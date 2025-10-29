Kültür Programları: Gece Yarısı Kütüphanesi’nde Sinan Canan

Bağdat Caddesi D&R kitap kafenin düzenlediği Gece Yarısı Kütüphanesi Programı'nın ilki gerçekleştirildi. İlk konuğu biyolog, nörobilim uzmanı ve yazar Sinan Canan oldu. Bu eşsiz programa davetleri için Gece Yarısı Kütüphanesi'ne Kitaphaber ve kendi adıma teşekkür ederiz. Harika bir program gerçekleştirildi, tüm emeği geçenleri kutluyoruz. Bilim, teknoloji, beyin, zihin, dil, kültür, sanat, edebiyat, kitap okumak gibi konu başlıklarına ufuk aça Değerli Sinan Canan, konuşmak için var olduğunu ifade etti. Hayatın en önemli ögesinin dil olduğunu vurgulayan Sinan Canan, iyi ki varsınız, sizi dinlemekten fayda sağlarken çok keyif aldık. Konuşma sonunda soru cevaplarla, kötümserliği bırakıp bir an önce iyimserliğe dönüp huzura hazır olmamızı salık vererek, konuşmasına noktayı koyarken geniş anlamda bakış açıları sunarak düşünce sınırlarını yıktı. Program için öylesine zarif bir ortam hazırlanmıştı ki; mumlar, tütsüler, ışıklar, kahve ve doyumsuz bir sohbet sonunda herkes mutlu olarak ayrıldı. Sinan Canan'ın konuklarca üçer beşer alınan kitaplarını "Muhabbetle" ve "Sevgiyle" sözleriyle imzalaması Gece Yarısı Kütüphanesi Programı'nın anlamını bir kez daha kalıcı olarak vurgulamış oldu.

Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan bir sosyal mirastır. Bu mirasa katkısı olan her şey varlığını ve canlılığını ancak bu yolla sürdürebilir. Aktarma vasıtaları sanat, dil, edebiyat gibi, çeşitli kültürü taşıyıcı ögeler ve eserlerdir. Sanat, dil ve edebiyat gibi alanlar tüm ulusların ortak değerleridir ve önemle aktarılmalıdır. Dil, kültür unsurlarının başında geldiği için bu alana hassasiyetle katkı sunulmalıdır. Çünkü dil olmadan öteki unsurların meydana gelmesi mümkün değildir. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Aynı zamanda dil kültüre ait bütün değerleri bünyesinde barındıran bir kültür hazinesidir. Bir dil, onu kullanan milletin zihin yapısını, nasıl düşündüğünü, zihninin nasıl çalıştığını ve mantığını ortaya koyar.

Sinan Canan Gece Yarısı Kütüphanesi'ni Doldurdu!

Ekim 2025

Okur-yazar buluşmalarıyla kitapseverlere benzersiz deneyimler sunan D&R, bu kez okumak için karanlığın sessizliğini bekleyenlere özel bir etkinliğe imza attı: "Gece Yarısı Kütüphanesi". Serinin ilk konuğu, biyolog, nörobilim uzmanı ve yazar Sinan Canan oldu. Mum ışıkları, tütsü kokuları ve kahve eşliğinde yapılan gecesohbeti ve imza seremonisi, okurların yoğun ilgisiyle doldu taştı, etkinlik gece yarısını da aştı.

Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, Gece Yarısı Kütüphanesi ile kitap severlere benzersiz bir deneyim yaşattı. Kitapların büyülü dünyasını gecenin sessizliğine taşıyan Gece Yarısı Kütüphanesi, ilk kez D&R Bağdat Caddesi mağazasında biyolog, nörobilim uzmanı ve yazar Sinan Canan ile gerçekleştirildi. Geç saatlerde kapılarını sadece kitap tutkunları için açan mağaza, loş ışıkları, tütsü kokuları ve sıcak kahve eşliğinde bambaşka bir okuma atmosferine dönüştü. Sinan Canan, yoğun ilgi gösterilengecede, misafirlerin merak ettiği tüm sorulara tek tek cevapverdi ve ardından kitaplarını imzaladı.

"Profesyonel meraklıyım: Merak ettiğim şeyleri öğrenmeye gayret ediyorum"

Kalabalık dinleyici topluluğuna kendisini tanımlarken samimi bir yaklaşım sergileyen Canan, "Ne iş yaptığımı sorduklarında profesyonel meraklıyım diyorum. Gerçekten merak ettiğim şeyleri öğrenmeye gayret ediyorum ve her bulduğumu anlatıyorum. Biyoloji, tıp, fizyoloji ve psikoloji eğitimlerinden geçtim ancak hiçbirini geleneksel anlamda meslek edinmedim. Hayatımı okuma ve anlatma üzerine kurdum. Burada da sizin merak ettiklerinizi cevaplamak için bulunuyorum"dedi.

"Kitaplara kaçtığım yer her zaman benim için daha gerçek"

Küçük yaşlardan itibaren kitaplarla olan ilişkisini anlatan Canan; "Kitaplar özellikle bilim kurgu, fantezi kurgu romanlarıyla başladı benim hikayem. Kitaplarda kaçtığım o yer her zaman benim için daha gerçek. Ne zaman fırsat bulsam gerçek hayatta hepimizi çok zorlayan o hayatın gailelerinden kitaplara kaçmak bana çok kolay geldi" ifadelerini kullandı. Babasının kuyumcu olması nedeniyle mecburen yıllarca dükkânda çalışmak zorunda kaldığını belirten Canan, bu dönemde bile kitaptan vazgeçmediğini paylaştı: "Bizim dükkanlarımızın 4-5 tane şubesi vardı. Ben babama uzak bir şubede duruyordum. Çünkü babamla aynı şubedeyken kitap okuyamıyordum. Onun olmadığı şubede çaktırmadan kitap okuma şansım vardı" dedi.

"Okumak insan edebinin anahtarı"

Söyleşisinde edebin tanımına özel bir vurgu yapan Canan, rahmetli Teoman Duralı Hoca'nın tarifini aktardı: "Edeb, duyguların aklın kontrolünde olması halidir. Duygular aklın kontrolünden çıkarsa buna edepsizlik deriz. Öyle bir hikâyeniz, öyle bir anlam çerçevesi olacak ki sizin duygularınızı, dürtülerinizi zapturapt altında tutabilecek. Sizi medeni, kibar, latif, nezaketli bir insan olarak koruyabilecek. Böyle bir akıl ancak sürekli ve dengeli bir beslenmeyle olabiliyormuş. Okumak o yüzden insan edebinin anahtarıdır. Evde kütüphane olmamasını düşünemiyorum mesela. Evde, yemek masası olur, bir oturma grubu olur, muhabbet yeri olur, belki bir kahve sehpası olur ama muhakkak küçük de olsa bir kütüphane olması lazım."

"Hayatım boyunca yapmak istediğim iki şeyi biliyordum"

Konuşmanın önündeki en büyük engelin çocukluğunda aldığı tepkiler olduğunu anlatan Canan, "Okulda susturuyorlar, evde susturuyorlardı. Okulda sopa yiyordum. Sürekli konuşanlarda en üstte yazıyorlardı adımı. Kenara konan çarpı sayısı kadar tokat yiyordum. Sürekli olarak konuşmanın kötü ve yaramazlık alameti olduğunu duyarak büyüdüm. Bu deneyimlerden sonra hayatımda iki hedef belirledim: "Bir okuyayım, kimse bana engel olmasın. İki sürekli konuşayım, kimse beni susturmasın. On beş sene kadar önce o gün bu gündür böyle sürekli dışarılarda gezip bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ben hayatım boyunca iki tane şey yapmak istediğimi biliyordum: okumak ve anlatmak" açıklamalarında bulundu.

Gece Yarısı Kütüphanesi programını hazırladıkları ve Sinan Canan'ı konuk ettikleri için Bağdat Caddesi D&R yönetimine çok teşekkür ederiz. Yoğun hazırlık temposundan uzaklaşmanın zor olabileceğini biliyoruz ve keyif alarak geçirdiğimiz hoş analar için teşekkür ederiz. Bununla birlikte, konukları günlük koşuşturmacadan uzakta kitapların arasında bir araya geldiğini görmek her zaman harika hissettiriyor. Hepimiz bu organizasyonun başarısı ve devamını bekliyoruz. Biz konuklar bir araya geldiğimizde hemen tanışıp Sinan Canan ve Gece Yarısı Kütüphanesi programını daha sık tekrarlanmasını diledik. Umarız bu program için bundan sonra konuklarını izleriz. Süslemelerden kahve ikramına kadar her şeyi güzellikle halleden Gece Yarısı Kütüphanesi ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu ekip olağanüstü ve böylesine başarılı bir etkinliği düzenledikleri ve tüm emekleri için teşekkür ederiz.