Masal Dergisi 1 Yaşında!

Masal sevdalılarının meddah yazar Yusuf Duru yönetiminde yürüttüğü, internet dergiciliğinin cesur denemelerinden biri masaldergisi.com. "Amacımız geçmişle günümüz arasında bir köprü oluşturmak. Anadolumuzun masal zenginliğini, var olan değerlerini okuyan, merak eden, araştıran insanlarla buluşturmaya çalışmak. Aynı zamanda gençlerimize de alan açıyoruz ki kültürün içinde yoğrulsun, kendilerinden sonraki nesillere, aldıklarını, öğrendiklerini, biriktirdiklerini aktarabilsinler." diyerek dergisinin kapılarını yazmak isteyenlere açan Duru hikaye, öykü, şiir ve masallarla çocuk dünyasına ulaşmaya, o dünyayla bağımızı daim kılmaya çalışıyor. Dergiye masallarıyla katkı verenler arasında Dr. Özgül Köse, Selman Devecioğlu, Gönül Akdeniz Akın, Sümeyra Şenligil, Şerife Paşayiğit, Hülya Devecioğlu, Mehtap İnan, Hüseyin Kodal, Havva Ay, Güldana Berk, Gönül Demirbaş, Deniz Sargut, Bahar Arvasi ve A. Erkan Akay bulunuyor. 12. sayının içeriği şöyle:

Kırmızı Taşlı Yüzük

Eldeki Avuçtakilerle

Tembel Koca Masalı

Delikli Taş

Balıkçının Oğlu

Aynı Dala Konan Ruhlar

Eğil Kavağım Eğil

Bal Böceği Kuryeler

Kan Uykusu

İyilik Sihirlidir İyilik Sizi Bulur

Masal Öykü İçinde; Yalnız Kalan Minik Karga

Ninemin Masalı

Masal Sahnesi

İki Dağ Arasında

Zümrüdü Anka Kuşu

Burcu'nun Kardan Adamı

Ayrıca her sayıda olduğu gibi bu sayıda da misafir yazarlar köşesi var.

Sûzidilara – Ümmügülsüm İmece

Nehri Geçen Tay – Selen Özcan

Uçan Kırmızı Kalp – Özlem Maria Zafer

Kam Ana – Hilal Koçyiğit

Editörden

Masal Dergisi Kültür Sanat Platformu yayın organı olarak sizlere buluşmaya başlayalı bir yıl oldu. Birinci yılımız doldu. Hayırlı olsun sevgili okurlar. Gözümüz aydın artık bir yaşındayız. Her sayımız yeni ve farklı bir heyecanla çıktı. Biz her sayımızda gerçekten çok heyecanlandık. Şu an aramızda olmayan arkadaşlarımız var. Kendilerine göre geçerli sebeplerle aramızdan ayrıldılar. Yolları açık olsun diyoruz ama biz yolumuza devam ediyoruz. Nice yaşlara diyorum. Bugüne kadar emeği geçen, bir şekilde dergimizde yazı yazan herkese çok teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık diyoruz.

12 Sayımız yine her zaman olduğu gibi dolu dolu sizlerle buluşuyor. Yeni yazarlarımız var. Dergimizin ana sahifesinde açtığımız misafir yazarlar başlığı altında bu yeni yazarlarımızın yazıları sizlerle buluşuyor.

Bu dergiyi okuyan ve yazı, masal, hikaye, öykü, şiir ve benzeri çalışmalarını okuyucularımızla paylaşmak isteyen herkese kapılarımız ardına kadar açık. Yazılarını değerlendiriyoruz ve uygun bulunduğu takdirde dergimizde yayınlıyoruz. Okuycularımızla buluşturuyoruz.

Dergimiz artık çok geniş mesafelere kadar uzanıyor. Yurt dışından okuyucularımız var. Ve yazdığımız masalları beğenerek okuduklarını dile getiriyorlar. Amacımız geçmişle günümüz arasında bir köprü oluşturmak. Anadolumuzun masal zenginliğini, var olan değerlerini okuyan, merak eden, araştıran insanlarla buluşturmaya çalışmak. Aynı zamanda gençlerimize de alan açıyoruz ki kültürün içinde yoğrulsun, kendilerinden sonraki nesillere, aldıklarını, öğrendiklerini, biriktirdiklerini aktarabilsinler.