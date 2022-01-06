Mavi Yeşil Derginin 133. Sayısı Yayımlandı

İki aylık edebiyat dergisi Mavi Yeşil, yirmi iki yılını tamamlayıp 23. yılına başladı. Ocak-Şubat 2022 tarihli 133. sayı, dergimiz için yeni bir yılın başlangıcı ve aynı zamanda yeni bir umut demek. 22 yıldır aralıksız yayımlanan dergimizi edebiyat ortamında canlı tutan okur ve yazarlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. Bu ülkede kültür-sanat ortamının er geçen gün güçleşen koşullarına bakıldığında Mavi Yeşil, okurunda karşılık bulmuş direnmenin adıdır dense yeridir. Yeni yılda zengin bir içerikle okur karşısına çıktığımızı düşünüyoruz. Bu yeni sayımız Veysel Çolak'ın bir şiiriyle açılıyor. Ersin Engin, Ahmet Rıfat İlhan, Ünal Şarman, Hasan Ildız, Mustafa Işık ve Yusuf Çınar, bu sayımızın diğer şairleri. 133. sayının üç öykücüsü var: Züleyha Kandemir, Sait Kılıç ve Ali Demir. Günnur Aksakal Baykan, yakın geçmişte adından söz ettiren "bir başkadır" adlı televizyon dizisi hakkında yazarken, Abdullah Ezik de "Apartman" adlı bir sergi hakkında yazdı. İsmail Şimşek, yakın dönem edebiyatımızdan bir romancı Cahide Birgül adını yeniden gündeme getirdi. İlker Aslan ile Hasan Öztürk, bu sayı için 'yazı' konusunda buluştular. İlker Aslan, medyatik çağda yazının anlamını irdelerken Hasan Öztürk ise yazının mekânı olarak yazar evlerini yazdı.

İyi okumalar dileriz…

133. Sayının İçindekiler