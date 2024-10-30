Külliyat Sahibi Bir Alimin Kitapları/Mevdudi Külliyatı

Bir kısım çabalar ne kadar meşakatli olsa da insana mutluluk veriyor. Kitap ve bilgi için verilen çabalar gibi. Verdiğiniz zamana, verdiğiniz emeğe, çektiğiniz meşakate değiyor. Çabasını verdiğiniz çalışma şayet bir ilk olma özelliği taşıyor ise mutluluğunuz ayrıca katlanıyor. Yazı dünyamızda eksikliği söz konusu olan bir çalışma yapmak insanın kalbini ferahlatıyor. Şu an böyle bir güzellik ile karşı karşıyayız. Yakın dönem İslam düşünürlerinden alim bir şahsiyet olan Ebul Ala Mevdudi'nin Türkçeye tercüme edilmiş eserlerini toplu olarak değerlendirdiğimiz bir çalışma ile karşı karşıyayız. Uzun bir okuma çalışması neticesinde ulaşabildiğimiz bütün eserleri kısaca değerlendirmeye çalıştık.

Mevdudi, seçkin bir alim, uzak görüşlü bir devlet adamı, gönülleri etkileyen bir hatip, ikna edici ve verimli bir yazar, bilgili bir hukukçu, birinci sınıf bir organizatör, korkusuz, boyun eğmeyen bir lider, iyi bir iktisatçıdır. Eserleri okunduğunda ilmi derinliği ve çok yönlülüğü daha iyi anlaşılacaktır.

Tefhimü'l-Kur'an; Mevdudi, surelerin ön kısmına giriş yazılmıştır. Bu giriş bölümünde surenin nüzul sebepleri, tarihsel arka plan, o dönemin sosyo-ekonomik ve siyasal şartları bilgi olarak paylaşıldıktan sonra tefsire geçilmiştir. Ayetler arası siyak-sibak ilişkisi ile birlikte sureler arası siyak-sibak ilişkisi verilmiştir. Tefsirde dikkat çeken önemli hususlardan bir tanesi de Yahudi ve Hıristiyanların kutsal kitaplarından dikkat çekecek kadar alıntılar yapılmasıdır. Tefhimul Kur'an tefsiri sosyal konulara ağırlık veren bir dirayet tefsiri olarak değerlendirilebilir. Eser; 7 ciltten oluşur, Arapça, Türkçe ve İngilizce gibi birçok dile tercüme edilmiştir. Türkçe tercüme şekli iki farklı yayınevi tarafından neşredilmiştir. İnsan ve Bengisu yayınları.

Kur'an'a Göre Dört Terim; Küçük bir risale olarak neşredilen bir eserdir. Hacim itibariyle Mevdudi'nin en küçük eserlerinden olmasına rağmen, etki olarak en büyüğüne sahiptir. Seyyid Kutub, yazdığı değerli tefsirini, Dört Terim'i okuyunca baştan tekrar gözden geçirdiğini belirtirken, bu küçük ebatlı eserin önemini çok güzel bir şekilde ifade eder. Son yüzyıl içinde dünyanın bütün coğrafyalarında yaşayan Müslümanların düşünce dünyasında büyük bir etki yapan eser İlah, Rab, İbadet ve Din kavramlarını tevhidi bir bakış açısı ile ortaya koyuyor. Bir kitap okudum hayatım değişti dedirtecek türden nadir ve kıymetli bir eserdir. Özgün yayıncılık

Sünnetin Anayasal Niteliği; Mevdudi, sünnet bilinci ve olması gereken sünnet anlayışı ile ilgili olarak kaleme aldığı bu eserinde Resulullah'ın sünnetine karşı çıkanlara karşı bu eserle cevap vermiş ve sünnetin hüccet ve İslam'da anayasal niteliğe sahip olduğunu bu eseriyle anlatmıştır. Kitabı önemli kılan hususların başında sünnetin teşri boyutu ile ilgili tartışmalara açıklık getirip delilleri ile sünnetin anayasal/hüküm niteliği taşıdığını ispatlamıştır. Mevdudi'nin sünneti hafife aldığı ile ilgili iftiralara da cevap mahiyetinde bir eserdir. Çıra yayınları

Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamber'in Hayatı; Hz. Peygamber'in hayatı ve sireti üzerine yazılmış bir eserdir. İki ciltten oluşur. Bu kitap, Mevdudi'nin Tefhîmü'l-Kur'an'dan sonra en büyük başarısıdır. Eser Mekke dönemi ile ilgili olan konuları ele almıştır. Hicret konusunu işledikten sonra kitap sona erdirilmiştir. Klasik siyer kitaplarından farklı olarak Peygamber'in (s) mücadele yönü ve takip ettiği metod üzerinde özellikle durulmuştur. Resulullah'ın (s) hareketlerinden ve davranışlarından alınması gereken dersler ve günümüze yansıma şekli ele alınmıştır. Pınar yayınları

İslama giriş; İslam'ın temel prensiplerini içeren bir giriş kitabı niteliğindedir. Dili sade ve anlaşılır olduğundan her seviyeden insanın okuyabileceği bir eserdir. Farklı isimler ile Türkçe olarak neşredilen eser 1930'lu yıllarda Pakistan-Hindistan'da örnek ders kitabı olarak kabul gören bir eserdir. Bu eser Türkçe baskı olarak "İslamın anlaşılmasına doğru" adı ile de neşredilmiştir. Hilal yayınları

Hitabeler; İslamın şartları etkileyici ve akıcı bir dil ile açıklanmış, küfre ve tuğyana karşı islamın uygulanmasının önemi üzerinde durulmuştur. Bu uygulamaların olabilmesi için İslam devletinin gerekliliği üzerinde özellik ile durmuştur. İslamın devletleşmesinin önemine vurgu yapan bir eserdir. Hilal yayınları

İslamda cihad; Bu kitap dünya müslümanları üzerinde çok büyük etki göstermiştir. İslamda cihad kitabı neşredildiği günden bugüne kadar farklı İslam coğrafyalarındaki Müslümanların baş ucu kitaplarından biri olmuştur. İslam savaş hukuku ile ilgili bütün kuralları ayet ve sahih hadisler ışığında ele alan eser hemen her konunun izahında İslamın barış ve esenlik dini olduğuna vurgu yapmıştır. İslam düşmanlarının, İslam şiddet dinidir ve silah zoru ile kabul ettirilmiştir gibi iftiralarına cevap veren bir eserdir. Mevdudi'nin şiddet yanlısı görüşlerin babası olduğu iftiralarına da cevap veren bir eserdir. Mevdudi'ye bu şekilde iftira edenlerin bu eseri okumayan cahiller olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Özgü yayınları

Doğum kontrol hareketi ve islam; Mevdudi doğum kontrolünün fıtrata aykırı olduğunu ve insan neslinin çoğalmasını engellediğini söyler. Mevdudi'ye göre böyle bir uygulama İslama aykırıdır. Mevdudi, insan nesline açılan bu savaş olan doğum kontrolü uygulamasına karşıdır. Doğum kontrolünün dini ve sosyal anlamda sebep olacağı kötü sonuçları sistematik bir şekilde ele aldığı eseridir. Sebil yayınları

Hicab; Tesettür bilinci ile ilgili yazılmış kaynak kitap niteliğinde bir çalışmadır. Örtünün mahiyeti ve hikmeti üzerinde derin analizler yapılmış bu konudaki ihtilaflı konulara ayet ve hadisler delil getirilerek açıklık getirilmiştir. Müslüman kadının örtüsü adı ile de basılmış olan eser kendi alanında bir şaheser olarak değerlendirilebilir. Hilal yayınları

Hilafet ve saltanat; İslami Hilafetin nasıl aşamalı olarak saltanata ve diktatörlüğe savrulduğunu ele alan bir eserdir. Hilafetin saltanata dönüşme sebepleri üzerinde derinlemesine duran eser hilafetin gerekliliğine de sık sık vurgu yapılıyor. Bu kitabın ilk baskılarında yer alan bir kısım görüşlerden dolayı Mevdudi eleştirilmiştir. Fakat Mevdudi'nin bütün eserleri okunduğunda bu eleştirilerin haksız ve insafsız eleştiriler olduğu görülecektir. Hilal yayınları

Kadiyani Meselesi; Pakistan-Hindistan topraklarında cereyan eden sapık bir mezhep olan Kadıyanilik üzerine yazılmış bir eserdir. Kadıyanilik hareketinin doğuşu ve tarihsel gelişimini ayrıntıları ile anlatan eser, bu sapkın hareketin kurucusu ve İngilizler ile olan ilişkisini delilleri ile veriyor. Sahte peygamberlik iddiasında bulunan Gulam Ahmed Han'ın kurucusu olduğu sapkın hareketin görüşlerini akli ve nakli deliller ile çürütüyor. Eserin Türkçe tercümesi veya eserin Türkiye Müslümanları açısından önemi kanaatimce şudur; Türkiye'de Tv ekranlarından ve internet üzerinden hem bu hareketin günümüz temsilcileri hem de başka sahte nebi ilanatında bulunan sapıkların görüşlerini çürütmek açısından önemlidir. İhya yayınları

İslami Kavramlar; İbadet, Lailahe illallah, Kur'an'da geçen şekli ile Resulullah, Emri bil Maruf nehyi anil münker, hürriyet, İslam iktisadının amaçları, sosyal eşitlik, islamda kanun yapma ve içtihad gibi konuları içeriyor. Kitabın sonunda bir oryantalistin Mevdudi'ye gönderdi mektup ve Mevdudi'nin verdiği cevap yer almaktadır. Pınar yayınları

Fetvalar; 4 cilttir. Ayetlerin tefsirleri ve hadislerin yorumları üzerinde durmuştur. Fıkhi konularda fetvalara yer vermiştir. Ekonomik konularda fetvalara yer vermiştir. Siyasi konularda fetvalara yer vermiştir. Aynı kitap farklı yayınevleri tarafından "meseleler ve çözümler" adı ile dört cilt olarak basılmıştır. İbadet konusunda ayet ve hadisler ele alınarak fetvalar ortaya konulup, evlilikten iktisadi konulara, savaş hukukundan ticaret hukukuna kadar günümüzde çokça sorulan birçok sorunun cevabını barındıran bir çalışmadır. Nehir yayınları

Günümüzde İslam; Mevdudi'nin bir konferansının dökümü olan eser; Müslümanların İslam'a karşı izledikleri yol hangisidir? Müslümanların günümüzde İslam'a karşı tavırları nedir? İslam'ın onların pratik hayatlarındaki etkileri hangi boyutlardadır? Günümüzde insanlığın tekrar İslam'a dönüp onun gösterdiği yoldan ilerlemesi söz konusu olabilir mi, yoksa bu oldukça uzak bir ihtimal midir? Acaba İslam günümüzde uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Sorularına cevap veren ilmi açıklamaları içeren bir eserdir. Özgü yayınları

İslam davetçilerine; Mevdudi'nin Lahor'daki evinde Cemaat-i İslami'nin kuruluşu dolayısıyla toplanmış bulunan 75 kişi kadar küçük bir dinleyici topluluğuna hitaben, 26 Ağustos 1941 yılında yapılan konuşmanın dökümü ile başlıyor eser.. Mevdudi'nin kurucusu olduğu Cemaati İslami'nin kuruluş aşaması ve o güne kadar olan tarihsel süreci hatırat şeklinde ele alınıyor. Cemaati İslami'nin özellikleri ve diğer cemiyetlerden olan farkları başlıklar halinde ele alınıyor. Cemaati İslami'nin toplantı tutanaklarından cemaatin yapısal ve düşünsel özellikleri ile ilgili bilgiler veriliyor. Dünya yayınları

İslami hareketin ahlaki esasları; Mevdudi'nin 1945 yılında Cemaati İslami'nin senelik kongresinde cemaat üyeleri ve taraftarları huzurunda, genel merkezi olan Pencap kentinde yaptığı bir konferansın dökümüdür. Özelde Cemaati İslami'nin dinamikleri üzerinde duran eser genel olarak bir İslami hareketin nelere dikkat etmesi gerektiği üzerinde duruyor. Liderlik, hilafet konuları ve insani ahlak ile İslami ahlakın gerekliliği üzerinde duruluyor. İman, İslam, takva ve ihsan konusunda nasıl olmamız gerektiğine dikkat çekilirken takva ve ihsan konusundaki yanlış yaklaşımlara işaret edilip olması gerektiği şekli okuyucu ile paylaşılıyor. İnkılab yayınları

İslam istikbalinde talebeler; Mevdudi'nin 1965 yılında Cemaati İslami'nin öğrenci kolunun yıllık kongresinde yaptığı konuşmanın dökümüdür. Öğrencilerin toplumların geleceği üzerindeki etkisine ve İslami esaslara dayalı bir yaşam süren gençlerin önemine vurgu yapan bir çalışmadır. İçerdiği hakikatler yönünden günümüzde de öğrencilerin istifade etmesi gereken bir eserdir. Özgün yayıncılık

Cebir ve kader; Mevdudi'nin Türkçeye tercüme edilen son eseri olma özelliği taşıyan kitap esas itibari ile mektup ile sorulan bir soruya mektup ile verilen bir cevap özelliği taşımaktadır. Bu mektup daha sonra Mevdudi tarafından farklı makaleler eklenerek kitap olarak neşredilmiştir. Kaderiyecilik ve Cebriye ile ilgili görüşleri çürüten ve bunu yaparken ayetler ile izah eden bir çalışmadır. Aslında bu çalışma için Kur'an'a göre kader konusunun izahı diyebiliriz. Hilal yayınları.

Mevdudi'nin Türkçeye tercüme edilmeyen eserleri de mevcuttur. Bununla birlikte genel olarak eserleri şu dillere tercüme edilmiştir: Arapça, Türkçe, Fransızca, Tomli, Almanca,

Hinduca, Endonezyaca, İtalyanca, Farsça, Bengali, Malayca.