Kore Sineması Dosyası

7. sanat dalı olarak anılan ve birçok araştırmaya ve çözümlemeye imkan sunan sinema, geçmiş, şimdi ve geleceği bir arada inceleme, bu zaman dilimlerindeki olay ve olguları tekrar tekrar gündeme taşıyıp irdeleme imkanı sunmaktadır. Sinema tarihi incelendiğinde sinemanın tiyatro, edebiyat, mitoloji, müzik, ilahiyat, tarih gibi birçok uğraşı alanını ilgilendirdiği, bu uğraşı alanlarından istifade ettiği ve yeni alanların açılmasına da imkan sağladığı görülecektir. Gölge oyunu birçok milletin geçmişten günümüze sürdürdüğü ve çeşitli biçim ve usullerle uygulamaya devam ettiği bir tür anlatı biçimidir. Bu bakımdan sinema için bir tür "anlatı" biçimidir demek yanıltıcı olmayacaktır. İnsanoğlunun bitip tükenmez bilmeyen anlatısına bir katkıdır sinema.

Sinemanın köken olarak nereden geldiği bu alanda çalışmalar yürüten birçok araştırmacının odağında olmuştur. Platon'un mağara alegorisine dayandırılan genel yaklaşım biçimleri, sinemayı bir şekilde gölge oyunuyla birlikte anılmasına neden olmuştur.

Kore ile Türkiye ilişkileri çok yeni sayılacak düzeyde ve çoğunlukla Kore Savaşı ve sonrasına dayanıyor.

Kore, her ne kadar Çin'e çok yakın bir ülke olsa da, uzun süre Goryeo (918–1392) ve Joseon (1392–1897) hanedanlıkları ile varolmuş, kısa ömürlü Kore İmparatorluğu (1897–1910) Japon işgaliyle (1910–1945) yüzleşmiş ve 1945 yılından beri de Güney Kore olarak varolma mücadelesini sürdürmekte olan bir ülke.

Ülkenin ilk üç yılında idare Amerika'nın elindeyken, 1948 yılında Güney Kore kuruluyor; fakat çok geçmeden Komünist ayaklanmalar ve isyanlar başlıyor ve Çin'in desteklediği Kuzey Kore ile savaş patlak veriyor. Bu savaşta iki taraftan da en az 2.5 milyon sivil ve 1 milyon asker can veriyor. Can verenler arasında 892 (açık kaynaklarda: 721 şehit, 175 kayıp, 234 esir; Kore kaynaklarında: 741 şehit, 2.068 yaralı, 163 kayıp, 244 esir) Türk askeri de bulunuyor.

Kore tarihi de ülkemiz tarihi gibi darbelerle dolu. 16 Mayıs 1961, 12 Aralık 1979, 17 Mayıs 1980 darbeleri ve sonrasında gelişen Gwangju ayaklanması hem tarihsel olarak hem de filmlerde işlenmeleri sebebiyle karşımıza çıkan temalardandır. Elbette Japon işgali dönemini ya da Kore Savaşı'nı konu alan pek çok yapım da bulunmaktadır.

1961-1979 yılları arasında Park Chung-hee, suikast ile öldürülene kadar ülkeyi demir yumruğuyla yönetir. Sonrasında gelen darbeyle Chun Doo-hwan ülkeyi 1980-1988 yılları arasında yönetmeyi sürdürür. 27 yıl darbelerle yönetilen, savaşların yoğurduğu ülkenin bu kadar kısa sürede toparlanıp dünyaya kültür ihraç eder hale gelmesi de dikkat çekici bir durumdur.

Ülkemizin Kore silah sistemleriyle tanışması muhtemelen Kore filmleriyle tanışmasından önce gerçekleşir. KT-1 eğitim uçağı satın almamız, Fırtına obüslerinde ve Altay tankında teknoloji transferi yapmamız gibi çeşitli konulara sadece ismen değinmek istiyorum.

Önce Çin ve Japonya'ya yayılan Kore dizileri, Hallyu (Kore Dalgası) olarak bilinmeye başlar ve dalgalar halinde önce Asya ülkelerine sonra diğer ülkelere de yayılır. 2008 yılında TRT-1'de yayınlanan "Saraydaki Mücevher" dizisi de Kore dalgasını ülkemizde görünür kılan etkenlerden birisi olur. İnternet ortamında ise koreanturk ve yeppudaa gibi platformlar yasal izin almadan çevirdikleri ve paylaştıkları içeriklerle Kore dalgasının daha genç kitlelere ulaşmasında öncü olurlar.

Her ne kadar Kore Dalgası içinde K-Pop ve K-Drama yani Kore pop müziği ve dizileri ön plana çıksa da, bu dosyamızda çoğunlukla en az 10 yıllık mazisi olan ve IMDb puanları yüksek kimi filmleri bazen ilk defa deneyimleyerek, bazen yeniden izleyerek bağımsız değerlendirmelerde bulunmaya çalıştık.

Dosyaya katkıda bulunan tüm yazar arkadaşlara teşekkür ederim.

1. yazı: Kore Sineması: Acı Tatlı Hayat