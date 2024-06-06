Kore Sineması: Old Boy / İhtiyar Delikanlı

İngiltere ve ABD'de Old Boy adıyla gösterime girmiş Türkçe adıyla İhtiyar Delikanlı 2003 yapımı bir Güney Kore filmidir. Film neo-noir filmler sınıfına girip yine İhtiyar Delikanlı ismiyle yayınlanmış olan Japon manasında uyarlanmıştır. Yönetmenliğini Park Jhan-wook'un yaptığı film, yönetmenin intikam üçlemesi serisinin ikinci filmidir. Başrol oyuncuları Choi Min-sik, Yoo ji-tae Kang, Hye-jeong gibi uzak doğu aktörlerinden oluşur.

Filmin hikayesine gelirsek Dae-su adında bir adam bir gece ansızın, hiç bir gerekçe gösterilmeden kaçırılır. 15 yıl boyunca bir hücrede -çok da hapishane ortamına benzemeyen, görece daha konforlu bir oda- hapsedilir. Bir gün yine hiç bir açıklama yapılmadan pahalı kıyafetlerle dışarı bırakılır. Ve yine beraberinde bir miktar para ve cep telefonu verilir kendisine. Meseleyi anlamaya çalışan Dae-su aksiyon, gerilim ve psikolojik gelgitler olduğu bir sürece girer. Dae-su hapsedildigi dönem içerisinde sürekli bir takım hipnoz uygulamalarına maruz bırakılmıştır. Hapis cezanın kendisi değil, asıl cezaya hazırlık sürecidir. Hapisten çıkar çıkmaz bütün telkinlere harfiyen uyar. Bir restoranda gördüğü ilk kadın ondan etkilenir. Aralarında bir çekim başlar. Bu süreçte Dae-su kızını aramaya başlar, bir yandan da kendisine yapılanların hesabını sormak ister fakat başı hiç beladan kurtulmaz. Lee Woo-jin sona sakladığı geçmişten kalan intikamını Dae-su'dan acı bir şekilde alır. Macera ve aksiyonla harmanlanmış film aşık olduğu ve hatta birlikte olduğu kadının kendi kızı olduğunu öğrenmesiyle daha trajikleşir ve Dae-su kendi dilini keserek kızına bunu söylememeye yemin eder.

Film klasik bir uzak doğu yapımı izlerini kesinlikle taşıyor. Macera, aksiyon ve dramatik ögelerin yoğun bir şekilde seyirciye verilmeye çalışıldığı açık. Konu olarak oldukça çarpıcı bir hikaye seçilirken toplumsal tabular çerçevesinde cesur bir kurgu görülüyor. Fakat böyle bir yapımda seyircinin tam olarak tatmin olacağını söylemek güç. Dae-su karakteri başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Ve yapması gerekenin hakkını verirken maalesef yönetmenin amatör denilebilecek, kendince renk katmaya çalıştığı abartılı sahnelerle oyuncunun yeteneğini kötüye kullanıyor. Dae-su'nun kendisine saplı bir bıçakla onlarca kişiyi etkisiz hale getirmesi abartı ötesinde komediye dönüşüyor. Mido ile olan müstehcen sahnelerin açık seçik verilmesi de kendine güvenmeyen bir yönetmenin kolaycılığı gibi geliyor bana.

İlk bakışta Dae-su bir John Wick karakterini anımsatıyor. Dönemsel olarak John Wick serisinden önce çekilmiş olsa da karakterlerde ve intikam konusuyla kurgu da organik bağlar bulunuyor. Bütün dünyada izlenme rekorları kıran John Wick serileri yönetmenin ustalığı ile kendini ön plana çıkarıyor. Filmi izlerken ilk aklıma gelen acaba bu filmi Chad Stahelski çekseydi nasıl bir film olurdu? Old Boy 2013 yılında Hollywood yapımıyla yeniden çekilmiş. O yapımı izlemedim fakat Chad Stahelski bu tür filmler için biçilmiş kaftan denilebilir.

Film psikolojik olarak izleyiciyi epey zorluyor. Filmin sonuna kadar merak uyandıracak olayların olması, kan, şiddet gibi unsurlar aksiyonu daha bir üst noktaya taşırken yukarıda da belirttiğim gibi yönetmen hataları duygu durumun keskin değişimlerine neden oluyor. Ciddiyeti ve kaliteyi düşürecek durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Neo-noir filmler sınıfından olduğunu belirttiğimiz film, neo-noir kavramıyla, kara film ögelerinden faydalanılarak yeni dönem kara filmleri ifade eder. Anti karakterleri konu alan ve seçeneklerin mutlu sonla sonuçlanmadığı bu tür yapımlar belki izleyiciyi bile isteye o karanlığın içine çekiyor. Hazzın artık normal durumlardan öte acı ve vahşetten, normal dışı cinsellikten, dramdan ve aşkınlıktan alındığı bir çağda neo-noir filmler daima varolacaktır.

Old Boy yani İhtiyar Delikanlı kendi kulvarında başarılı sayılabilecek bir film. Bir kore filmi olmasına rağmen modern zamanın yorumunu da bulabiliyoruz. Filmin geçmişte aldığı ödülleri kurgudan dolayı hakkettiği söylenebilir. Ama elbette ki daha iyi çekilebilirdi. Gösterime girdiği tarihte yapımı için harcanan 1 milyon doları katlayarak 15 milyon dolarlık bir hasılatı başarı iddiasını kanıtlıyor.

İhtiyar Delikanlı

Orijinal adı: Oldeuboi

İngilizce adı: Old Boy

Yönetmen: Park Chan-wook

Senarist: Garon Tsuchiya, Nobuaki Minegishi, Park Chan-wook

Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jeong

Yapım Yılı: 2003

Süre: 120 dk

Etkilediği Yapımlar: Zinda (2006, Hint Yapımı Uyarlaması), Oldboy (2013, Amerikan Yapımı Uyarlaması)