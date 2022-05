Maughan Kütüphanesi’ne Bir Ziyaret

Çok kitap sahibi olmak marifet değil, kıymetli bir kütüphane kurmak önemlidir.

Mustafa Kutlu

Kütüphane nedir? Beşeriyetin hafızasıdır.

İlber Ortaylı

Kütüphaneler, toplumsal bilgi ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. Kütüphane değerlendirmeye alma niyetini bana veren Maughan Library, 1200'lere kadar uzanan hikâyesiyle İngiltere'de ikinci dünya savaşından beri kurulu olan en büyük kütüphanedir.

İlk olarak 1232 Domus Conversorum adıyla hizmete başladı, 1377'de Hause of the Rolls Şapeli adını aldı. 1851 Kayıt Bürosu adıyla hizmetine devamı ta ki; 2001'de Maughan Kütüphanesi adını alana dek devam etti. Şu an Maughan Library King's College London adıyla hizmet vermektedir. Maughan Librarry, tip olarak Akademik kütüphane şeklinde olup Birleşik Krallık'ta bulunmaktadır. Londra'da birinci bölgede Chancery Lane WC2 konumdadır. Toplanabilen tüm öğeler; kitaplar, dergiler, gazeteler, ses ve müzik kayıtları, haritalar, baskılar, çizimler ve el yazmalarından oluşan yaklaşık 750 bin bilgi içeren ürün yer almaktadır.

Milletleri ilerleten ve yükselten zengin kitaplıklardır.

H. Flecher

Kayıtlı bütün bilgi kaynaklarını bünyesinde barındıran, Maughan Kütüphanesi'ni oluşturan Koleksiyonlar; Hukuk ve Bilimin öğretim ve araştırma ilgi alanlarını Beşeri Bilimleri, iş çalışmaları, Klasikler, Bilgisayar Bilimi, İngilizce, Film çalışmaları, Tarih, Yasa, Müzik, Felsefe, Siyaset, Teoloji ve dini çalışmalar, Savaş Çalışmalarını içeren bilgi kaynağını desteklemektedir. Kütüphane binasının tarihi en eski yapıtlardan olması sebebiyle geçmişten günümüze tüm asaletiyle ve ihtişamıyla büyülemeye devam etmektedir. Tarihi yapıyı oluşturan dar koridorlarıyla dört kat ve asma katlara yayılarak; sağlık odası, yardımcı teknoloji odaları, grup çalışma odaları bilgisayar odaları, lisansüstü alanları kapsayarak çeşitli çalışma alanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Saygılı olmak kaydıyla ihtiyacınıza uygun üç farklı bölgeden birini seçin ve çalışma ihtiyacınızı karşılayarak bilgiyle donanın. Kütüphane, kayıtlı bilgi kaynakları ile bilgiye ihtiyaç duyan kişilere en etkin şekilde bilgiyi sunarak bilgi gereksinimine çok zengin katkı sağlamaktadır.

Kamu Kayıt Bürosu'nun genel merkezine ev sahipliği yaptığı dönemin sonunda "İmparatorluğun Kasası" olarak bilinir. 2001 yılında üniversite tarafından satın alınır. Kökleri on üçüncü yüzyıla uzanan kütüphane 1851'de inşa edilir. Sir James Pennethorne tarafından tasarlanarak 1868 ile 1900 yılları arasında yapılan ek uzantılarla II. Derece koruma altında olan bir yapıttır. British Museum'dan ilham alan onikigen içine gömülmek istediğim muazzam bir okuma odası ve Eski Orta Çağ şapelinin içinde şimdi kütüphanenin özel koleksiyonlarının sergilendiği bir alan var. Üniversitenin bir mezunu olan Sir Deryck Maughan'ın onuruna kütüphaneye adı verilmiştir. Maughan Kütüphanesi, oğlumun da eğitim gördüğü King's College London Üniversitesi Araştırma Kütüphanesi ve Strand Kampüsü'nün bir parçasını oluşturmaktadır. Londra'daki Chancery Lane'de bulunan on dokuzuncu yüz yıldan kalma neo-Gotik bir yapıttır. Gaunt Francis Architects tarafından tasarlanan yenilenmenin ardından Maughan, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Birleşik Krallık'taki en büyük üniversite kütüphanesi unvanına sahiptir. Rolls Şapeli'nin bir parçasını oluşturan Weston Odası kökleri ise 1232 yılına kadar uzanmaktadır. Maughan, daha sonra Rolls Ustası Şapeli olarak bilinen Domus Conversorum'un ya da Converts Evi alanını işgal eder. Çünkü Rolls Ustası Domus Conversorum'un müdürüydü. Dönüştürenler Evi, 1232'de Henry III tarafından Hıristiyanlığa dönüşen Yahudiler'e bir konut ve şapel sağlamak için kuruldu ve ona bağlı şapel ertesi yıl yapımına başlanmıştır. 1617'de Inigo Jones tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kalıntıları şimdi Maughan Kütüphanesi'nin en eski bölümü olan Weston Odası'nın bir parçasını oluşturmaktadır. Edward I tarafından 1290'da Çıkarma Fermanı ile Yahudilerin İngiltere'den sürülmesinin ardından, Rolls Ustası gardiyan olur ve şapel, Rolls Ustası Şapeli veya Rolls Şapeli olarak tanınır. Kançılarya Mahkemesi'nin rulolarını ve kayıtlarını saklamak için kullanılır. 1617'de Inigo Jones tarafından yeniden inşa edilir. Şair ve Rahip John Donne kutsama vaazı verir.

1734'te yeniden inşa edilir ve 1784'te değiştirilir. Kayıtlar 1856'da taşınır ve şapel 1895'te yıkılır. Chancery Lane kanadının, bazı mezar anıtları, vitray paneller ve mozaik zemin ve üç mezar anıtı vardır. İlki VIII. Henry'nin saltanatının başlarında Rolls Ustası olan Dr. John Yoge'u 1516 anıyor. Pietro Torrigiano'nun aynı zamanda Westminster Abbey'de VII. Cure atölyesine atfedilen ikincisi, Richard Allington 1561 ve karısını anıyor: çiftin dua masasının karşısında birbirine bakan diz çökmüş figürleri kabartma olarak tasvir edilmektedir. Üç kızı da diz çökmüş. Üçüncü anıt, Maximilian Colt, Edward Bruce, 1. Lord Kinloss 1611, yarı uzanmış tasviri uzun tüylü bir cübbeyle: onun altında, zırhlı bir adam, belki de oğlu olduğu düşünülebilir, Edward da dâhil olmak üzere diz çökmüş dört figür bulunmaktadır. Rolls Hause, Rolls Master'ın resmi konutudur. 1837'de Kraliyet'e teslim edilene kadar ofis olarak kalır. Binanın bugün görülen en eski bölümünün, merkezi kanadının en eski bölümünün İngiltere'de amaca uygun inşa edilmiş, ilk yanmaz bina olduğu idda edilmektedir. Belgelerin saklandığı hücrelerden biri, kitaplıkları ve yangına dayanıklı ardavuz rafları da orijinal durumdadır. 1863'te iki arama odası eklenir ve 1865'te bir saat kulesi inşa edilir. 1902'de şapel Tapu Dairesi'nin müzesi olur.[1]

Aslında içinde hazine değeri bulunduran kuşaktan kuşağa aktarılabilen yaşayan en büyük bilgi gücüdür kütüphane. Kubbeli Yuvarlak Okuma Odası, Çalışmalar sırasında, 1860'lardan kalma iki nadir boyalı çinko tavanın biri yuvarlak okuma odasının tavanının bir parçasını oluşturmaktadır. Diğeri lobi girişinin üzerinde yer almaktadır. 1901'den kalma mükemmel bir mozaik zemin keşfedilir. Kasım 2002'de Kraliçe II. Elizabeth tarafından açılan kütüphane 2003 Şehir Mirası Ödülünü alır.

Kitaplık kurmak, ibadethane yapmak kadar kutsaldır.

Victor Hugo

Şapelin ayakta kalan kısmı, bir bağışın ardından Weston Odası olarak adlandırılıyor ve Foyle Özel Koleksiyonlar Kütüphanesi için bir sergi alanı olarak kullanılmaktadır. Weston Odası, vitray pencereler, mozaik zemin ve 16. ve 17. yüzyıldan kalma üç mezar anıtı gibi eski Rolls Şapeli'nden pek çok özelliği bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan biri, "İngiltere'deki en erken Rönesans anıtı" olarak tanımlanan Rolls Ustası ve York Dekanı John Yonge'den Pietro Torrigiano'nun bir Rönesans pişmiş toprak figürüdür. Lahitin arkasında bulunan Tudor gülleri ve bir melek lunetesi Henry VII'nin Torrigiano'nun Westminster Abbey'de bulunan anıtındakilere benzemektedir. Diğeri Richard Allington'a aittir. Curl ailesinden birinin, Kraliyet'in Flaman usta masonlarının eseridir. Üçüncüsü Kinloss'lu Lord Bruce, Rolls Ustası'dır. Onu Rolls Şapeli'nde gelecekteki Devonshire Kontu ile evli olan kızı ve Elgin Kontu olan oğluyla birlikte tasvir edilmektedir.[2]

The Crown Estate tarafından kütüphanenin açılışını kutlamak için bireysel çalışma odaları ve grup çalışma odaları dâhil ağ bağlantılı bin iki yüz elli okuyucu yerine sahiptir. Maughan, kitaplar, dergiler, CD'ler, kayıtlar, DVD'ler, tezler ve sınav kağıtları dâhil olmak üzere sahip olduğu 750.000'den fazla dijital öğe, kolejin akademik eğitim okullarından dördünü kapsamaktadır. Özel koleksiyonlar ile birlikte yaklaşık beş milyon belge içeren arşivler bulunmaktadır.

Birleşik Krallık'ta modern savunma politikası araştırmaları için önce gelen bir arşivdir. Koleksiyonlar ulusal ve uluslararası öneme sahiptir. Kütüphanenin karşısındaki bahçe, aslen Clifford's Inn'e aittir. Sitenin King's tarafından satın alınmasının ardından yeni bir bahçe hizmete girmiştir. Bahçe George Carter tarafından tasarlandı ve 2003 yılında Metropolitan Public Gardens Association'ın London Spade Ödülü'nü kazandı. Tasarım, binanın orijinal depo hücrelerini tamamlamak üzere tasarlanmış üç 'yeşil oda' üzerine kuruludur. Gürgen, ıhlamur ve porsuk ağacının renkli ekimden ziyade yeşilin tonlarına vurgu yapılmaktadır. Bahçede iki heykel ve küçük bir su vardır. Heykellerden biri Dorothy Brook'a ait. Merkez 'odasında' bulunan bronz Konfüçyüs hekeli, Lau Çin Enstitüsü'nün resmi açılışını kutlamak için 2010 Konfüçyüs Akademisi tarafından bağışlanmış.

Üniversite kütüphaneleri, halk kütüphaneleri, milli kütüphaneler, özel araştırma kütüphaneleri, okul kütüphaneleri gibi eğitime destek veren her birini kapsayarak her türlü bilgiyi içinde barındıran en büyük Araştırma Kütüphanesi Maughan Kütüphanesi'dir. On ikigen okuma odası, Dan Brown romanı Da Vinci Şifresi'nin 92 ve 95. Bölümlerinde Robert Langdon ve Sophie Neveu'nun danıştığı yerlerden biridir. Kütüphane ayrıca Harry Potter'da Dumbledore'un Ofisi için çekim yeri olarak kullanılması ile filmler hatırı sayılır bir konuşma ve söylenti kaynağı olmuş, ancak King's Library Newsletter'ın bir baskısındaki bir özellik, kütüphanenin her ay birkaç film çekme talebi almasına rağmen, bunun aslında bir efsane olduğunu doğrulamaktadır. Kütüphane binasının Chancery Lane kanadının en üst katı, King's College London Müdürü'nün görevi boyunca ikametgâhı olarak kullanılmaktadır.

Kütüphaneler insanlığın tek güvenilir ve kalıcı olan belleğidir.

Arthur Schopenhauer

