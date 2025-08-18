Krizin Orta Yaşı Olur Mu?

Yusuf Tosun yazdı...

"Evet, bir "orta yaş krizi"miz var ve bu kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Buna siz "kırk yaş sendromu" da diyebilirsiniz. Artık bir neşter vurmak lazım bu krize!... Sadece felsefik bir bakış değil, rasyonel bir analize ihtiyaç var öncelikle.

Hülasa; bir arazi taraması yapmak lazım evvela. Kayıplar, kazançlar, kazanımlar… Netice kendiliğinden ortaya çıkacaktır hiç şüphesiz!...

Başlangıç için de Kieran Setiya'nın Orta Yaş Krizi kitabı iyi bir felsefik rehber olabilir. Ben okudum, müstefit oldum. Siz de okuyun, eminim pişman olmayacaksınız. Belki neticelerini birlikte tartışırız." (05.08.2025- facebook)

Sosyal medyadaki bu paylaşımın akabinde geldi bu yazı. Evet, başlangıç niyetine orta yaş krizini bu kitap üzerinden konuşabiliriz. Mevzuyu detaylandırmak ise başka bir yazının konusu…

Açıkçası yakın zamanda kitaplarıyla tanıştığım İngiltere Hull doğumlu yaşıtım bir felsefe profesörünün kendi yaşam deneyiminden de yola çıkarak "orta yaş krizi" ile ilgili yaptığı saptamalar bir hayli dikkatimi çekti. Özetle; yaşamı bir U grafiği olarak okuyan Kieran Setiya ismindeki bu profesör dikkatlerimizi daha çok bu grafiğin U çukurunda yaşananlara yoğunlaştırıyor. Uzun bir analiz ve değerlendirmelerden sonra ise bu çukurdan çıkışın hal çareleri üzerinde düşündürüyor bizi. Bir insanın hayatının 35-45 yaş aralığını simgeleyen bu çukuru bunalım, stres, sıkıntı, keşke, pişmanlıklarla dolu cendere olarak ele alıyor. Kişiden kişiye farklılık arz edebilen 35-45 yaş aralığı ve çukurda yaşananlarla birlikte çıkış yolu da bir o kadar farklılık gösterebiliyor.

Etik, epistemoloji ve zihin felsefesi alanında da çalışmalar yapan genç felsefe profesörü Setiya'nın "orta yaş krizi", bizimse "kırk yaş sendromu" dediğimiz bu süreç birçok bilim insanı tarafından da ele alınmış ve kitap, makalelere konu olmuş oysa. Her ne kadar genel alanda yazılıp çizilenleri malumun ilanı olarak görsek de satır aralarına sıkışmış bazı detaylar son derece önemli. Zaten yaşamın gizi de bu detaylarda gizli değil mi?

Profesör Setina'nın "orta yaş krizi" teorisi genel olsa da konuya yaklaşım tarzında ve sorunun tespitinde yapılan hatalardan dolayı çıktılar pek de doğru okunamıyor. En önemlisi de hadiselere batı gözlüğü ve normlarıyla bakılıyor olması ve neticelerinin mevcut koşullar göz ardı edilerek yapılıyor olmasıdır. Bu da beraberinde yanlış çıkarımlarda bulunmaya yol açıyor.

İşin doğrusu toplumların kaderi de bireylerin kaderi gibi düz bir çizgiden ibaret değildir. İnişleri, çıkışları ani yükselişleri ve de düşüşleri vardır. Zaman zaman bu düz çizgide yol aldıkları olmuyor değil… Lakin bu hal istisnaidir. Yani toplumların da bir U çukuru vardır ve bu çukurdan çıkış bir hayli zordur. Kimi toplumlar bu eşiği aşıp yeniden şahlanırken kimisi de uzun süre bu çukurda debelenip durmuş ve sonunda kaybolup gitmişlerdedir. Tekerrür eden tarih bunun örnekleriyle doludur.

Tekrar Profesör Setiya'nın U yaşam grafiğine atıfla hatırlatacak olursak; bu grafikteki 35-45 yaş aralığı insan yaşamının çukurudur. İzafi olan bu aralık kişiden kişiye veya toplumdan topluma farklılık arz edebilir. Batı normlarıyla yaklaştığımızda ekonomik durum bu çukurdaki en önemli faktördür. Ama gerçekte ise bu çukurun ana dinamiği inançtır. O nedenle kimi kişi ve toplumlarda U yaşam grafiği V grafiği şeklinde seyredebilir.

Felsefe profesörü Setiya'nın bireyin yaşamı üzerinden U grafiği şeklinde anlatmaya çalıştığı bu kriz hadiseyi anlayıp anlamlandırma ve akabinde çıkış yolu bulma noktasında zihnimizde yeni ufuklar açıyor işin doğrusu. Tabii Setiya daha çok bireyin yaşadığı orta yaş krizinden yola çıkarak çözümlemelerde bulunup hal çareleri öneriyor. Bu bakışı bireylerden oluşan toplumlara da uyarlamak mümkün. Özellikle de U çukurunda basıcı, çetin, kasvetli, bunaltıcı… görünen hayata önerdiği kuralı hatırlatmakta fayda var:

"… Çok ben merkezli olmamalısınız. Saplantılı bir mutluluk arayışı, mutluluğun gerçekleşmesinin önüne geçer. (Çünkü) yalnızca bir araç değil, kendi kendine bir ideal son olarak kafasını kendi mutluluklarından başka bir amaca, insanlığın gelişimine, hatta bir sanata veya meşgaleye koyanlar mutludur." (Setiya, 2024, s. 129)

Bireylerin yaşadığı sendromlardan kurtulmak için önerilen bu yol aynı zamanda toplumların da krizden çıkış anahtarıdır. Elbette ki bireylerin yaşadığı süreç ve çevresel koşullar bu sendromun boyutunu farklılaştıracağı gibi toplumların da yaşadığı serüven ve koşullara göre bu sendrom ve krizler farklılık arz edebilir.

Tabii bir yığın başka başka önerilerde bulunmak da mümkün. Bu uzun bir yazının konusu… Ancak şu ifade edelim ki; birey ve toplum olarak içinde bulunduğumuz halin tespiti önemli öncelikle. Çünkü teşhis olmadan tedavi reçetesi hazırlanamaz. Önce bir röntgeni çekilmeli toplumun, akabinde masaya yatırılıp bir bir incelenmeli. Akabinde ise U çukurundan çıkışın reçetesi yazılıp uygulanmalı.

Bu mevzuyu yeni bir yazıyla detaylandırmak umuduyla…

Kaynakça

Setiya, K. (2024). Orta Yaş Krizi. (S. Yılmazkarasu, Çev.) İstanbul: The Kitap.