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Konumuz: Matematik - Jo Boaler

08.04.2023 09:00 - Alıntı

Veli Alper Döndaş bu videoda, Jo Bolaer'in yazdığı, Boğaç Karçıka, Ezgi Kantarcı Oğuz, Merve Atasay Sunay, ve Emrah Sercan Yılmaz'ın çevirisini yaptığı Konumuz Matematik kitabının tanıtımını yapıyor. Öğretmenler ve ebeveynler için matematik eğitimi konusunda zihin açıcı bir çalışma olarak nitelediği kitabı matematik eğitimi üzerine düşünenler için tavsiye ediyor. Kitabın yayıncısının linki ektedir. İyi seyirler, keyifli okumalar...

Kitap linki: nikayayinevi.com.tr

"Çocuğumun en iyi matematik eğitimini almasını istiyorum" "Çocuğumun matematik dersinden çok başarılı olmasını istiyorum," gibi cümleleri neredeyse her veli kurmuştur.

"En iyi" matematik eğitimi nedir?"
"Böyle bir eğitim mümkün müdür?"
"Matematikte nasıl 'başarılı' olunur?"
"Matematik öğretmenlerinin derslerde yaklaşımları nasıl olmalıdır?"
"Her eğitim-öğretim yaklaşımı her çocuk için uygun mudur?"
Bütün bu sorular matematik eğitimi diyince hepimizin aklına gelen sorulardan bazıları...
Jo Boaler bilimsel araştırmalarına dayandırdığı bu kitabında matematik eğitimindeki yeni yaklaşımlardan ve bu yaklaşımların sınıflarda nasıl etkisi olabileceğinden bahsediyor. Kitabının öğretmenlere ve velilere ve onların matematik eğitimi anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmasını umuyor.

Matematiğin Peşinde ekibi olarak bu kitabın matematik eğitimi hakkında az çok düşünen herkesin fikirlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. (Tanıtım Bülteninden)

Konumuz Matematik
Jo Boaler
Çev: Boğaç Karçıka, Ezgi Kantarcı Oğuz, Merve Atasay Sunay, Emrah Sercan Yılmaz
Nika Yayınevi
2011, Ankara

Yazar: Alıntı - Yayın Tarihi: 08.04.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 20:34
Etiketler : Alıntı Bilim alıntı boğaç karçıka emrah sercan yılmaz ezgi kantarcı oğuz jo boaler konumuz matematik merve atasay sunay nika yayınevi veli alper döndaş
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