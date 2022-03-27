Locos: Bir Jestler Komedisi - Felipe Alfau

İspanyol yazar Felipe Alfau'nun ilk olarak 1936 yılında yayımlanan, akabinde ABD'de 1987 senesinde tekrar basıldıktan sonra yazarına popülerlik getiren romanı Locos, 8 öyküden oluşan çerçeve hikayeyle romanlaşmış bir metindir. Ülkemizde ilk olarak 2016 yılında Monokl Yayınları tarafımdan yayımlanan bu eser, üstkurmaca tekniğini ve özellikle 1960'lı yıllardan sonra postmodernistlerin çokça kullandığı metin içinde oyun tarzını görebiliyoruz. Karakterlerin farklı hallerde ve şekillerde öyküler boyunca göründüğü enteresan bir roman Locos. Özellikle 1930'lu yılların ikinci yarısından itibaren görülen farklı anlatım biçimlerinin kullanıldığı özellikli metinler içerisinde gösterebileceğimiz değerli bir eser.