Kötülüğün Savunma Hakkı!

Tanımlar kolaylaştırır hayatımızı. Aynı zamanda seçme fırsatları sunar. Kendimizi konumlandırdığımız yerden yargılayabiliriz dünyayı. Özellikle konu iyilik ve kötülük kavramları üzerine olduğu zaman. Peki ikisi arasından hangisini tercih ederdik? Herkes birinciyi seçmişse dünyada bunca kötülük neden var?

Kötü olarak nitelendirdiğimiz tutum ve davranışlar çok defa belli birikimler, tepkiler ve içinden çıkılamayan durumlarla ilintili olsa da incelemeye çalışacağımız eserin odak noktası bu değil. Yazar salt kötülük olarak nitelendirilen, bir sebebe dayanmayan kötülüğün peşine düşüyor bu eserde. İlk önce tarihten günümüze bir teorik çerçeve çizdikten sonra üç eser üzerinden örneklendirme yoluyla tezini edebiyatla ilişkilendiriyor.

Dorian Gray'in Portresi'ndeki Lord Henry, Faust'daki Mephisto ve Huzur romanındaki Suat karakterlerinin ortak noktası, davranışlarındaki kötücül karakterin bir sebebe dayanmadan şeytani olarak nitelendirebileceğimiz bir öze sahip olması. Hacer Selçuk, üç farklı eser üzerindeki bu benzerliği tezine dayanak olarak ortaya koyuyor. Aynı zamanda yazarın yüksek lisans tezi olan bu konu, üzerinde titiz bir çalışmayla deneme haline getirilmiş.

Eserin adının "Kötülük Estetiği," olarak seçilmiş olması içerik hakkında okuru şaşırtmanın ilk adımı olsa gerek. TDK'nın estetiğe, "Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi," olarak yer verdiği düşünüldüğünde, yazarın girişte vurgulamaya çalıştığımız tanımlamaya zıt düşen bir yaklaşım ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Kötünün tanımı için ise, sözlüğe bile bakmaya gerek görmüyoruz. O halde kötülük nasıl estetize edilebilir? Bu soruyu şöyle cevaplandırıyor yazar; "İnsanın iyi tarafının olduğu gibi, kötü tarafının varlığı da kabul edilir. Edebiyat bu karmaşık durumu ortaya koymada etkili bir alandır." (S.168) İlk bakışta çelişkili gibi görünse de konu kavramsal olarak örneklerle desteklendikçe, kötülük alışageldiğimiz tanımdan daha farklı bir hale bürünmeye başlıyor. Bunun ezber bozan bir tutum olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle Tanzimat dönemi eserlerinde ve bazı Yeşilçam filmlerinde aşina olduğumuz karakterlerle özdeşleşen kötü kavramı okuru/izleyiciyi konfora iten bir yapıya sahiptir. Bir tarafta iyiler, diğer tarafta kötülerin olması tanımlama ve taraf belirleme konusunda kolaylık sağlar. Bununla birlikte sanatsal değer düşer ve yazarın penceresinden bakmak zorunda kalırız hayata. Dostoyevski ve Tolstoy başta olmak üzere Rus romancılığını zirveye çıkaran ise, her iki yönde de düşünme fırsatı vermektir okura. Necati Mert'in, "bir fotoğraf makinası tarafsızlığı," (Mert, 2015, s. 193) olarak ifade ettiği nesnel bir bakıştır aradığımız. Bir masumu öldüren eli kanlı bir katili bile anlamaya çalışırız. Ona hak vermiş olmayız, söz hakkı tanımış oluruz. Bu noktada övgünün dışında yeni bir tanım karşımıza çıkıyor. Kitabın ismini tamamlayan estetik kavramı. Bu kısma daha sonra tekrar döneceğiz.

Yazar kötülük tanımı, algısı ve tarihsel süreci açısından bir çerçeve çizmeye çalıştıktan sonra biraz önce vurgulamaya çalıştığımız kolaycılıktan edebi yöne doğru taşıyor tezini. "Kötüleri kendi hayatımızda istemeyebilir ve sevmeyebiliriz. Ancak onlar, açıkça görülen güçleri, sosyal normları reddetmeleri ve en önemlisi kendi hikâyelerini gerçekleştirme yetenekleriyle genellikle edebiyatın en dikkat çekici parçalarıdır."(S.30) Günlük hayatımıza baktığımızda gerçekten kötülüğün emek, güç ve zekâ gibi kavramlarla ilişkili olduğunu görebiliriz. Sıradan insanların aklından geçmeyecek veya düşünse bile yapamayacağı eylemler haberlere konu olduğu veya sanatsal bir esere döndüğü zaman okuru/izleyici şaşırtmaktadır. Yaptıkları kötülükte açık vermeyişleri ve adım adım hedefine ilerlerken göstermiş oldukları kararlılık farklı oluşlarına işaret eder.

Hacer Selçuk, Antik Yunan felsefesinden günümüze kadar, Aristoteles, Hegel, Kant ve daha birçok düşünür üzerinden bu geniş kavramın tanımını paylaşır bizimle. Neyin iyi neyin kötü olduğu kişiden kişiye farklılıklar gösterse de sanatsal aktarımdan önce felsefi boyutu daha fazla önem taşımaktadır. Bu yüzden kötülüğe teolojik, etik yönden yaklaşmaya çalışır. Yazar, teorik çerçeve çizildikten sonra seçmiş olduğu üç kahramanla tezini örneklendirir. Böylece edebiyata nasıl yansıdığını görme imkânı buluruz. Daha sonra bu kahramanlar üzerinden detaylı değerlendirmeler yapar. Özellikle adı geçen romanları okumuş olan okurlar için çalışma daha belirgin şekilde anlaşılmış olur.

Kötülüğün sanatsal olarak yansıtılması konusunda Shakespeare ve Baudelaire'in özellikle üzerinde durur Hacer Selçuk. Harold Bloom'un ifadesiyle yer vermek gerekirse, "Shakespeare, Batı edebiyatında, karakterlerin içinde saklı/gizli bir yan olduğunu ortaya koyan ilk yazardır." (Saydam & Kızıltan, 2021, s. 108) Bu açıdan insanı tanıma ve davranışlarını okura nesnel olarak aktarma konusunda Shakespeare'e yer verilmiş olması çok isabetlidir. Yine Baudelaire'in "Kötülük Çiçekleri," şairin sanata bakışını yansıtan ve kitabın teziyle örtüşen önermelere sahiptir.

Biraz önce estetik kavramının edebiyata nasıl yön vermiş olduğundan ve karşı görüşe savunma şansı verdiğinden bahsetmeye çalışmıştık. İslam inancı ve ilk insanın yaratılma süreci dikkate alınacak olursa konuyla ilgili ayetlere baktığımızda şeytana savunma hakkı verildiği, davranışının nedenlerini söyleyebilme imkânı tanındığını görebiliriz. İyiyle kötü arasında, kulluk ve isyan arasında şeytan yanlış yolu seçtiği halde konuşturulmadan kovulmaz huzurdan. Kendisine mühlet verilir. Yaratıcı kendisine isyan eden karşısında bu hakkı tanırken insan ne kolay yargılıyor kötü olanı?

Son Söz

Eserde akademik titizliğin dikkat çekici olması fakat akademik sıkıcılığın olmayışı tez sonrası edebi süreçteki emeği ön plana çıkarıyor. Yazarın edebiyatçı kimliğinin baskın olmasının eseri daha değerli ve kalıcı hale getirdiğini söyleyebiliriz.

Yazarın kötülük tutumu ve kökeni üzerine kitabına temel olarak aldığı üç karakterin dışında Othello'daki Iago ve Calvino'nun İkiye Bölünen Vikont eserlerine de atıf yapması dikkat çekicidir. Kötülük algısı ve insanın neler yapabileceğine dair çok önemli bulduğum bu iki eserin anılmasının bir okur olarak beni sevindirdiğini vurgulamak isterim.

Kitapta yer verilen kahramanlar arasından Lord Henry yazarın hayatına ışık tutması ve Mephisto şeytani vasfıyla öne çıkarken Türk Edebiyatından seçilmiş olan karakterimiz Suat, seçmiş olduğu intihar mekânıyla dikkat çekmektedir. Her üç kahraman da, yazarın "estetik," kavramıyla vurgulamak istediği tanıma uygun olarak edebi yönden iyi işlenmiş karakterler olarak göze batar.

İlk insanın yaratılma süreci ile Habil ve Kabil'den günümüze kötülük devam ettikçe sanat bunu anlamaya ve yansıtmaya devam edecektir. Yeter ki savunması için kendisine söz hakkı verilsin!

Kaynakça

Mert, N. (2015). Öykü Yazmak. Ankara: Hece Yayınları.

Saydam, M., & Kızıltan, H. (2021). Psikomitoloji. İstanbul: İthaki Yayınları.

Selçuk, H. (2022). Kötülük Estetiği. İstanbul: Ketebe Yayınları.

Kötülük Estetiği

Hacer Selçuk

Ketebe Yayınları, Ocak 2022

204 Sf.