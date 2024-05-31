Machiavelli’den Hükümdar’a 40 Tavsiye

2000’de Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji mezunu... 2004 yılında Franz Kafka’nın Romanlarında Birey ve Devlet İlişkisi üzerine yaptığı tez ile yüksek lisansını yaptı.

Çeşitli sitelerde ve dergilerde yazıları çıkmakla birlikte 2008’den beri düzenli olarak Yolcu Dergisi’nde yazılar yazmaktadır.

Yayımlanmış Kitapları:

Yitik Anılar Şehri, Erguvan Yayınları, 2008.

Aziz ve Aciz Emanetçi, Erguvan Yayınları, 2008.

Dört Mevsim Beş Vakit Hüzün, Roza Yayınları, 2012.

Uzaktaki, Az Kitap, 2021.

101 Kürtçe Roman 1. Cild, Sitav Yayınları, 2022.

Beyaz Hüzün, Az Kitap, 2022

Yeni Bir Aydınlanma Felsefesi, Zilan Akademi, 2023

Deprem Günlüğü, KDY, 2023

Faik ÖCAL ismine kayıtlı 88 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 8 kitap bulunmaktadır.