Kültür İzlenimleri: Meşher Çağrışımlar Paneli

Meşher'in sergi etkinlikleri içerisinde bir panel gerçekleştirildi. Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi kapsamındaki Panel 9 Ekim 2025, perşembe günü Saat: 10.30 ve 16.30 aralığında iki oturum olarak Divan İstanbul Oteli'nde gerçekleştirildi. Böylesine faydalı bir organizasyonda yer almanın sevinciyle davetleri için Meşher Yönetimi'ne Kitaphaber ve kendi adıma teşekkür ederiz.

Meşher'de Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisini gezip, görüp yazdığım eserlerin çağrışımları üzerine düzenlenen panele katılma fırsatıyla birlikte eserler üzerine yeniden düşünerek çağrışımlar kurmak inanılmaz ufuk açıcıydı. Meşher, Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisi kapsamında "Çağrışımlar" başlıklı panelin bu kez ikincisi düzenlendi. Farklı disiplinlerden yedi konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlikte, mimarlık ve edebiyattan tasarım, müzik, grafik ve performansa uzanan alanlarda İstanbul'un sanatta ve hafızalarda bıraktığı izler çok yönlü ve farklı bakış açılarıyla ele alındı.

Sabah kahvaltı ile başlayan ve tüm güne yayılarak öğle arasından sonra iki oturumdan oluşan programda, sergi küratörleri Ebru Esra Satıcı ve Şeyda Çetin zengin bir sunumla moderatörlük üstlenmişti. Kendilerini tebrik ederiz. Konuşmacılar arasında Zeynep Çelik, Leman Yılmaz, Jale Parla, Nisan Ak, Sadık Karamustafa, Elçin Poyrazlar ve Tilbe Saran yer aldı. Kişisel deneyimlere ve profesyonel birikime dayanan bu konuşmalar, katılımcıların sergiden ilham alarak İstanbul ile kurdukları bağın sonucu oluşan çağrışımlarını kitaplar, edebiyat, müzik, kitap kapağı, grafik, tarih, tiyatro ve yaşamları üzerinden paylaşmalarına olanak tanındı. Her bir alanı hayranlık uyandırarak aktaran konuşmacıları kutlarız.

Meşher, Hikâye İstanbul'da Geçiyor sergisindeki eserlerle İstanbul'un dünü bugünü ve yarını üzerinden "Çağrışımlar" başlıklı panelde Avrupa'nın şehrimize bakış açısı yansıtıldı. Farklı disiplinlerden yedi konuşmacının şehrin tarihi, edebiyatı, kültürü mekânlar üzerinden ifade edildi. Dönemlerin düşünce akımları üzerinden, kadın ve şehrin ortak değerlerine değinildi. Konuşmacılar söz, imge, mekân çerçevesinde ufuk açan birikimleriyle, yazarlarla, müzikle, tiyatroyla, öykülerle, şiirlerle, kitaplarla ve kapaklarıyla, grafik tasarımlamalarıyla, anekdot ve anılarıyla renkli ve farklı gerçekleşen bu etkinlik dolu dolu içerik sunumlarıyla gerçekleştirildi.

Göz Alabildiğine İstanbul: Beş Asırdan Manzaralar sergisi kapsamında 5 Ocak 2024 tarihinde Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) Oditoryumu'nda düzenlenen "Çağrışımlar" panelinde tarih, fotoğraf, sahne sanatları, edebiyat, müzik ve görsel sanatlar gibi alanlardan önde gelen isimler bir araya geldi. İstanbul'a farklı disiplinlerden bakış açıları sunmayı amaçlayan panelde konuşmacılar Latife Tekin, Murat Germen, Dikmen Gürün, Cem Behar, Murat Belge ve Gülsün Karamustafa serginin kendilerinde bıraktığı çağrışımları katılımcılarla paylaştı; kapanış konuşmasını Zeynep Çelik gerçekleştirdi.

Bir Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olarak 2019 Eylül'ünde açılan Meşher, geniş bir disiplin yelpazesinden seçkilere yer veren bir sergi mekânı olarak oldukça aktif. Çeşitlilik içeren programlamasına özel olarak kurgulanmış bir altyapı sağlayarak kültür sanat alanındaki ihtiyaca yönelik muazzam etkinlikler gerçekleştirerek izlerini büyülüyor. Meşher, kapsamlı disiplinlerarası yaklaşımı sergilerin yanı sıra yayın, atölye ve konferans gibi geniş çaplı paralel etkinlikler serisiyle de zamanlar ve kültürler arasında yeni diyalogların yaratılmasına olanak sunuyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası uzman ve kurumlarla yürütülen bir iş birliği ağıyla, ağırlıklı olarak kurum içinde kurgulanan ve üretilen sergiler Türkiye'de ve yurtdışında ilham verici bir diyalog zemini kuruyor.

Meşher'in etkinliklerini gerçekleştirdiği karakteristik binadan ilk olarak 1905 tarihli Charles E. Goad haritasında "Friedmann Apartmanı", 1932 tarihli Jacques Pervititch haritasında da "Meymaret Han" adıyla bahsedilir. Bu ikinci ad, binanın mimarının büyük olasılıkla Petraki Meymaridis Efendi olabileceğine işaret eder. Suat Nirven'in 1950 tarihli haritasında belirtildiği üzere yapının ismi, Cumhuriyet döneminde "Meymenet Han" olarak değişir. 2007–2009 yılları arasında restore edilen yapı, 2018 yılı sonuna dek VKV'nin çağdaş sanat alanı Arter'e ev sahipliği yapar.

İstanbul'un tarihi ve kültürel merkezi İstiklal Caddesi'nde konumlanma ayrıcalığına sahip olan ve adını Osmanlı Türkçesinde "sergi mekânı" anlamına gelen kelimeden alan Meşher, mümkün olan en geniş izleyici kitlesini çekerek kültür ve sanatın kamu nezdinde anlam ve değer kazanmasını sağlamayı, böylelikle daha fazla kültürel farkındalık ve sezgi oluşturmayı hedefliyor.