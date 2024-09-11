"Kalila Yayın ve Prodüksiyon" kitapların yanısıra günün imkânlarını kullanarak çizgi film ve müzik gibi yapımlarla da çocuklara ulaşmayı hedefleyen yeni bir yayıncı. 10 çocuk kitabı, @riko.tr instagram ve @KalilaKids Youtube kanallarıyla, islamî hassasiyetlere uygun ama aynı zamanda yeni neslin eğilimleriyle de örtüşen, cezbedici eserler vermeye başlamış. Kendisini şöyle tanıtıyor:

Merhaba ben KALİLA.

Ender bulunan, nadir görülen anlamında.

Bazen masalla çıkarım karşına, bazen şarkıyla.

Bazen bir kitap olurum, bazen bir film

hikayeler anlatmaktır benim işim.

Bir gün bir gün bir çocuk diye başlarım,

dünyadan türlü masallar toplarım.

Bir doğudan bir batıdan

bir kuzeyden bir güneyden

en güzelleri bulur getiririm

taa dereden tepeden.

'22 benim doğum yılımdır

ama ben yaşsız bir anlatıcıyımdır.

Kalila'nın ilk kitapları arasından Zeytin Aydoğmuş'un "Küçüğüm-Leyla" isimli eserini inceleme fırsatımız oldu. Yayıncının düzenlediği öykü yarışmasında birinci seçilen bu metinde, daha önce de bir kitabını değerlendirdiğimiz ve dilini oldukça eğlenceli bulduğumuz yazar, farklı bir izlekle karşımıza çıkıyor.

Annesi ile babasının ilişkisi bir süredir sallantıda olan Leyla bir yandan da fazla kilolarıyla mücadele etmektedir. Biri kendisiyle biri de en yakınlarıyla ilgili ama aslında birbirine bağlı olan bu iki dert arasında sıkışmış olan Leyla mide küçültme ameliyatı için uyutulur ve kitabın ikinci bölümünde, anneannesinin yazlığında geçireceği günlere uyanır. Burada anneannesinin, onun sevimli arkadaşlarıın ve can dostu Eda'nın desteğiyle perhizini yapan ve psikolojisini de günden güne düzelten Leyla için artık hayata daha güzel bakmak, anne babası arasındaki sorunun çözülmesi için umutlanmak zamanıdır.

Yazar ayrılık baskısı altındaki çocuğun zihin dünyasına girmeyi, o dünyanın labirentlerinde yol almayı denemiş ve hareketli dilini bu nispeten kasvetli ve kederli yapı içerisinde de olabildiğince kullanmış.

Burak Akbay'ın özgün çizimleri siyah-beyaz, soyut ve seyrek kullanılmış olsalar da karakter tasarımları hedef kitlenin bir iki yaş altında kalmışa benziyor. Yayıncı tarafından 11+ yaş olarak tespit edilmiş, 13-14 yaştaki okurlarla daha sıkı bağ kurabilecek gibi görünen metne biraz daha olgun karakterler eşlik edebilir, böylece ilk gençlik sıkıntılarını yaşayan okurları yakalamak daha kolay olabilirdi.

Kitapta, yeni yayıncılarda sık görülen imla-dizgi-düzelti hatalarına rastlamadık. Editör Murat Mudu ve son okuyucu Havva Yılmaz ile birlikte bu önemli işlerin maliyetinden kaçınma yolunu seçmeyen yayıncıya da teşekkür ediyor, Kalila'ya yayın hayatında başarılar diliyor, nitelikli eserler çizgisinde daim olmasını umuyoruz.

Küçüğüm-Leyla

Zeytin Aydoğmuş

Kalila Yayın ve Prodüksiyon

109 Sayfa

Ağustos 2024