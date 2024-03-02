Lucy Ellmann - Ördekler, Newburyport

ABD asıllı İngiliz yazar Lucy Ellmann'ın 2019 yılında yayımlanan ve Goldsmith Prize ödülünü kazanan, Booker kısa listede yer alan romanı Ördekler, Newburyport bilinç akışı tekniğiyle yazılmış 1000 sayfalık bir eserdir.

Bu romanda ilk sayfadan başlayan dişi aslan hikâyesi ve sonrasında devam eden orta yaşlı, dört çocuk annesi, eskiden öğretmen, kanser hastalığı atlatmış, evde tart yaparak para kazanan, ikinci eşiyle evli bir kadının bilinç akışını okuyoruz.

Karakterin anlatımında nokta yok, yerine "the fact that" yani dilimizdeki çeviride "gerçek şu ki" diye kullanılan bir kalıp var. Gerçek şu ki kalıbı sonrasında belirli yerlerde çağrışımla ilerleyen kısımlar bulunuyor. Kitabın ikinci sayfasında yer alan "Uyan Resmet Günü, dikamba, Kleenex" gibi.

Kitabın ne anlatıyor kısmına geldiğimizdeyse Obama, Trump, çevreye verilen zararlar, zararlı gıdalar, polis şiddeti, cinayetler, filmler, aktrisler, aktörler, şarkılar, kitaplar, yazarlar ve bunlar gibi hem geçmişten hem de günümüzden pek çok şeyi okuyoruz. Ayrıca bir Amerikan ailesinin yaşamını, anlatıcının anne ve babası için yaşadığı özlemi, kırıklıkları da okuyoruz.

Ördekler Newburyport

Lucy Ellmann

Çev: Mahir Koçak

Yedi Yayınları

1043 Sayfa