak için önemli bir işi başarmış. "Kitaplar üzerine konuşmanın kitabı" olan bu eserde Mehmet Kurtoğlu'nun kitaplar ve yazarlar üzerine yazdığı derinlemesine okumaların bir karşılığı söz konusu.

Kurtoğlu'nun Hayal ve Hakikat Adamları isimli eseri, çağa karşı bir itirazın göstergesi olarak da okunabilmektedir. Teknolojinin gözlerle insanlığı esir aldığı bu çağda insanlığın düşünme usulü de etkilenmiş, soyuttan somuta doğru bir düşünce biçimi yerleşmiştir. Kurtoğlu, yeni kuşağın düşünme biçiminin bu nedenle okumaktan ziyade görmekten geçerek oluştuğunun altını çizmiştir. Genç kuşağın görselliğin dünyasına dair ilgisi dolayısıyla yazılı ve basılı edebiyata olan ilgi azalmış, bu da okuma yazma oranlarını etkilemiştir. Okumayan zihnin gerçeklik ve anlam üretmesi beslendiği kaynakların farklılığı nedeniyle farklılaşmış, görüntülerin ardına sığınmıştır.

Görseli olmayanın gerçekliğinin sorgulandığı bir çağ içerisindeyiz. Görsellikle yüceltilmiş olmayan bir olgu veya unsurun iyi olmayacağına dair kanaatler zihinlerimize kodlanmakta. Yazı, sembol, harf gibi unsurların bu bakımdan genç kuşaklar için yetersiz bir görsellik sergilediğini belirtmemiz lazım. Çünkü genç kuşak, resimlerle konuşmayı artık yeğlemekte, görsellerle anlaşmakta, görseller üzerinden düşünmektedir. Bu durum aslında bir tür geri dönüş gibi okunabilir: Hiyeroglif döneme dönüş.

Görmekle yetinen, anlam inşasında sığındığı gösterilerle hesaplaşmaya tabii tutulur. Sadece görmek yanıltıcıdır. Okumanın sağlamış olduğu çok boyutlu eylemle okur, tahlil yeteneği de çok boyutlu olarak geliştirir. Okumanın birçok biçimi vardır. Resim okumak sadece bir tanesidir. Kitap okumak da sadece bir tanesidir. Ama resim, belirli bir pencereden, bir unsuru odak noktasına alır. Diego Velazqueaz'in Las Meninas (Nedimeler) tablosu çok boyutlu zamansallık ve mekânlararasılık sorgulaması için imkan sunarken, çağın sosyal medya ve iletişim kanalları bu imkanı sunmaz genellikle. Yapaylık ve şova yönelik bir "gösterme" olduğu için bu "gösterilenler" sadece görülmekle yetinilir. Bilinçli bir okur, "gösterilenlerden" de bir anlam üretimi gerçekleştirebilir.

Okunan eserler düz bir okuma ile geçiştirilerek eserlerin derinlemesine tahlili artık pek yapılamıyor. Bu durum çağın konformizme sürüklenen zihninin genel durumu. Kurtoğlu, okuduğu eserler üzerinden değerlendirmelerde bulunurken eserlerin çağları aşan seslerini, günümüz sorunlarına çareler üreterek, kimi zaman da günümüz dünyasındaki olay ve olgularla da kıyaslayarak eleştiriler getirmektedir. Kurtoğlu'nun yoğun bir tahlil ve eleştirel bir okumanın karşılığı olarak sunmuş olduğu bu metinler, eserler üzerinde farklı türden okumaların nasıl yapılacağı hususunda da örnekler teşkil etmektedir.

Kurtoğlu, eserinin önsözünde çağın yaşamış olduğu sorunlara edebiyat eserlerinden hareketle eleştiriler getirmesinin yanında ayrıca çözümlemeler de sunmaktadır. Eserinin girişinde "Günümüzün en önemli konularından deizm ve ateizm tartışmaları yanına edebiyat üzerinden teolojik okumalar yapmaya çalıştım. Örneğin; darbımesel olmuş roman kahramanı Don Kişot'u bir İslamcı olarak tanımlanan Nuri Pakdil ve Sezai Karakoç'un durdukları yerleri, Said Nursi ile Tolstoy arasındaki fikir ve metot benzerliğini, Dostoyevski'nin ise din ve tanrı anlayışını tahlil ettim. Ayrıca Batılı şair ve yazarlar ile Tolstoy'un Müslümanlığı üzerine yapılan tartışmalara farklı şekilde bakmayı denedim" (Kurtoğlu, 2025).

Kurtoğlu bu eserine ilk olarak "Roman Kahramanlarım" ile başlıyor. İyi bir okurun gerekliliğinden birinin roman kahramanlarının peşinden gitmek olduğunu belirtiyor. Roman kahramanları peşinden giderken okurun kimi zaman bu kahramanları sevdiği, kimi zaman ise nefret ettiği gerçekliğini ifade ettikten sonra o kahramanların zihin dünyasında yeniden bir yaratım sürecine girdiğini, kişinin zihnindeki gerçeklikle uyumlu hale gelerek bir özdeşim gerçekleştirdiğini ifade eder. Roman kahramanları, olay, zaman ve mekân ile zihinsel ve kültürel kodlarımızla çok farklı şekillerde bizde yer edinir. Yazar her ne kadar eserinde kahramanını belirli bir düzlem içerisinde sunsa da o kahraman yaşadığımız mekân ve içinde bulunduğumuz psikolojik durum, sosyo-ekonomik durum ve yaş ile farklı şekillerde yansıyabilir. Bir okur romanda güzellemeler düzülmüş bir karakteri benimseyip sevebilirken başka bir okur iyi bir şekilde aktarılmış kötü bir karakteri benimseyip sevebilir.

Kurtoğlu bu son eserinde ele aldığı meselelerle öncelikli olarak çok iyi bir okur olduğunu, okur olmanın sorumluluğunu, kitaplarla olan bağın nasıl olması gerektiğini ortaya koymakla birlikte Hannibal'dan Napolyon'a, Fouche'den Dostoyevski'ye, Tolstoy'dan Said Nursi'ye, Hz. İsa'dan Shakespeare'e, Sezai Karakoç'tan Nuri Pakdil ve Cahit Zarifoğlu'na geniş bir okuma haritası sunar. Bu okuma haritasında sınırları aşan sesleri, sınırlar içerisindeki yankılarıyla eleştirel bir bakış açısı ile sunar. Kurtoğlu'nun derinlemesine tahlili ve eleştirel bakış açısı, kahraman ve olaylar üzerinden hareketle işlenirken edebiyattaki kahraman olgusu, düşünce görüş, konuyu işleyiş biçimleriyle farklı yazarların birbirleriyle mukayese edilerek sunulması ortaya konulan metinlerin okur açısından doyurucu olmasını sağlamıştır. Tolstoy – Dostoyevski, Balzac-Dostoyevski, Tolstoy-Said Nursi mukayeseleri bu hususta zengin içerikli metinler olmuştur.

Kurtoğlu, M. (2025). Hayal ve Hakikat Adamları. İstanbul: Okur Kitaplığı.