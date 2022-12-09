Korkuyu Nasıl Bekleriz Atay

Kitaphaber Okuma Hareketi

İstanbul okur grubu olarak Oğuz Atay'ın Korkuyu Beklerken adlı eserini Kitaphaber Okuma hareketi kapsamındaki toplantımızda değerlendirdik. Eserin sunumunu Necla Dursun gerçekleştirdi. Yazar, konu, görüş, düşünce ve anketiyle gösterdiği performansı, takdir ve teşekkür ediyorum. Okur katılımcılarımızın eser üzerine sundukları fikir ve düşünceleri toplantıya zenginlik kazandırdı. Oldukça verimli geçtiği için buradan tüm okurlarımıza teşekkür ediyorum. Kitaphaber'in okur için sağlamış olduğu bu değerli oluşumu ve mimarlarını kutluyorum.

Eserin Düşündürdükleri

Eseri sorgulama merakım isimden başladı. Kapak rengi koyu karanlık, karamsarlık ile eşdeğer, korkunun rengi… Siyah zemininde Oğuz Atay'ın yüzü resmedilir. Korkuyu Beklerken yalnız değilsiniz.

Korkuyu Beklerken eseri, adıyla aklıma ilk gelenler, Atay neden korkuyu irdelemekte, korkunun önemi, korkunun zararı/yararı akla gelen sorular. Peki, nedir korku? Sözlüğe göre: korku, bir belirsizlik karşısında tehdit algısı ile tetiklenen, rahatsız edici ve olumsuz bir his. Bu hissin ileri seviyesi nefret ve örgütlenme doğurmaktadır. Amerikalı psikolojide davranışçılık ekolü John Broadus Watson'a göre korku; belirli bir ağrı veya tehdit olarak algılanan bir olay sonucunda, uyarıcı bir tepki olarak ortaya çıkan yaşamsal bir mekanizmadır. Korku; görünüşte evrensel bir duygudur. Herkes bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde çeşitli korkulara kapılabilir. Oğuz Atay'a göre Korkuyu Beklerken, eseri üzerinden korkunun nedenleri ve sonuçlarının kişi üzerinde modern ve gotik bir anlatısını sunmaktadır. Bireyin yaşama tutunmasına dair bir umut besler Korkuyu Beklerken, kişinin korkusu sonucunda kaçmak için bir tepki oluşturduğu ve aynı zamanda savaşma tepkisini konu almaktadır. Korkular üzerinden yaşamda; kaç ya da savaş tepkisi oluşturulmaktadır. Nedenleri ve sonuçları ile seçim sunan öyküsüyle okuru korkularla yüzleşmesine deneyim açmaktadır Atay. Yaşamın iki zıt kutbunu da okura sunarak korkularla pes etme ve tutunma seçeneklerinden ziyade; yaşamın her iki yönünü olan doğum ve ölümün tam ortasında kalma gayretini okuruna kazandırmaktadır.

Dönemin siyasi zihniyetini bir tehdit algısı olarak görüp korkmak, insan topluluğundan korkmak, başarıdan korkmak bir süre sonra yaşama becerisinden bile korkar hale getirilmektedir, birey. Yoksa korkuların iyi tarafı da mı var? İnsanın kendi içsel benliğine dönebilmesi ve var olabilmesi için ilk önce toplumundan dışlanması, sonra başarısız olduğunu hissetmesi ve anca bu sayede benlik bilincinin arayışında olabilmesi için mi gereklidir korkular. Korku, hislerinin kontrolünü sağlar ve yaşama becerisi kazandırır. İşte bu beceriyi kazandırdığı için Oğuz Atay'a Korkuyu Beklerken kitabından başlamalısınız.

Öyküde geçen şahıs, hikâyenin ana karakteridir. Sürekli korkması ile bilinen ve Ubor Metenga adlı örgütün gönderdiği tehdit mesajı ile hayatı alt üst olan biridir. Şizofren ruhlu kahraman, kişilik bölünmesi yaşayan, korkularını köpeği üzerinden sembolize etmektedir. Hayatını dağınık ve dengesiz, bir ve yalnız yaşayan biridir. Korkarak, Korkuyu Beklerken öyküsüyle Korkunun insanı nasıl idealsiz kıldığı kavranmaktadır.

Ana fikri korkusuz olmak değil, cesaretli olmak; böylece insanın bilinmez olanı aramak istemesinin ilk koşulunun cesarette gizli olduğudur. Okura karakteri üzerinden cesaret kazanımda; bireyin rolü ve toplumun rolü nedir ve nasıl olmalıdır? Korku cesaret dengesinin öneminin kazandırma çabasıdır Atay'ın.

Oğuz Atay'ın diğer eserlerini okumuş bir okuru olarak; temeli ölümden korkmamayı öğrenme kaygısıyla değil, yaşamayı kaçırmama ve hayatın sürdürülebilir bir süreçte; kaygı yönetimiyle okumamız gerekliliğinin farkına vardırmaktadır. Aynı hayatın başı ve sonunun belli oluşu ama ortasını hislerimizin kontrolden çıkmadan kaçırmamamız gerekmektedir.

Eser, Korkuyu Beklerken ile birlikte sekiz hikâyeden oluşan edebiyatın modern çerçevedeki hikâyelerin toplandığı bir eseridir, Atay'ın. Herkesin kendinden bir korku bulabileceği güzel fakat bir o kadar da yalnızlıkla dolu hikâyeler… Bireyin yalnızlığını ironi, eleştiri ve mizahla birleştirerek okura: "Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin acaba?" diyerek seslenmiş. Atay, okurunu eserine dâhil etmek niyetiyle ben de buradayım, yalnız değilsin, senin gibiyim der gibi yoldaşlık etmek istemektedir.

Atay, eseri yazdığı dönem 1975'te düşünce yalıtılıp, yıldırılıp sindirilmek istendiği bir dönem olduğu yansıtılıyordu. Oğuz Atay'ın içerisinde bulunduğu Marksizm zamanlarına, aydınlık statüsüne ve bunlara karşı geliştirdiği ironi ve eleştirilerin kitaplarında yer almasının nedenidir diyebiliriz. Oğuz Atay'ın babasının Kastamonulu bir Anadolu insanı ve annesinin de İstanbul hanımefendisi Batılı bir kent kadını olduğunun etkilerini de görülmektedir. Bunun etkisiyle Doğu ve Batı algısının neden olduğu çıkmazların ele aldığını, düşündürmektedir.

Dostoyevski'nin ilk eseri olan İnsancıklar sonrasında Karamazov Kardeşler eserine dek bireyin evrenselleşerek karakterin evrildiği gözlemlenebilmektedir. Bundan esinle Oğuz Atay, Korkuyu Beklerken ile bireysel olmaktan dolayı akıbetini değiştirmek yahut durumun ilerleyişini tamamen değiştirmek için davranışta bulunma eylem bilimini tamamlayamadan bireyin yitip gittiği için dönüşmeye başlayan bir halk bilinci oluşturma ve toplumsallığa doğru ilerlettiğini görmekteyiz. Ben buradayım sevgili okuyucum, sen neredesin? diyerek bizi anlamaya ve ben de burada değerli Atay'ın, iç hesaplaşmalar, iç diyaloglar, aydın eleştirileri, tutunamamazlık ve Korkuyu Beklerken, eseri ile Oğuz Atay, diğer tüm yazarlardan ayıran özgünlüğüyle anlatım kabiliyetine tasvir diline rastlanmaktadır. Okuyucuyu ilk olarak Oğuz Demiralp'in usta bir incelikle kaleme aldığı önsözü girişe zemin sağlıyor. Daha önce Oğuz Atay okumamış olan okurlar için çok iyi bir başlangıç olabileceğinde düşüncem net. Esere adını veren Korkuyu Beklerken adındaki öykünün kısa özeti ise şöyle: Korkuyu Beklerken

Kaygılı ve ürkek bir adam olan karakter, bir gün eve geldiğinde mutfak rafında isimsiz bir mektup bulur. Mektup, hiç bilmediği ve aşinası olmadığı bir dilde yazılıdır. Oldukça korkan karakter, bir ölü diller uzmanına Mektubu gösterir. Mektubun dilinin gizli bir mezhebe ait olabileceğini öğrenir fakat ne yazıldığı anlaşılamamaktadır. Ölü diller uzmanı da bu konuda uzman olana gösterir ve mektupta "Bu mektubu okuduğu andan itibaren evden çıkmaması gerektiği" yazıldığını öğrenmektedir. Gülünç gibi gelse de ciddiye almaktadır. Kendini evine kapatır. Mektuptan başka bir şey düşünemez olur. Yiyeceği ve içeceği tükenmeye başlamıştır, faturayı ödeyemediğinden de telefonu kesilir. Marketin çırağına siparişlerini söyler, aç kalmayacaktır. Parası bitene kadar. Tek sorunu açlık olmayacaktır. Yalnızlıkla başa çıkmaya çalışır. Fotoğrafları, kâğıtları, kitapları derleyip düzenler. Yan evin yıkılıp yeniden yapılmaya başlamasıyla inşaatta çalışanlardan bahçe işleri öğrenir. Fakat bir süre sonra da bir sorun çıktığından inşaat durur. İçindeki korkudan, korkuyu beklemekten yorulur. Her şeyi unutmaya karar verir. Evini ateşe verecekken kendini sokağa atar. Tüm tanıdıklarının ziyaretine gider. Teyzesine evlenmek istediğini söyler. Evine bir süre uğramaz ve geri döndüğünde evinin yıkılmış olduğunu görür. Yan evdeki inşaat yeniden başlamış ve toprak kayarak evinin yıkılmasına neden olur. Teyzesinin bulduğu evlenmek için sırasını bekleyen bir kızla nişanlanır, beraber gezerler. Tüm çiftlerde olan bağın, sevgi ve samimiyetin aralarında olmaması onu delirtir. Nişanlısıyla gittiği restorandaki diğer çiftlere kendisine gönderilen mektuptan gönderir. Çiftlerin hiçbirinde bir değişiklik olmadığını görünce, iyice deliye döner ve polise kendini ifşa eder. Kendisini pek de ciddiye almayan polislere mektupta yazanların aynısını bağırmasıyla öykü sona erer.

Sonuç olarak, Korkuyu Beklerken, hepimizin öyküsüdür. Öyküdeki mektup imgesi, hayatımızda korktuğumuz, bizleri hep bir şeylerden alıkoyan kavramları simgelemektedir. Hepimiz kendi korkularımızın yöneticisiyiz aslında. Öykü severler ve benim gibi Oğuz Atay hayranları var ise Atay'ı okumaya mutlaka bu eser ile başlasın. Böylelikle Tutunamayanlar'ı yarım bırakmaz böylece. Oğuz Atay'ın romanlarının bir kez hissi tadına varanların, anlatımı okumaya doyum olmayacağı kanısına varacağına eminin.

Korkuyu Beklerken

Oğuz Atay

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