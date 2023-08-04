Kuzey Makedonya’daki Sokağın Çocukları

Üsküplü şair ve yazar Necati Zekeriya kitaplarını ve tüm yazılarını Türkçe kaleme almıştır. 1928-1988 yılları arasında Kuzey Makedonya'da yaşamış olan yazarın kitapları birçok dile çevrilmiştir.

Şair, çocuk edebiyatı yazarı, gazeteci ve çevirmen olan Zekeriya, çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu anlattığı "Bizim Sokağın Çocukları", "Yeni Sokağın Çocukları" ve "Bizim Sokağın Romeo ve Jüliyeti" adlı üçlemesinin 122 sayfalık ilk kitabı "Bizim Sokağın Çocukları" bu yazımızın konusunu teşkil ediyor.

"Yaşlı postacı", "kırmızı balon", "beyaz bıyıklar", "iki kaşık reçel" gibi dikkat çekici başlıklarıyla 35 adet kısa öykü bulunuyor kitapta.

Yazarın şair yönünü hissettiğimiz bölümleri okurken buna verilecek en iyi örneklerden biri 42. sayfadaki "Gökten güneş düştü. Dalları bastı bahar." şiirsel anlatımdır. Aynı zamanda 9.bölümü de başlatan bu cümlelerin dışında yazarın dizeleri de bulunuyor kitapta;

"Kuşların hürriyetleri kanatlarında

Kanatlarının hürriyetiyse boşluklarda" (syf:33)

Sokaktaki asfalt çalışmasından bahsettiği "Demedim mi ben size?" adlı bölümde işçilerin yol yapımını "Sokağımızın dişleri dökülmüş, ağzı bozulmuştu." diyerek tarifleyen yazarın satırlarında Balkanlıların ağzından çokça duyulan kelimelere eklene "cık" ekini duyuyoruz. Kitapta geçen "dairecik" kelimesi bu hususa bir örnektir.

"Yeşil Düzce'nin papatya dolu, kelebekli bahçelerinde, toprağın kendine özgü kokusunu ve sesini duyumsayarak" büyüdüğünü dile getiren Saadet Ceylan kitabın çizeridir. Küçüklüğünde karınca yuvalarının başında bekleyerek bir karınca olduğunu hayal edermiş çizer. Şimdiyse resimlediği kitapların içini hayal ederek çizdiğini ve bu serüveninin 38 yıldır devam ettiğini söylemekte. Resim yapmanın dışında ebru ve seramikle ilgilenen Ceylan aynı zamanda da bir kedi sever. Bir çocuk kitabının böylesine çok yönlü ve hayal dünyası geniş bir çizerle resimlenmesi ona bir perspektif daha ilave etmiş. Kitaptaki çizimleri ve tercih edilen renkleri görünce ve özellikle çizimlerdeki karakterlerin gözlerindeki ifadelere odaklanınca yazar ve çizer anlamında doğu iki kişinin yan yana getirilmiş olduğuna çabucak kanaat getiriliyor.

Kuzey Makedonya Debre kazasına bağlı Jupa Belediyesi'ne bağlı Türk köylerinden (aynı zamanda bendenizin de köyü) olan Kocacık'ın ilkokuluna adını veren Necati Zekeriya'nın "Bizim Sokağın Çocukları" adlı kitabının ve serinin kahramanı olan Orhan'ın 112.sayfadaki tekerlemesiyle yazımı sonlandırırken bir önceki yazımda sözünü ettiğim temennimi tekrar ediyorum; Dilerim ki Kuzey Makedonyalı çocuk yazarının kitapları Türkiye'de fazla okura ulaşır.

"Ayşe, Ayşe fili fili, nerde koydun karanfili, telledim, pulladım, Manastır'a yolladım. Manastır'ın kızları, yazı yazar elleri, kitap okur dilleri, koşun bakın kim geli, telli pullu kız geli…"

Bizim Sokağın Çocukları

Necati Zekeriya

Uçan At Yayınları

122 sayfa

5.baskı-2018