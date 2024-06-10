Kore Sineması: Güneşli Dostlukların Filmi: Sunny

Değişen dünya düzeni en büyük darbeyi insan ilişkilerine vurdu. Maddenin manadan çok daha üstün tutulduğu bu çağda, yitirdiklerimizin özlemi içimizde dolanır oldu. Hepimiz eski günleri yâd ederken arkadaşlığı, vefayı, dostluğu, saflığı ne kadar özlediğimizi dillendirir; nerede o eski günler diye hayıflanırız. Bazen bir roman bazen bir film bizi işte o eski günlere götürüverir. Sunny tam olarak böyle bir film. İzledikten sonra biraz maziye dalıp eski dostluklarınızı ne kadar özlediğinizi anlıyorsunuz.

Sunny, 2011 Güney Kore yapımı bir dram. Aslında izlerken sıklıkla tebessüm de ettiğiniz samimi duygularınıza hitap eden Sunny, 80'li yıllarda lisede okuyan yedi arkadaş ve onların 25 yıl sonraki hallerini komu ediniyor. Film geçmiş ve şimdi olarak iki zaman diliminde akıyor. Sunny, Nami'nin günümüzdeki yaşantısını izleyiciye göstererek başlıyor. Uzaktan bakılınca pek çok şeye sahip olan Nami'nin mutsuzluğu, gülmeyen yüzüne yansıyor. Varlıklı bir adamla evli olan Nami bir kız çocuğu annesi olarak kendini ailesine adamış, kendi isteklerini biraz da ötelemiş biri. Filmin de başkişisi olan Nami ilk dakikalarda izleyiciye çok güçlü bir karakter izlenimi çizmiyor. Tekdüze hayatında varlık gösterememenin sıkıntısını yaşıyor. Ev işleri, hastanedeki annesinin bakımı ve rutin işler dışında kendine çizdiği bir hayat yok Nami'nin. Bir işe yaramadığı hissi onu mutsuz ediyor. Çok yoğun çalışan eşi ona istediğinden de çok para veriyor ama Nami'nin aradığı şey maddi bir varlık değil. Belki filmin başında seyirci de Nami'nin ne aradığını bilmiyor. Fakat bir tesadüf eseri hastanede karşılaştığı lise yıllarından arkadaşı, onun tek düze hayatını değiştiriyor. Kanser hastası olan Chun Hwa, Nami'nin kendini bulması için çıktığı arayışın da tetikleyicisi oluyor. Bu karşılaşma filmin de ritmini arttırıyor ve asıl hikâyeye giriş bu karşılaşmayla başlıyor.

Nami liseden arkadaşı Chun Hwa ile karşılaştığı an aslında kendi hayatını daha iyi değerlendirmeye de başlıyor. Yaşamındaki eksikliğin, dostluk ve o yıllardaki samimi hisler olduğunu fark ediyor.

Filmdeki karakterler Nami ve onun liseden arkadaşlarıdır. Bu yedi kız arkadaşın geçmişleri ve yıllar sonraki halleri anlatılırken onların kişilikleri derinlemesine gösterilmiyor. Filmdeki kişiler genellikle tip özelliği gösteriyor, çok yönlü bir bakış açısıyla değil tek özellikleri üzerinden anlatılıyorlar.

Nami kanser hastası arkadaşını ziyarete gidip geldikçe lise yıllarına dönüyor. Arkadaşıyla hastanede uzun görüşmeler yapıyor ve eski günleri konuşuyorlar.

Dönemin popüler şarkılarından Boney M.'nin Sunny eseri filmin de müziğidir. O müzikle kahramanlar günümüzden geçmişe dönüyor, geçişler bu müzikle yapılıyor. Fime de adını veren Sunny şarkısı filmde kahramanların geçmişteki neşeli hallerinin de temsili gibidir. Güneşin sıcaklığı dostluklarına da şarkılarına da yansıyor.

Filmde 80'li yılların anlattığı kısımlar daha eğlenceli ve hareketlidir. O yıllar Nami'nin okula gelişiyle anlatılmaya başlar. Nami kırsal bir yerden gelmiştir. Okulun ilk günlerinde hem konuşması hem de giyim kuşamıyla alay konusu olmuştur. Bulundukları bölgede liseliler arasında bir güç savaşı ve çeteleşme vardır. Nami'nin bu içe dönük hatta pısırık halleri, onunla uğraşanların, onun üzerinden güç gösterisi yapanların da sayısını arttırır. Arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı sırada Chun Hwa ona kol kanat gerer. Chun Hwa çok güçlü bir karakterdir. Bir grubu vardır ve Nami'yi de bu gruba dâhil eder. Türlü kavgalar ve maceralar yaşadıkları bu kız çetesine Sunny adını verirler. Grup birlikteliklerini, başarılarını Boney M.'nin Sunny şarkısında yaptıkları danslarla kutlarlar.

Nami ve Chun Hwa tekrar Sunny grubunu bir araya getirmeyi planlar. Zaten ölmek üzere olan arkadaşını da mutlu etmek isteyen Nami bu işe hevesle koyulur. Bir dedektif tutar ve grup üyelerini aramakla işe başlar. Aslında filmde verilen dostluk ve arkadaşlık bağlarının yanında en önemli nokta geçmiş ve gelecek arasındaki uçurumdur. Teker teker grup üyelerine ulaştıklarında her birinin hayallerinden ne kadar uzak yaşamlar sürdüğü görünür. Zaten lise döneminin en güçlü ve lider kızı Chun Hwa şimdi en zayıf ve ölüme en yakın olandır. Bu tezatlık diğer üyeler için de aynıdır. Filmin göstermek istediği, yaşam koşullarının savurduğu insan hayatlarıdır. Fakat ben yine de bu kadar tezat hayat akışlarının tün grup üyeleri için olmasını abartılı buldum. Grup üyelerinin hiçbiri hayal ettikleri mesleklere ulaşamamış, mücadele içinde sağa sola savrulup yara almış kişiler olarak karşısına çıkar Nami'nin. Karakterlerin yetişkin hallerinin gösterildiği sahneler daha dramatiktir. Ölmek üzere olan Chun Hwa'nın acı çekmesi, Nami'nin kızı ile olan sorunları da ara ara işlenir. Filmde bir yandan da dönemin siyasi ideolojilerine ufak değinmeler vardır. Nami'nin abisi sosyalist gruplarla takılır. Babası asla başına bela alacağı bu arkadaşlardan ve fikirlerden hoşlanmaz. Ara ara abisiyle olan sahnelerle komünizm ve anti komünizm tartışmalarını da izleyici tanık olur.

Nami ile Chun Hwa arasında derin bir özlem, geçmişten gelen bir vefa vardır. Şartlar değişmiştir, yaşamları, ekonomik koşulları değişmiştir fakat dostluk ve vefa duyguları hepsi için değişmeyen bir yerde kalmıştır.

Sunny grubunun lideri, arkadaşlarını koruyup kollayanı Chun Hwa'dır. 25 yıl sonra yine onun hastalığı vesilesi ile toplanmışlardır. Chun Hwa artık gücünü yitirmeye başlamış ve ölüme yaklaştığını hissetmektedir. Bir vasiyet yazar ve ölümünden sonra bu vasiyetin okunması ile grup liderinin artık Nami olmasını ister. Kalan parasını da arkadaşlarının hayallerini gerçekleştirmeleri için verir.

Sunny gençlerin ilgisini çekebilecek güzel dostlukları barındıran bir film. Özellikle filmdeki dönem şarkıları, 80'li yılların kıyafetleri görsel açıdan zenginlik katmış. Kore filmlerine ilgi duyanların listesinde olması gereken bir film Sunny.

Sunny

Orijinal adı: Sseo-ni

İngilizce adı: Sunny

Yönetmen: Kang Hyeong-cheol

Senarist: Kang Hyeong-cheol, Lee Byeong-heon

Oyuncular: Yoo Ho-jeong, Shim Eun-kyung, Jin Hee-kyung

Yapım Yılı: 2011

Süre: 124 dk

Filmde Kullanılan Müzikler: Touch By Touch - Joy, Time After Time - Tuck & Patti, Sunny - Boney M.