Locos: Bir Jestler Komedisi - Felipe Alfau, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Locos: Bir Jestler Komedisi - Felipe Alfau

27.03.2022 14:40 - Turhan YILDIRIM

İspanyol yazar Felipe Alfau'nun ilk olarak 1936 yılında yayımlanan, akabinde ABD'de 1987 senesinde tekrar basıldıktan sonra yazarına popülerlik getiren romanı Locos, 8 öyküden oluşan çerçeve hikayeyle romanlaşmış bir metindir. Ülkemizde ilk olarak 2016 yılında Monokl Yayınları tarafımdan yayımlanan bu eser, üstkurmaca tekniğini ve özellikle 1960'lı yıllardan sonra postmodernistlerin çokça kullandığı metin içinde oyun tarzını görebiliyoruz. Karakterlerin farklı hallerde ve şekillerde öyküler boyunca göründüğü enteresan bir roman Locos. Özellikle 1930'lu yılların ikinci yarısından itibaren görülen farklı anlatım biçimlerinin kullanıldığı özellikli metinler içerisinde gösterebileceğimiz değerli bir eser.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 27.03.2022 14:40 - Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 14:42
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat bir jestler komedisi felipe alfau locos turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 8 yazı bulunmaktadır.

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