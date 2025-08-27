Mehmet DEDEOĞLU yazdı...

Nobel ödüllü yazar José Saramago tarafından 1995 yılında yazılan Körlük kitabı bilinmeyen bir yerde, bilinmeyen bir zamanda aniden ortaya çıkan, "beyaz körlük" olarak adlandırılan ve insanların görme yetisini kaybettiği bir salgın hastalık hâlini alan sıra dışı bir vakayı ve durum sonrasında meydana gelen gerilim dolu olayları anlatıyor. Bu hastalığa yakalanan kişiler devlet tarafından karantina altına alınıyor ve bir akıl hastanesine yatırılarak toplumdan tecrit ediliyor. Olayların büyük bir bölümü de bu hastanede geçiyor.

Saramago, bu romanda ağırlıklı olarak ilahi bakış açısı anlatıcı türünü kullanmakla beraber yer yer diğer anlatıcı türlerinden de yararlanmış. Romanda hiçbir karakterin ismine yer verilmemiş ve yazar kendine özgü anlatımıyla nokta ve virgül dışında hiçbir noktalama işareti kullanmamış.

Saramago, eserinde üstün gözlem gücünü başarıyla kullanmış, yoğun ve alegorik bir anlatımı tercih etmiş ve krizi iyi yönetemeyen otoritenin yarattığı boşluk sonucu doğan kaotik ortamı ve bu durumun oluşturduğu gerilimi okuyucuya çok etkili bir şekilde yansıtmış. Platon'un mağara alegorisine açık bir göndermenin bulunduğu kitaptaki derin psikolojik altyapı ve felsefe, daha ilk sayfalardan itibaren kendini gösteriyor.

Körlük romanını eğer Freudçu bir yaklaşım içinde okumaya çalışırsak, insanoğlunun içinde doğuştan var olan cinsellik ve şiddet dürtüleri başta olmak üzere şehvet, ihtiras, öldürme, öfke, bencillik, açgözlülük gibi güdülerin uygun bir zaman ve mekân bulduğunda nasıl en vahşi bir biçimde ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz. Görmek adıyla bir de devamı yazılan ve aynı adla beyazperdeye de uyarlanan Körlük romanının bazı bölümlerini okumak için gerçekten çok sağlam bir psikolojiye gereksinim duyuluyor ve kitap edebiyat otoritelerince bugüne kadar yazılmış en başarılı distopik romanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Saramago romanda, yönetici sınıfı ve ahlakî değerlerini yitirmiş olan toplumları çok ağır bir şekilde eleştiriyor. Yazar, romanında "körlük" olgusunu bir metafor olarak kullanıyor ve insanlar, yaşadığı topluma karşı kör ve duyarsız olduğu ve kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmediği sürece toplumlar felakete sürüklenecektir mesajını veriyor.

Yazar, eserin alt metninde ise eğer insanlar içlerindeki hayvanî dürtüleri kontrol altına almaz ve erdemli bir birey olma yolunu seçmezlerse gelecekte herkesin kanıksadığı bir kötülük toplumu oluşacaktır tespitini yapıyor.

Körlük

José Saramago

Kırmızı Kedi Yayınevi

Çev. İpek Gürsoy Manavbaşı

İstanbul,2020