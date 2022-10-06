Fatih Erdoğan'ın ev-okul-mahalle üçgeninde geçen romanı "Korsan Kitap Çetesi" sokak denince "sokağa çıkmak" tabirini hatırlayan, bir araya gelince sokaktan başka bir dünya olduğunu unutan nesillerden bugüne, mahalle sathından en iyi ihtimalle siteye, kötü ihtimlalle apartmana yada apartman önüne sıkışmış çocuklara bir sesleniş.

Kitaba dalmadan önce sona iliştirilen bir nota dikkat çekmem gerekiyor. Ebeveynler, öğretmenler ve kütüphaneciler için kitabın kapsadığı konu başlıkları listelenmiş. Hem yazar hem yayıncı ama aynı zamanda da okullu bir kütüphaneci olan Erdoğan bu notu oluştururken muhataplarına seçimlerini kolaylaştıracak bir fikir vermek istediğini ancak okura bir çerçeve çizilmemesi gerektiğini de özellikle belirtmiş. Madem amacımız kitapları tanıtmak ve değerlendirmek, nadiren rastladığım bu önemli belirteci paylaşarak kitabı en iyi tanıtacak olan sahibinin muradını yerine getirmek istiyorum. Konu başlıkları şöyle: korsan yayıncılık, korsan kitaplar, kitap kültürü, aile içi ilişkiler, büyümek, problem çözme, analitik düşünme, arkadaşlık, mahalle yaşantısı, akran çatışması, yardımlaşma ve dayanışma, evcil hayvanlar, korkular, cesaret, akranlar arası şiddet, öfke kontrolü. Çocuk yaşantısının mahali neresi olursa olsun, dar veya geniş her sosyal çevrede akran çatışmasını kaçınılmaz olarak görüyor ve ailecek yaşıyoruz. Bu çatışma kimi zaman bir rekabetten, kimi zaman kendi grubunu oluşturmak isteyen çocuğun güç pekiştirme ve bu gücü zayıflar üzerinde gösterme ihtiyacından, kimi zaman kıskançlıktan, anlamlandırılabilir ve hatta zaman zaman anlamlandırılamaz nedenlerden kaynaklanıyor. Hele ki çocukların muhtemelen insanlık tarihi kadar eski bu derdini mutedil karşılayamayan ebeveynleri de işin içine yanlış yöntemlerle dahil olursa istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabiliyor. "Korsan Kitap Çetesi" akran zorbalığına, zorba ve yancılarının rolünü vurgulayan kitaplardan farklı olarak diğer taraftakilerin rollerini merkeze alıp yaklaşmış. Aynı zamanda zorba ve mağdur grup arasında geçişkenliği sağlayan karakterleri de çeşitlendirmiş ve onların tercihleriyle zorbalığın evrilişi arasındaki bağı kurmaya çalışmış. Daha önce irdelediğimiz akran zorbalığı hikayelerinde zorba-mağdur ikilisi arasındaki ilişkiyi belirleyenin etken-edilgen şahitler olduğunu özellikle vurgulamıştık. Burada da Ayşegül ve Necdet'in rolleri belirleyici oluyor ve körükleyen değil barışçıl yaklaşım ağır basıyor. Çocukların ikili veya çoklu sohbetlerindeki sıcaklık yavaş yavaş yok olan ama tohumları çocuk kalbinde saklı olan endemik bir çiçek gibi. Fatih Bey argodan, sokak dilinden mümkün olduğunca kaçınmış ve temiz bir dil kullanmış. Okuduğum diğer bir kitabıyla beraber bu kitabında da dikkatimi çeken fizikî bir özellik ise muadillerine göre daha büyük yazı ve daha fazla satır aralığı tercih etmiş olmasıydı. Fatih Erdoğan'ın ince düşünen ve kendi kurallarını koyup onlara uymayı seven bir yazar-yayıncı olduğunu hissettiğimden bu seçiminde de bir kasıt olduğunu düşünüyorum ve bu kastın da okurun işini mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve kalın kitap okuma tatminini ona yaşatmak olduğunu tahmin ediyorum. Aksi hâlde yayıncı maliyeti artıran bu seçimi yapmayacaktır.

Kitabın neresinden girdik, nerelere geldik ama hikâyeye değinmeden çıkmak olmaz elbette. Baş karakterimiz Bulut bize, arkadaşları Ayşegül, Aslı, Orhan, Mustafa, Necdet ve Erol'la birlikte kitap sattıkları pazar tezgâhının yeri için aşağı mahallenin çocuklarıyla çatışmalarını anlatıyor. Barlas'ın liderliğindeki çete, işlek tezgâha zorbalıkla sahip olmaya çalışmakla yetinmiyor, korsan kitap satmak, rakiplerinin kitaplarını çalmak ya da onlara zarar vermek gibi yöntemleri de mübah görüyor. Bulut ve arkadaşları da kendilerinden güçlü olan bu çocuklarla nasıl başa çıkacaklarına dair önce kendi zihinlerinde bir mücadele veriyorlar, sonra da her sonucu göze alarak haklarını korumaya karar veriyorlar. İki grup arasında barışı sağlamaya çalışan Ayşegül sayesinde çeteler bu rekabeti bir kitap satma yarışmasıyla çözmek üzere anlaşıyorlar. Bulut bu mücadelesi sırasında babasının küçük, mesafeli ve ölçülü müdahaleleri ile zaman zaman yöntemini güncelliyor ve doğru çözüme ulaşıyor, hilekâr rakiplerine karşı yarışmayı kazanmanın adil bir yolunu buluyor.

Benzer sorunlarla karşılaşan çocukların anne-babalarından beklentilerini de şekillendirebilecek bir hikâye okuyoruz. Ebeveyn de eğer bu kitabı evladı ile birlikte okursa, sık karşılaşılan benzer durumlarda doğrudan ve sert bir müdahale ile sorunu büyütmek yerine, akılcı ve sakin bir tavırla yol gösterici olmayı öğrenebilir. Dolayısıyla aslında yazarımız çocuk-yetişkin işbirliğine en çok ihtiyaç duyulan bir alanda doğru işbirliğini tanımlamış. Korsan kitap ve korsan yayın bilinci de hediyesi. Yeni okurlara bu bilinci erkenden aşılamak, bundan sonra satın alacakları/aldıracakları her kitapta akıllarına gelecek bir kontrol kodu yazmak iyi bir fikir. Kitap 28 bölüme ayrılmış ancak bölüm başlarında özel başlıklar veya çizimler yer almadığından bunun sadece bölüm bölüm okuma alışkanlığı olanlara bir kolaylık sağlamak için yapıldığını anlıyorum. Kapak çiziminde Mustafa Delioğlu, Bulut ve köpeği Korsan'ı, korsan yayıncıların kamyonunu takip ederkenki telaşlı hâlleriyle resmetmiş. Bana ilk okuduğum kitapları hatırlatan nostaljik bir resim. Belki sonraki baskılarda yeni nesil için daha cazip bir tarzla güncellenmesi gündeme alınabilir. Düzeltme, düzenleme, dizgi, baskı, cilt sorunsuz. Duygulu ve naif maceraları seven 9-12 yaşlarındaki okurları tatmin edecek bir metin.

Fatih Erdoğan

Korsan Kitap Çetesi

Mavibulut Yayıları

2020 Aralık / 13. baskı

240 Sayfa