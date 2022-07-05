Kutlu Millet Kutlu Nesil: Diriliş Düşüncesi

İslam tarihinden yola çıkılarak, İslam coğrafyasında fikirde öncü bir millet oluşturacak nesil yetiştirerek, İslam medeniyetine yeni bir duruş verme düşüncesini anlatmakta olan Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi ekseninde üzerinden hazırlanan bu eser, bir yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış, odak noktası olarak da Karakoç'un eserlerindeki "Kutlu Millet İdeali" üzerinde durmuştur. Kutlu millet, Karakoç'un Diriliş ekseninde diriliş gerçekleştirip, dirilişi kalıcı bir hale getirecek millettir.

Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesi'nin çok yönlü tarafını anlatma gayretine girerek tanıtan Ömer Ertürk, Karakoç'un eserlerini ve misyonunu net bir biçimde ele alarak olayı adeta okurlar için haritalamış. Benim gibi henüz on eserini okuyan bir okurun düşünür hakkında çok az fikri olan ve hiç tanımayan bir okurun konuya karşı fikirleri oluşacak ve kaynak oluşturacak ölçütte bir eser olarak konulmuştur bu eser.

Karakoç'un tüm eserlerinin bir tür yansıması olarak konulan bu eser, üç bölümde Sezai Karakoç'u ve düşüncesini ele almaktadır: Hayatı ve Eserleri, Diriliş Düşüncesi ve Kutlu Millet başlıklarıyla geniş bir perspektif ile mütalaa eder. Eser, akademik bir çalışma olarak sunulmuş olsa da eserin dili, salt bilgi vermek amacıyla değil, okunmasının önemsendiği için dile hassasiyetle yaklaşım söz konusudur.

Düşünce, Fikir ve Aksiyon Adamı: Sezai Karakoç

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1933'de doğan Sezai Karakoç: "Diyarbakır sanki ruhumun şehri gibiydi." Bu ifadesinde yaşadığı yer ile olan bağ; algı ve duyarlı yetilere sahip olduğunu daha çocukken belirgin kılmaktadır. Maraş'ta orta öğrenimini parasız yatılı olarak "Leyli meccânî" öğrenciliği sırasında düşüncelerinin alevlendiği yer olarak tanımlamıştır. (s.23), (a.g.m s.328) Yakınlarının kaybı ve hüzünle ömür boyu tanışıklığı da o dönem başlar. Düşünce tohumu olarak "Büyük Doğu" zihnine o andan itibaren düşer ve imge olarak büyümeye başlar. Geleceğin büyük mütefekkiri olarak düşüncelerini geliştirmektedir. Orta öğreniminde doğu edebiyatından okurken Lise çağlarında batı edebiyatına açılır. Shakespeare'in bütün piyeslerini, Büyük Doğu ciltlerinin tamamını ve birçok klasiği okur. Okulunda bulunan dergi koleksiyonlarının Ülkü, İnsan, İstanbul gibi dergilerin kültürüyle zenginleşerek dergiler hakkında her şeyi keşfeder. Böylelikle Gaziantep Lisesi'nden mezun olur. (s.25), (Turan Karataş a.g.e 42) İlk sıralarda Siyasal Bilgiler Fakültesine yerleşir. Cemal Süreya, sınıf arkadaşıdır. Büyük Doğu Dergisi'nde çalışırken Necip Fazıl Kısakürek ile tanışır. "Gençlikte birlikte gezdiğin / Taşıdığın umutsuzlukla birlikte" (s.29) Diye gençliğini tanımlayarak yetişkinliğini selamlar. Hayatı boyunca elli yedi eseriyle düşüncelerini hayat çözümü olarak yeni nesle sunmaktadır. Çoğu düşünce eseri, içeriği İslam, medeniyet ve Batı olarak tanımlayarak ekler: Ertürk, eleştirmekle yetinmez doğrusunu sunmaktadır. Eserleri arasında "İslam'ın Dirilişi" adlı kitabı toplatılır. İslam aydını olarak gerçekleştirmek istediği Diriliş düşüncesini dergi çıkararak hayata geçirmek ister. Diriliş Dergisi'nin amacını "Yeni bir nesil yetiştirmek, bunun için de fikri, edebi ve değişik mevzuları yeniden ele almak; bütün bunlara yeni bir bakış açısı getirmek, başka bir açıdan değerlendirmek" diyerek açıklar. (s.32), (Turan Karataş a.g.e s.178) Bu arada evet bir kusur buldum bu kaynak dipnotu bir harf hatası ile basılmış. Düşünce ve edebiyat ile Diriliş Dergisi'nin, yeni bir dil ile düşünce tazeliği sayesinde yenilenme bilincini topluma aktarmanın etkili yollarını kullanarak fikrini, yayma amacıyla siyasete atılır.

Karakoç'un Düşüncesi Ekseninde Diriliş

İslam dünyasında oluşan sorunlara bir çözüm önerisi olan Karakoç, Diriliş Düşüncesi İslam'ın özünden, ilhamla insanlığın kurtuluşuna vesile olmaktan başka bir gayesi olmadığını belirttiğini açıklar Ertürk. İbnü'l Arabi'den günümüze yol alan bu düşünce, ruh hayatının yeniden meydana gelerek diriliş bilinci ruhun yeniden insanlığa dönüşü olarak fikrini ömrüyle savunarak belirtmektedir.

Sezai Karakoç'un büyük bir Müslüman toplum olarak bir araya gelmesini istediği Müslüman toplumlar, parçalanmışlığına rağmen neden bir araya gelememekte? Refahı istemeyen toplum yok. Refahın bir araya gelerek sağlanacağına inancı olmayan toplum çok. Diriliş sağlanacağı düşüncesi neden herkesçe kabul görmüyor? Irk, dil ve kültür farklılığını öne sürdükleri için beraberlik düşüncesi güçsüzleşmektedir. Değerlerimizi ayrıştırmadan koruyarak sahip çıkmanın erdemiyle, farklılıklarımızı gözetmemiz birlik ve beraberliği sağlamanın ilk adımı olarak belirginleşmektedir. Bunu sağlayacak olan; Sezai Karakoç'a göre çağın insanı kurtuluş yolunu İslam ile bulacaktır. Müslümanlar kaybettiği birliğini inanca sarılarak sağlayacaktır. Bu birlik Ortadoğu'yla sınırlı değildir. Karakoç'a göre Ortadoğu, Afrika, Uzakdoğu ve Avrupa İslam birliğinin kurulmasıyla ideolojilerden kurtulacaklardır. O yeryüzünün bütün Müslümanlarının birliğini hedeflemektedir. (s.168)

Kutlu Millet İdeali Kitabı

Ertürk'e göre Karakoç, çok yönlü bir düşünürdür ve İslam dünyasına hitap etmekte olduğu için doğru anlaşılmalıdır. Doğrudan ve dolaylı olarak elli yedi eserine işlediği Diriliş düşüncesiyle bir çağrıda bulunmaktadır. Parçalanmışlığın üstesinden kadim deneyimiyle, mirasına sahip çıkarak gelebileceğini dile getirmektedir.

Dil, ırk ve kültür farklılığını inancın birliği altında sömürgelerden kurtulacağına kutlu millet ve kutlu devlet fikriyle düşüncesinin temeline oturttuğu anlayışını incelemektedir, Ömer Ertürk. Yeni bir düşünce açısı getiren Karakoç, şiirleriyle, yazılarıyla, dergiyle ve siyasi parti kurarak düşüncesini ömrü boyunca yaymaya çalışmıştır. Gördüğü hatalara çözüm önerileri getirerek, İslam ile insanlığın kurtuluşunu savunduğunu aktarmaktadır. Bunu anlatmak için hayatına çok yönlü bakan Ömer Ertürk düşünür nesil yetiştirme amacını hayatı, eserleri, şiir, medeniyet, İslam ve Millet açısından incelemektedir.

Sezai Karakoç'un Kutlu Millet İdeali

Ömer Ertürk

Mostar Yayınları

184 sayfa

2022 İstanbul